«Эмоции зашкаливают нереально!": как фигуристы смотрят футбольный чемпионат мира
На время чемпионата мира по футболу все остальные виды спорта ушли в тень. Впрочем, представители этих самых видов не слишком унывают и охотно превращаются в болельщиков сборной России. «Советский спорт» решил изучить, как болели за футболистов представители фигурного катания.
Федор Климов, как и многие его коллеги, заранее озаботился билетами на матчи чемпионата мира, и в итоге смог своими глазами увидеть один из самых красивых матчей турнира: битву команд Франции и Аргентины в 1/8 финала.
Наталия Забияко отправилась за впечатлениями в московскую фан-зону на Воробьевых горах и осталась весьма довольна
Евгений Плющенко перед матчем Испания – Россия подготовил специальное видео, на котором играли в футбол два фигуриста-чемпиона – испанец Хавьер Фернандес и россиянин Плющенко.
Максиму Транькову посчастливилось попасть на трибуны «Лужников» на матч Испания – Россия.
1/8 финала! Это было круто 😎. Напряжение невероятное, эмоции зашкаливают до сих пор. Быть частью этого события - это то, что остается с тобой навсегда! ⚽ Счастлив, что побывал на матче, да ещё и таком! Обе команды выдали огненный матч. "Охладить" свои эмоции всегда было можно в очень стильной зоне BUD. Завтра болеем за наших.💪 #BUDexperience #BUDfwc2018
Но больше всех повезло олимпийской чемпионке Сочи Аделине Сотниковой – главный матч сборной России пришелся на ее день рождения, и фигуристка смогла отметить сразу двойной праздник.
1. Это самый лучший день рождения в моей жизни! Спасибо @chimkago за этот подарок! Спасибо ребятам,которые сделали невозможное - возможным @teamrussia этот день останется на всю жизнь в моей памяти! #sotka22 💪🏽🇷🇺 такие эмоции я испытывала только на Олимпиаде! И хочу испытывать их снова и снова! 2. Спасибо центру выдачи паспорта болельщика за быстрый FanID для прохода на стадион! За понимание и отклик! Без этой корочки я бы не смогла посетить сегодняшнюю игру! И кто знает как бы она прошла 😄😈✌🏽😁 3. Дорогие мои,любимые! Спасибо вам за тёплые пожелания в мой адрес! Я прочитала комментарии,direkt,Сообщения! Каждый год все поздравления до слез! Либо я очень ранимая,либо вы знаете как задеть мою душу так,чтобы пошли слезы! Я чрезмерно благодарна вам! Что вы есть у меня! Любите вот такую,верите,поддерживаете во всем! Я думаю это мечта каждого спортсмена,чтобы вот такая была поддержка в его сторону! Я считаю,что она у меня есть! ❤️🌟🔝🇷🇺 #asotka14 #delya14 #sotka22 #mybirthday #1july #teamrussia #fifaworldcup2018 #fifa2018 #
Елена Радионова на трибуны не попала, но вряд ли огорчилась – она комментировала матч из телестудии.
И даже те, кто не смог попасть на стадион – как Иван Букин – не удержались от бурного выражения эмоций после победы россиян.
Коллегу поддержал и Дмитрий Алиев, не жалевший восклицательных знаков: