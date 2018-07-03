На время чемпионата мира по футболу все остальные виды спорта ушли в тень. Впрочем, представители этих самых видов не слишком унывают и охотно превращаются в болельщиков сборной России. «Советский спорт» решил изучить, как болели за футболистов представители фигурного катания.

Федор Климов, как и многие его коллеги, заранее озаботился билетами на матчи чемпионата мира, и в итоге смог своими глазами увидеть один из самых красивых матчей турнира: битву команд Франции и Аргентины в 1/8 финала.

Наталия Забияко отправилась за впечатлениями в московскую фан-зону на Воробьевых горах и осталась весьма довольна

Евгений Плющенко перед матчем Испания – Россия подготовил специальное видео, на котором играли в футбол два фигуриста-чемпиона – испанец Хавьер Фернандес и россиянин Плющенко.

Максиму Транькову посчастливилось попасть на трибуны «Лужников» на матч Испания – Россия.

Но больше всех повезло олимпийской чемпионке Сочи Аделине Сотниковой – главный матч сборной России пришелся на ее день рождения, и фигуристка смогла отметить сразу двойной праздник.

Елена Радионова на трибуны не попала, но вряд ли огорчилась – она комментировала матч из телестудии.

И даже те, кто не смог попасть на стадион – как Иван Букин – не удержались от бурного выражения эмоций после победы россиян.

Коллегу поддержал и Дмитрий Алиев, не жалевший восклицательных знаков: