Обсудили многое – красоту стадионов России, памятный гол в ворота «Ротора» и шансы наших команд пересечься в плей-офф.

– В России – прекрасно! – мгновенно признается Шмейхель. – Я думаю, все люди, которые долетели до вашей страны, получили на этом чемпионате огромный заряд позитива. В Москве все просто потрясает! В Санкт-Петербурге я провел два дня, и, хотя находился вдали от основных событий, все равно успел оценить ту потрясающую футбольную атмосферу, которая царила в городе. Здесь действительно здорово!

Для своего проекта я попутешествовал по России перед чемпионатом мира – на протяжении шести месяцев. Проводил в городах от двух до пяти дней – видел каждый из городов-организаторов, каждый стадион.

– В Саранске тоже понравилось?

– Там я, кстати, провел больше всего времени. Там было интересно, да и Дания играла там свой матч.

– Вы много путешествовали по нашей стране в течение последнего года. Что больше всего запомнилось? Впечатлило? Удивило?

– Запомнилось? Наверное, Казань. Когда я там был, стояли лютые морозы. Минус 20-25 градусов или вроде того. Было реально холодно! Но все равно – синее небо, потрясающий Кремль… Определенно, это один из самых красивых городов России, которые я видел. У меня там был незабываемый полет на вертолете – над стадионом, над местной рекой, над жилыми районами… Это впечатлило! Но если говорить о стадионе, то, думаю, назову Екатеринбург. Тамошняя арена выглядит потрясающе и изнутри, и снаружи. Я встретил 20 тысяч болельщиков рядом со стадионом – ничего подобного со мной пока не случалось. Такое просто невозможно забыть! «Лужники»? Конечно! Я сам там играл. Нет ничего сравнимого с тем, чтобы выступать на арене, когда за тобой наблюдает 80 тысяч человек. Потрясающе! «Спартак»? Тоже прекрасен! Даже снаружи. Находясь внутри – ты просто выпадаешь в осадок!

– Окей! А как же «Крестовский»? Как вам стадион, стоимостью в миллиард евро?

– Прекрасен. Прекрасен! Когда есть такая арена – у тебя есть возможность продвигать футбол на уровне всего города, всей страны. История знает такие примеры. Я был на арене в Санкт-Петербурге. Я видел, какая там атмосфера, когда полные трибуны гонят команды вперед. Такое незабываемо! И если ты это прочувствовал, то обязательно влюбишься в этот вид спорта.

– Про города и стадионы поговорили. Теперь – про людей. Из-за того как нас показывали в голливудских фильмах, все ожидают увидеть угрюмых, зажатых и холодных россиян. Такой стереотип…

– Вы сами ответили на свой же вопрос – это стереотип. В России очень приятные люди. Я понимаю, что эта атмосфера карнавала и футбольного праздника на улицах – это что-то новое для вас. Но россияне быстро привыкли к этому и влились в эту атмосферу. Для телеканала я работал в студии на крыше отеля, откуда было видно Красную площадь и прилегающие улицы. Сначала там было слышно только иностранных болельщиков, но со временем я начал различать, как русские скандируют название своей страны – так поддерживают свою команду, размахивают флагами – теперь у вас своя тусовка.

Hello @fifaworldcup ... Публикация от Peter Schmeichel (@pschmeichel1) 11 Июн 2018 в 6:03 PDT

«КАКОЙ КУЛЬБИТ? МНЕ УЖЕ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ!»

– В России, если ввести в поисковую строку имя «Петер Шмейхель», вслед за страничкой в Википедии появится отчет о матче с «Ротором». Знаете, почему?

– Не помню ту игру.

– Серьезно? Вы забили в ней гол!

– Ладно, помню конечно! – улыбается датчанин. – Мы сыграли первый матч вничью в Кубке УЕФА. А потом пропустили гол во втором. И уступали 1:2 в конце матча. «Манчестер Юнайтед» не проигрывал на такой стадии турнира (1/32 финала. – Прим. ред.). Это было недопустимо. Да, мы играли плохо. Просто плохо! Но тот мой гол помог нам спастись. Он многое тогда открыл для команды. В том числе – что мы можем сломать любую, самую плохую ситуацию (Шмейхелю все же изменяет память – по сумме двух матчей «МЮ» тогда уступил «Ротору». – Прим. ред.).

