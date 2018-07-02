Марио Фернандес – удивительный человек. Он – звезда сборной России, но совершенно не говорит по-русски. Он – бразилец, но выступает за холодную (особенно зимой) европейскую страну. Он – защитник, но выпускают его на поле, когда надо атаковать. Однако его уникальность заключается не в этом.

ЦСКА вместо «Реала», Россия вместо Бразилии

Сколько мы знаем бразильцев, которые, не попав в «селесао» (сборную Бразилии) приняли чужое гражданство и решили выступать за Хорватию, Азербайджан, Армению? Таких примеров полно. Но вот в чем загвоздка – ни одного из этих футболистов не хотел видеть в своем основном составе мадридский «Реал», ни один из них не получал вызова в сборную Бразилии.

У Марио было и то, и другое. Однако мадридскому «Реалу» бразилец предпочел московский ЦСКА, а, сыграв один товарищеский матч в сборной Бразилии, сделал выбор в пользу сборной России. А еще он постоянно попадает в странные истории: то в 18 лет сразу после подписания своего первого официального контракта с «Гремио» пропадет на три дня и найдется за тысячу километров от клуба, то на самолет на игру с Аргентиной не приедет и на три года станет персоной нон-грата в сборной пентакампеонов.

Стабильность, не только игровую но и психологическую, Марио на удивление обрел за тысячи километров от родного дома – в чужой и непонятной России, где в свой первый же сезон в ЦСКА он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, пройдя своеобразное футбольное крещение. Правда, за это Фернандесу пришлось заплатить высокую цену. На родине многие считают его предателем еще с истории с неявкой в сборную, а когда в Бразилии узнали, что он еще и российское гражданство собирается получать, футболиста вообще предали забвению.

Попал в топ!

На чемпионате мира в России он напомнил о себе. Да как напомнил! Именно здесь он провел свою дебютную официальную игру за новую сборную – матч против Саудовской Аравии, который Россия выиграла со счетом 5:0, а Марио блистал на своем правом фланге. Затем была победа над сильной сборной Египта и результативный пас Марио Фернандеса на Дениса Черышева, который забил второй гол, в итоге ставший победным.

В третьей игре группового этапа Фернандеса хотели поберечь, оставив в запасе, но удаление Игоря Смольникова заставило Станислава Черчесова выпустить в игру единственного оставшегося правого защитника. Войти в игру при счете 0:2 сложно, но Марио справился и с этим, наглухо закрыв свой фланг. Не удивительно, что по версии многих зарубежных изданий именно Марио попал в символическую сборную группового этапа на правом фланге обороны.

Звездным часом не только сборной России, но и персонально Фернандеса, стала игра против сборной Испании в 1/8 финала, которую наша команда выиграла в серии послематчевых пенальти. Фернандес полностью закрыл свой фланг обороны, зачастую в контратаках умудряясь помогать Александру Самедову. Русский бразилец отдал больше всех в команде передач - 64 (с точностью 83%), чаще всех принимал мяч (40) и совершил 11 перехватов, а его правый фланг стал ключевым в игре сборной России, хоть мы так и не смогли забить с игры.

Свой среди чужих

Буквально за день до старта чемпионата в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» своим мнением о Марио Фернандесе поделился его коллега по амплуа, но с другого фланга – легендарный левый защитник сборной Бразилии и чемпион мира Роберто Карлос:

- У Фернандеса очень много хороших качеств. Он способен играть и чистого защитника, и латераля, и даже атакующего полузащитника. Он полезен практически в любом амплуа – в Бразилии мы называем таких поливалентными. Думаю, да Фернандес мог бы сейчас играть за сборную Бразилии. Он рассматривался как кандидат в сборную, еще когда выступал за «Гремио». Возможно, на тот момент он не являлся лучшим на своей позиции, но был очень к этому близок. Уверен, такой футболист принесет сборной России много пользы, - признался Роберто Карлос, который, правда, с Фернандесом во время своей российской части карьеры в махачкалинском «Анжи» с бывшим соотечественником в повседневной жизни не пересекался.

А вот, что сам Марио Фернандес сказал бразильской прессе после победы над Египтом – о России, Бразилии и смене гражданства:

- В Бразилии у меня была совсем другая жизнь – там я много ходил по ночным клубам и пил. Но теперь я уже давно успокоился – теперь я совершенно другой человек. Я не говорю, почему я не приехал в сборную Бразилии, когда получил вызов – на то были личные причины. Если бы тогда мне предложили вернуться, обязательно сделал бы это. Но теперь я полностью чувствую себя гражданином России, хоть и не говорю по-русски – очень сложный язык. Зато я со всеми дружу.

Наверное, если бы не смена гражданства, Фернандес сегодня выходил против Мексики играть на правом фланге сборной Бразилии - конкуренцию у Фагнера он точно в состоянии выиграть. Но совершенно точно можно утверждать, что без Марио Фернандеса сборной России было бы в разы сложнее выйти в четвертьфинал: без него некому в этом составе было бы справляться с атаками связки Жорди Альба - Иско.