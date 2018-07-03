ЧМ-2018. Кто станет последними четвертьфиналистами? Онлайн дня
Очередной день чемпионата мира по футболу – в онлайне «Советского спорта».
13:30
Какие молодцы! Сборная Японии убралась в раздевалке после матча с Бельгией и оставила записку на русском языке.
13:15
Йоахим Лев не уйдет с поста главного тренера сборной Германии. 58-летний специалист уведомил Немецкий футбольный союз о желании продолжить работу, несмотря на неудачу на ЧМ-2018, где действующие чемпионы мира не вышли из группы.
OFFICIAL: Joachim Low will remain as Germany head coach until 2022 pic.twitter.com/t2IBV2bW0r— B/R Football (@brfootball) 3 июля 2018 г.
13:00
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свой решающий сейв в серии пенальти в матче с Испанией.
«Хочу отметить, что фантастически выступила сборная России, а не я. Не нужно никого выделять, это неправильно. То, что случилось, – уже история. Теперь хочется написать новую. Будем стараться. Решающий сэйв назвали ногой бога? Давайте мы отложим все эти моменты в сторону, пожалуйста. И будем концентрироваться на следующей игре. Да там просто повезло».
12:45
Минутка юмора.
Это шедевр! 🤣 pic.twitter.com/zmC7tQpYoq— Руслан Абушкин (@abushkin) 2 июля 2018 г.
12:30
Защитник сборной России Юрий Жирков в ближайшие дни будет проходить лечение в расположении команды.
«Точные сроки восстановления игрока на данный момент назвать нельзя», – сообщает твиттер сборной России.
Полузащитник Александр Самедов будет во вторник тренироваться по индивидуальной программе после проведенного мониторинга функционального состояния.
12:15
Плей-офф чемпионата мира продолжает радовать нас навороченными сюжетами и термоядерными развязками. За что же нам такое счастье? Вчера вот японцы торжественно сами себя сожгли... Новый день – новые ожидания. АНОНС МАТЧЕЙ ДНЯ
12:00
Всем привет! Сегодня на чемпионате мира в России определятся последние участники 1/4 финала.
Расписание матчей (время – мск):
17:00. Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария