«Фалькао прекрасен. Постараемся с ним справиться»

– Считается, что Англия в более легкой части сетки. Давайте помечтаем: как далеко команда может зайти на чемпионате мира?

– Конечно, есть мечта поднять над головой кубок. Но все-таки нужно двигаться постепенно. Сейчас просто нельзя много об этом думать.

– Вы пересекались в «Манчестер Юнайтед» с Фалькао, теперь вам играть против него.

– Это отличный завершитель атак, он прекрасен в чужой штрафной. С ним нужно быть осторожными, потому что всегда легко сфолить и получить пенальти в свои ворота. Но мы ведь знаем об этом перед матчем, предупреждены – постараемся справиться. Конечно же, Фалькао смертельно опасен.

– Сборная играла весело, свободно. Но теперь велика цена ошибки, это ведь плей-офф. Как сохранить этот стиль в таких условиях?

– Не думаю, что нам нужно менять стиль. Мы способны сохранить и его, и успешный результат. Надеюсь, уже в матче с Колумбией вы сможете в этом убедиться. Для нас неважно, какая сейчас стадия турнира. Впереди просто следующий матч: мы должны показать, что умеем, и выиграть его.

– Что нужно, чтобы успешно бить послематчевые пенальти, если придется?

– Мы отрабатываем их на тренировках, готовимся и к такому варианту. Нужно будет просто успокоиться и сделать все правильно – как мы умеем.

– А вы готовы исполнить удар, если дойдет до серии с Колумбией?

– А почему нет? Я бы даже хотел пробить. Да, будет давление, но я был бы счастлив исполнить пенальти. Но у нас пока нет четкого плана или списка, кто должен бить.

– Это немыслимо для вас – представить, что во вторник вам, может быть, придется ехать домой?

– Конечно же, это было бы огромнейшим разочарованием. Мы хотим всей командой, вместе со всеми, кто работает в сборной, остаться в России подольше.

– В сборной Англии многое изменилось: мы видим много позитива вокруг команды, молодых игроков. Вы тоже это чувствуете?

– Да, идет эволюция, в том числе в стиле нашей игры, в основных принципах. У нас есть и молодые игроки, и более опытные. Мы наслаждаемся этой атмосферой во время чемпионата мира.

– Кто в сборной Англии самый забавный, кто шутит лучше всех?

– Думаю, это я! Но другие ребята тоже в полном порядке, много желающих пошутить и много конкурентов.

«Мой гол должен быть лучшим»

– Вы в клубе работаете с Жозе Моуринью. Он помогает вам развиваться?

– Он отлично и очень продуктивно работает со мной, доверяет мне место в составе на очень важные матчи. Думаю, я беру максимум от него и развиваюсь благодаря ему.

– В России много колумбийских фанатов. На стадионе их должно быть больше, чем английских.

– Но английские болельщики на стадионе тоже точно будут! И они нас отлично поддержат. На стадионе будут фанаты и той, и другой команды – это очень круто!

– Вы забили один из самых красивых голов турнира. Какой еще вам понравился и какой, на ваш взгляд, должны признать лучшим на турнире?

– Мой должен быть! Я был б счастлив получить такое признание. Но у меня появился конкурент: гол Павара в 1/8 финала получился тоже очень крутым.

– Вы тренировали такой удар или он получился случайным?

– На тренировках мы отрабатываем много разных ударов. Наверняка получались и такие тоже.

– Бывало такое, что клубные противостояния переносились в национальную команду. Например, Рио Фердинанд рассказывал о таком. Удалось ли сейчас их победить и вам подружиться, например, с игроками из «Ливерпуля»?

– Мы должны, даже обязаны это сделать. Потому что нам нужно быть спокойными, мы должны работать на общую цель. А вот когда начнется новый клубный сезон, мы с «Ливерпулем» как следует посоперничаем снова!