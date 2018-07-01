«Он смертельно опасен!» Кого боится Англия в России и готова ли она брать титул?
Джесси Лингард все рассказал.
«Фалькао прекрасен. Постараемся с ним справиться»
– Считается, что Англия в более легкой части сетки. Давайте помечтаем: как далеко команда может зайти на чемпионате мира?
– Конечно, есть мечта поднять над головой кубок. Но все-таки нужно двигаться постепенно. Сейчас просто нельзя много об этом думать.
– Вы пересекались в «Манчестер Юнайтед» с Фалькао, теперь вам играть против него.
– Это отличный завершитель атак, он прекрасен в чужой штрафной. С ним нужно быть осторожными, потому что всегда легко сфолить и получить пенальти в свои ворота. Но мы ведь знаем об этом перед матчем, предупреждены – постараемся справиться. Конечно же, Фалькао смертельно опасен.
– Сборная играла весело, свободно. Но теперь велика цена ошибки, это ведь плей-офф. Как сохранить этот стиль в таких условиях?
– Не думаю, что нам нужно менять стиль. Мы способны сохранить и его, и успешный результат. Надеюсь, уже в матче с Колумбией вы сможете в этом убедиться. Для нас неважно, какая сейчас стадия турнира. Впереди просто следующий матч: мы должны показать, что умеем, и выиграть его.
– Что нужно, чтобы успешно бить послематчевые пенальти, если придется?
– Мы отрабатываем их на тренировках, готовимся и к такому варианту. Нужно будет просто успокоиться и сделать все правильно – как мы умеем.
– А вы готовы исполнить удар, если дойдет до серии с Колумбией?
– А почему нет? Я бы даже хотел пробить. Да, будет давление, но я был бы счастлив исполнить пенальти. Но у нас пока нет четкого плана или списка, кто должен бить.
– Это немыслимо для вас – представить, что во вторник вам, может быть, придется ехать домой?
– Конечно же, это было бы огромнейшим разочарованием. Мы хотим всей командой, вместе со всеми, кто работает в сборной, остаться в России подольше.
– В сборной Англии многое изменилось: мы видим много позитива вокруг команды, молодых игроков. Вы тоже это чувствуете?
– Да, идет эволюция, в том числе в стиле нашей игры, в основных принципах. У нас есть и молодые игроки, и более опытные. Мы наслаждаемся этой атмосферой во время чемпионата мира.
– Кто в сборной Англии самый забавный, кто шутит лучше всех?
– Думаю, это я! Но другие ребята тоже в полном порядке, много желающих пошутить и много конкурентов.
«Мой гол должен быть лучшим»
– Вы в клубе работаете с Жозе Моуринью. Он помогает вам развиваться?
– Он отлично и очень продуктивно работает со мной, доверяет мне место в составе на очень важные матчи. Думаю, я беру максимум от него и развиваюсь благодаря ему.
– В России много колумбийских фанатов. На стадионе их должно быть больше, чем английских.
– Но английские болельщики на стадионе тоже точно будут! И они нас отлично поддержат. На стадионе будут фанаты и той, и другой команды – это очень круто!
– Вы забили один из самых красивых голов турнира. Какой еще вам понравился и какой, на ваш взгляд, должны признать лучшим на турнире?
– Мой должен быть! Я был б счастлив получить такое признание. Но у меня появился конкурент: гол Павара в 1/8 финала получился тоже очень крутым.
– Вы тренировали такой удар или он получился случайным?
– На тренировках мы отрабатываем много разных ударов. Наверняка получались и такие тоже.
– Бывало такое, что клубные противостояния переносились в национальную команду. Например, Рио Фердинанд рассказывал о таком. Удалось ли сейчас их победить и вам подружиться, например, с игроками из «Ливерпуля»?
– Мы должны, даже обязаны это сделать. Потому что нам нужно быть спокойными, мы должны работать на общую цель. А вот когда начнется новый клубный сезон, мы с «Ливерпулем» как следует посоперничаем снова!