– В финале Лиги чемпионов в 1999 году, когда ваш «Манчестер Юнайтед» выиграл, вы сделали кульбит. Когда Дания вышла из группы, не прыгали так?

– Мне уже за пятьдесят. Какой кульбит?

– Вы просто в хорошей форме. Может повторите его, если Дания, скажем, выйдет в полуфинал?

– Давайте договоримся: я сделаю кульбит, если Дания выиграет чемпионат мира, – смеется Петер.

– Дания и Исландия – соседи. Как датчане и исландцы относятся друг к другу?

– Исландцы – наши хорошие друзья. Мне очень нравятся их болельщики. Два года назад они удивили весь мир и показали, как своей энергетикой могут вдохновлять команду на игру, на результат. Исландия раньше входила в Датское королевство: Дания, Исландия, Гренландия, Фарерские острова, Норвегия и Швеция. Даже сейчас в школах Исландии детишки изучают датский язык. Конечно, мы болеем и за Исландию тоже.

– Есть ли шанс у таких команд, как Исландия, на выход в плей-офф чемпионата мира?

– Конечно, есть. Но надо понимать, что они впервые принимали участие в мировом первенстве. У них не было опыта. И я сейчас имею в виду не только игроков, но и персонал, руководство федерации. Они только знакомились с турниром такого уровня. Естественно, у маленьких стран шансы на выход в плей-офф чемпионата мира меньше.

«У НЕЙМАРА ИНТЕРЕСНАЯ ПРИЧЕСКА»

– В 1992 году Дания чудесным образом стала чемпионом Европы. Каким образом это удалось сделать не самой футбольной державе?

– Вы назвали ту победу чудом?

– Да. Думаю со мной многие согласятся.

– Я бы не называл это чудом. У нас были хорошие игроки.

– На тот чемпионат Европы команда, можно сказать, приехала из отпуска…

– Я бы не назвал это отпуском, потому что перед чемпионатом мы играли товарищеский матч с вашей командой, как же она называлась тогда…

– СНГ.

– Да, СНГ. Мы играли с вами. У нас были тренировочные сборы на протяжении десяти ней. Нельзя сказать, что это был отпуск. Но и полноценной подготовкой к турниру это не назовешь.

– Как так оказалось, что в одной небольшой и не самой футбольной стране в одно время родилось столько великих игроков?

– Все началось раньше, когда наша команда квалифицировалась на чемпионат Европы 1984 года. Я тогда был мальчиком и смотрел, как играли те звезды. Именно они показали нам, что Дания может играть в футбол на высоком уровне. Они вдохновили меня и других мальчишек. Мы пошли заниматься футболом и понимали, что усердная работа принесет нам результат. Так и произошло.

– Главная звезда нынешней сборной Дании – Кристиан Эриксен. Слышал мнение, что он даже лучше, чем были братья Лаудрупы в свое время.

– Я стараюсь держаться подальше от таких сравнений. Эриксен играет в современный футбол, со всеми его технологиями, наукой, медициной. Лаудрупы играли тогда. Но знаете что, перед турниром в твиттере я написал, что взял бы Эриксена к себе в команду и не взял бы на его позицию Неймара. Тогда люди проголосовали и получилось что-то вроде 20% за Эриксена и 80% – за Неймара. Теперь, уже во время турнира, я повторил опрос. Цифры были в пользу Кристиана – 60 против 40.

– Девушкам Неймар очень нравится.

– Возможно, потому что они любят спагетти – у него очень интересная прическа.

– Звезда футбола сегодня – совсем не то, что было раньше. Очень много внимания из социальных сетей, от телеканалов – отовсюду.

