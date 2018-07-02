Корреспондент «Советского спорта» да самого утра отмечал с болельщиками победу сборной России и выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

Стадион после матча на чемпионате мира пустеет минут за 15. Болельщики разъезжаются кто куда, у журналисты спускаются в подтрибунное помещение – не пресс-конференцию и в микст-зону, где можно пообщаться с игроками.

- Парни, подождите, не уезжайте без меня, я тут ребятам скажу что-нибудь, - буквально отбивался от желавших утащить его игроков сборной России Артем Дзюба.

Русского гиганта журналисты разве что не хватали, чтобы он не ушел и отжег в небольшом интервью после игры. И он отжег. Еще остановился Денис Черышев, который даже по-русски согласился говорить, и Александр Самедов. Дальше по проходу (а микст-зона – это вытянутый коридор вдоль которого стоят журналисты) Дзюбу пытались разорвать на части другие представители прессы, орали на него, умоляли, но больше Артем не останавливался.

Безумие в метро. Полиция фотографируется с фанатами pic.twitter.com/Xq95rzwQZE — Степан Карпович (@s_karpovich) 2 июля 2018 г.

Но сейчас речь не об этом, а о том, что после игры покидать стадион приходится через два часа после игры, не раньше. От стадиона идешь уже, как по полю боя. Вот кто-то буквально на плечах тащит «раненого бойца», который не может держаться на ногах. Причем, тащат всей семьей – мать и дочка. Вот – такой же «боец», у которого поддержки рядом не оказалось, лежит на газоне в позе морской звезды и не двигается. А вот – ребята борются с сном прямо на бордюре. Но все счастливы. Сборная России вышла в ¼ финала чемпионата мира, победив Испанию!

В метро творится сущее безумие – все с флагами, кричат, поют «Катюшу», полицейские фотографируются с фанатами, иностранцы поздравляют россиян и все вместе издеваются над опростоволосившимися испанцами.

На мониторах, установленных в вагонах поезда уже показывают другой матч, в котором должен определиться наш соперник – играют Дания с Хорватией. Весь вагон радуется голу датчан, полагая, что этот соперник нам скорее по зубам. Через пару минут пробегает гулкая волна разочарования – хорваты отыгрываются. Самое ужасное написано на мониторе сверху трансляций: «Никольская улица и Красная площадь закрыты для входа и работают только на выход.

Народные гуляния на Никольской pic.twitter.com/HP3DyTKesl — Степан Карпович (@s_karpovich) 2 июля 2018 г.

Там – столпотворение. Главное – чтобы без давки. Поэтому, выйдя из-под земли на «Лубянке» толпы людей начинают разбредаться по переулкам, которые тоже забиты. Страна празднует! Пиво и водка льются рекой. Счастливые русские уже принимаются спаивать своих иностранных гостей, предлагая им «русскую рулетку» - выпить наш национальный напиток прямо из горла. Иностранцы не могут отказать – когда еще такое с ними случится?

Если посмотреть на навигатор, который показывает пробки – весь центр не красного, а коричневого цвета. Двигаться на машине невозможно. Да и не нужно двигаться. Это – самая веселая пробка в истории России. Из всех машин торчат флаги, ноги, орущие люди. Болельщики запрыгивают в проезжающие кабриолеты, чтобы уже там продолжить радоваться, а их оттуда не выталкивают, а наоборот, принимают, как родных.

Как всегда, на улице очень много бразильцев, которым играть на следующий день с Мексикой. Они поздравляют русских и пророчат нам второе место. Почему второе? Все просто – они у себя в мыслях уже ждут Россию в финале. Но о том, чтобы проиграть нам, они не думают. Смешные. Испанцы думали примерно так же.

Вот еще одна желтая толпа. Это – колумбийцы, которым через день встречаться с Англией. Они тоже уже предвкушают встречу с Россией, но в полуфинале – так распорядилась сетка.

- Парни, пожалуйста, порвите этих хорватов в четвертьфинале. Сербия с вами! – подскакивает болельщик из Белграда, расстроенный поражением Дани по пенальти, которое видела вся улица в телевизоре в открытом баре.

Ближе к полуночи Никольскую со стороны «Лубянки» открывают для входа – туда ломится толпа. Перед ней предстает еще одно поле боя. Тела уже разбросаны по углам. Как на войне вдоль некоторых стен спиной к людям выстраиваются «бойцы». Это не расстрел – это общественный туалет, которым в этот вечер стала вся улица. По знаменитой московской плитке течет ручеек – алкоголь, смешанный с мочой.

Периодически приходится отбивать русских девушек из лап иностранцев. Причем, если раньше многие девчонки сами вешались на приезжих горячих южноамериканских парней, то сейчас те же самые аргентины аки животные бросаются на наших красавиц и начинают их зацеловывать. До драк, правда, не доходит – никто не хочет покинуть этот праздник в «браслетах» и под руку с вежливым человеком в серой униформе.

Улицы в ту самую ночь pic.twitter.com/7tpLpRWG9Z — Степан Карпович (@s_karpovich) 2 июля 2018 г.

Полиция, кстати, просто наблюдает. Справляешь нужду на историческое здание? Пьешь водку из горла в самом центре Москвы? Куришь у общественного учреждения? Материшься? Спишь на парапете? Прыгаешь на лавочке? Забираешься на фонарный столб с флагом? Они не обращают на это внимания. Вальпургиева ночь. Главное – чтобы не было агрессии.

Катюша в исполнении перуанцев pic.twitter.com/Gdnrpcbabp — Степан Карпович (@s_karpovich) 2 июля 2018 г.

Она, агрессия, естественно, периодически проскакивает. Но вот что удивительно: между собой ссорятся парочки, а, например, фанаты «Спартака» и ЦСКА обнимаются и вместе во всю глотку орут:

- Игорь-Игорь Акинфеев! Хэй! Хэй! Игорь-Игорь Акинфеев! Хэй! Хэй!

- Все, больше никаких шуток про Игоряна! – клянется болельщик с флагом России и красно-белой «розой» повязанной на предплечье.

Рядом, оккупировав клумбы, поют и танцуют перуанские болельщики, чья сборная уже давно покинула турнир. Но они остались и теперь распевают «Катюшу» и вместе с нашими фанатами орут «Россия! Россия!» Вот оно – счастье!







Ближе к утру наступает небольшое отрезвление. Начинаешь Флаги меркнут, крики становятся тише. Вонь большого праздника уже бьет в нос. Из Северного Бутова приходят СМС-ки о том, что метро перестало работать уже в 1:30 ночи, хотя вроде как должно было полностью функционировать до 3 утра.

На Тверской в 4 часа утра – пробка. В пробке – одни таксисты. Народ разъезжается по омам, ведь уже сегодня – как-то надо идти на работу, вести переговоры охрипшими голосами, маскировать не выветрившийся запах алкоголя и красные глаза.

За пару километров пути извозчики требуют 700-900 рублей, почти, как до аэропорта. У кого-то праздник, а у кого-то – напряженная, но выгодная работа. на улице уже светло. Занимается новый день – день в стране, которая уже никогда не будет прежней.