В полемической колонке главный редактор «Советского спорта» рассуждает о том, что будет не только во время сегодняшнего матча Россия – Испания, но и после.

В 17 часов сегодня с высокой степенью вероятности последний матч сборной России на этом чемпионате. Не потому так говорим, что не верим в наши силы, а потому, что объективно понимаем неравенство этих самых сил. Поэтому для нас интересен не исход, а характер всего того, что будет после игры и то, что будет чуть позже.

Во-первых, если мы получим очередные беспросветные 0:3, то какой будет официальная версия послевкусия? Наградим сами себя лавровыми венками, сопроводив текстом, что сделали то, чего 32 года уже никому не удавалось? Минимальный, мол, но результат уже есть, движение наметилось и т.д.? Или все-таки найдем в себе силы признать, что по встрече с аутсайдерами выводы делать не стоит, а вот с соперниками мы так ничего реального показать не смогли? И зачем тогда мы платим столько тренеру, что он оказывается аж на пятой строчке в зарплатном рейтинге?

Во-вторых, мы получим ответ на вопрос, научились ли у нас болеть за сборную. Картинка, где палец занесен над двумя кнопками «Уроды безногие, играть не умеют» и «Ваще красавчики» – это же очень про нас. Полутонов нет, как в песне Шнура и Слепакова – либо чемпионы, либо гондоны.

Легко быть рядом с победителями. А рядом с теми, кто не смог? Гробовая тишина на стадионе в Самаре при счете 0:2 бОльшую часть матча – уже ответ.

Вам надо привести примеры другие? Вчера именно болельщики Аргентины при фатальных 2:4 спустя 11 минут после 2:1 заново вернули своих в игру – это они заставили забить третий и провести при 3:4 еще одну кинжальную атаку.

Есть еще много «в-третьих», «в-четвертых», «в-пятых» – нет нужды перечислять сейчас это долго. Они не зависят напрямую от результата конкретной игры. Уровень развития русского футбола не тем определяется, будет 1:2, 0:3 или 0:5. Меньше месяца до старта чемпионата России – а телевизионщики не стоят в очередь за правами, транслировать такой футбол никто не хочет ни за какие коврижки. До сих пор никто не нашел в себе сил отменить пресловутый лимит, хотя аргументы приводить тут, наверное, уже бессмысленно – вред лимита очевиден.

Но все это уже разговоры, которые придется вести, отложив их на «после чемпионата». Сегодня же хочется увидеть ответы не на локальные вопросы – Дзюба или Смолов в старте, сыграет ли Головин так, что Гинер реализует его с повышенным ценником или нет. Сегодня вопрос один – есть ли у нашего футбола шанс чем-то приемлемым стать в будущем или нет? Ведь на каждом чемпионате о легкой группе не сможешь же договариваться...