– Да, раньше было легче. Сейчас все хотят сфотографироваться с тобой на телефон… Звезды футбола не могут просто пройтись по улице – вокруг них всегда будет толпа. Я недавно вел эфир с крыши, где у нас находится студия и у меня зазвонил телефон. Звонил мой сын. Он сказал, чтобы я посмотрел вниз. Там, на улице, они всей командой вышли прогуляться. Никто не обращал на них внимания. Они – еще не суперзвезды. Неймар, Роналду, Месси, так сделать не могут – они не могут просто пройтись. Им сложно, но они должны постоянно абстрагироваться от этого, сосредотачиваться на футболе, быть профессионалами.

«ДУМАЛ, ЧТО ПОБЕДИТ ГЕРМАНИЯ»

– Месси и Роналду сейчас без сомнений – два главных футбольных персонажа на планете. Что будет через 10-15 лет? Кто будет звездой?

– Не очень хорошо, когда два-три человека собирают на себе все мировое внимание. Я уверен, что эти ребята, Месси и Роналду, вдохновят на игру очень много мальчишек, из которых вырастут суперзвезды. В будущем в мире будет 15-20 таких звезд, как Роналду и Месси. Это будет очень интересно. Футболу это нужно – так будет лучше.

Раньше были Пеле, Марадона, Бекхэм. Роналду с Месси, благодаря социальным сетям вывели футбольную популярность на новый уровень. Теперь они – великие. Но, если вы хотите знать мое мнение, то португальский Роналду, если убрать все эти инстаграмы и твиттеры, ничем не лучше того, бразильского Роналдо. Просто у Криштиану больше медийных возможностей, чем было тогда в 2000 году у Роналдо.

– Кто выиграет чемпионат мира?

– Если бы я знал – то поставил бы деньги. Турнир очень непредсказуем. Кто знал, что так хорошо покажут себя хорваты? Кто поставил бы на Бельгию? Знаете что… Перед стартом турнира я потратил целый день на анализ – пытался понять, кто же выиграет чемпионат мира. Единственный ответ, к которому я пришел – Германия. И где она теперь?

– В 1/8 финала Дания сыграет с Хорватией, Россия – с Испанией (мы беседовали до матчей 1/8 финала. – Прим. ред.). В случае побед наши команды выйдут друг на друга. Это реально?

– Такого не будет. Я дико извиняюсь перед российскими болельщиками, но нет – мы не встретимся в четвертьфинале. Знаете, почему? Не потому, что вам досталась Испания. А потому, что вы будете играть в «Лужниках»!

На месте российских фанатов я бы молился каждый день, чтобы выйти в плей-офф на Испанию. А не на Португалию, с которой вам пришлось бы играть в Сочи. В том Сочи, где Роналду уже забил три гола! Серьезно – родные стены помогают, но стены стенам – рознь. И в «Лужниках» сборной России будет намного проще!

А что касается Дании с Хорватией… Хорватия – вторая команда на этом турнире. По тому уровню игры, который она показала. По своему потенциалу. Мы много раз встречались на разных стадиях разных соревнований, и хорваты чаще были сильнее. Как бы мне не хотелось думать иначе, но вынужден признать – у Хорватии есть все аргументы, чтобы одолеть Данию в плей-офф.

Хотя… Если честно, четвертьфинал Дания – Россия возможен. Было бы здорово увидеть такой матч.

– С тех пор, когда вы в последний раз выходили на поле в качестве игрока, футбол сильно изменился. Главное нововведение этого чемпионата – система VAR. Что вы думаете о видеоповторах?

– Да, футбол меняется. Это уже больше, чем игра. Футбол меняется в том числе и, благодаря телевидению, коммерции. Сейчас все фиксируется на пленку со всех возможных углов. Весь мир видит игру в мельчайших деталях. Получается так, что арбитр – это чуть ли не единственный человек на планете, который не может воспользоваться какими-то привилегиями, чтобы разобраться в эпизоде. Ирония в том, что он – единственный, кто может принять решение. VAR работает отлично, но он будет становиться только лучше. Эта система уже помогла чемпионату. Некоторые арбитры работают с ней не так хорошо, другие – просто блестяще. Теперь надо найти баланс и двигаться дальше. Я был категорически против этой систему еще пару месяцев назад. Но сейчас я за нее, несмотря на некоторые решения, принятые против Дании, с которыми я не согласен. Главное – вовремя остановиться и не пустить в футбол слишком много технологий.