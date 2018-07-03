Очередной день чемпионата мира по футболу – в онлайне «Советского спорта».

13:30

Какие молодцы! Сборная Японии убралась в раздевалке после матча с Бельгией и оставила записку на русском языке.

13:15

Йоахим Лев не уйдет с поста главного тренера сборной Германии. 58-летний специалист уведомил Немецкий футбольный союз о желании продолжить работу, несмотря на неудачу на ЧМ-2018, где действующие чемпионы мира не вышли из группы.

OFFICIAL: Joachim Low will remain as Germany head coach until 2022 pic.twitter.com/t2IBV2bW0r — B/R Football (@brfootball) 3 июля 2018 г.

13:00

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свой решающий сейв в серии пенальти в матче с Испанией.

«Хочу отметить, что фантастически выступила сборная России, а не я. Не нужно никого выделять, это неправильно. То, что случилось, – уже история. Теперь хочется написать новую. Будем стараться. Решающий сэйв назвали ногой бога? Давайте мы отложим все эти моменты в сторону, пожалуйста. И будем концентрироваться на следующей игре. Да там просто повезло».

12:45

Минутка юмора.

12:30

Защитник сборной России Юрий Жирков в ближайшие дни будет проходить лечение в расположении команды.

«Точные сроки восстановления игрока на данный момент назвать нельзя», – сообщает твиттер сборной России.

Полузащитник Александр Самедов будет во вторник тренироваться по индивидуальной программе после проведенного мониторинга функционального состояния.

12:15

Плей-офф чемпионата мира продолжает радовать нас навороченными сюжетами и термоядерными развязками. За что же нам такое счастье? Вчера вот японцы торжественно сами себя сожгли... Новый день – новые ожидания. АНОНС МАТЧЕЙ ДНЯ

12:00

Всем привет! Сегодня на чемпионате мира в России определятся последние участники 1/4 финала.

Расписание матчей (время – мск):

17:00. Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария

21:00. Москва («Спартак»). Колумбия – Англия