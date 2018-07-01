Игорь Акинфеев отразил сразу два удара в послематчевой серии пенальти с Испанией, позволив России вырвать билет в четвертьфинал ЧМ-2018. Сейв после удара Яго Яспаса – вратарский шедевр.

Спасение шикарно по двум причинам.

Во-первых, прежде чем прыгнуть в правый от себя угол, Акинфеев показал бьющему движение корпусом и рукой в противоположную сторону! Другими словами, Игорь купил Аспаса дезинформацией, когда тот разбегался.

Ситуация с дезинформированием Аспаса прекрасна тем, что подобные вещи Акинфееву не свойственны. Обычно он спокойно дожидается удара, а при замахе бьющего бросается в один из углов ворот. Умеющие играть по вратарю футболисты этим пользуются. Самый успешный пример – Томас Мюллер из «Баварии». Он забил нашему голкиперу три гола в Лиге чемпионов, неизменно посылая мяч туда, где голкипера нет.

Во-вторых, Игорь показал чудеса акробатики – Аспас решил пробить по центру, чтобы не попасться на уловки вратаря, но Акинфеев высоко поднял ногу!

До удара Аспаса Игорь играл серию пенальти против Испании в привычной манере – выжидал до замаха, не воздействуя на соперника, и бросался в угол. И если бы у Коке было хладнокровие Иньесты, то он развел бы мяч и вратаря по разным углам. Но с Коке нам повезло.

Отраженный же удар Аспаса – целиком и полностью срежиссированная картина Акинфеевым. Восхитительно, что такую вещь вратарь провернул в 1/8 финала чемпионата мира.

Кадры: «Матч ТВ»