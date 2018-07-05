Чемпионат мира - определяющий турнир в плане понимания того, в каком направлении движется футбол сборных. Какие команды/континенты прогрессируют, какие деградируют, а какие стоят на месте? Что поменялось в игре за 4 года, с момента окончания предыдущего розыгрыша? Дабы представить себе полную картину, нужно дождаться окончания мундиаля в России, но многое ясно уже сейчас - по итогам групповой стадии и 1/8 финала турнир покинули 24 сборные из 32. Проводя параллели с ЧМ-2014 и опираясь на цифры и факты, попытаемся в этом разобраться.

Танцуй, Европа

Сборным Старого Света проще играть, находясь ближе к дому. 4 года назад барьер группового этапа преодолели всего 6 европейских команд, а в России – 10. И только 3 из них сумели повторить свой успех – это Франция, Швейцария и Бельгия. Немцы сенсационно вылетели, а голландцы и греки на мундиаль и вовсе не отобрались. Представители южноамериканского континента потеряли одну сборную – в этот раз из группы вышли 4 команды, а не 5, как в Бразилии. Но это еще не провал. Настоящая катастрофа произошла с африканскими сборными. На прошлом турнире Нигерия и Алжир держали марку, а на этом – нигерийцам не хватило 5 минут, чтобы выбить из турнира назойливых аргентинцев, а сенегальцы оказались слишком брутальны и перебрали желтых карточек, что помешало занять им проходное второе место в группе. Серьезно пострадали Центральная и Северная Америка – США, Коста-Рика и Мексика были украшением турнира 4-летней давности. Но с тех пор многое изменилось – и вместо трех участников плей-офф осталась лишь Мексика, которая в 7-й раз подряд вылетела в 1/8 финала. Азиатская конфедерация футбола вновь вынуждена считать потери – только Япония выполнила программу-минимум и добралась до 1/8.

Состав участников первой стадии плей-офф лишь наполовину похож на тот, что мы видели на родине Пеле: Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Уругвай, Франция, Швейцария и Бельгия два чемпионата подряд преодолевают групповой раунд. Самыми стойкими оказались бразильцы, французы и бельгийцы - как и 4 годами ранее они попали в восьмерку сильнейших. На прошлом ЧМ из этих трех сборных к полуфиналу осталась в игре лишь одна Бразилия. Посмотрим, как будет в этот раз. История вполне может повториться.

Голов стало меньше

Групповая стадия ЧМ-2014 запомнилась своим веселым футболом – 136 мячей было забито в 48 матчах. В России показатель голов упал до 122. Соответственно, снизилась средняя результативность. В группах она составила 2,5 мяча за матч: 56 были забиты со стандартов, а 66 с игры. Парадокс в том, что, несмотря на падение среднего уровня результативности, впервые в истории все сборные преодолели барьер в 2 забитых мяча, даже дебютант мировых первенств Панама. Что касается 1/8 финала, то здесь, напротив, результативных встреч было больше, чем в Бразилии – 24 гола против 18. Есть и рекордные показатели: так нынешний чемпионат удивил всех не только эффективностью системы VAR, но и количеством автоголов – их набралось уже 10. На 5 больше, чем на прошлом ЧМ, в котором, напомню, гол Марсело в свои ворота в матче открытия оказался первым на турнире.

Ну, и вернемся к VAR, без которого нынешний чемпионат был бы менее справедливым. С помощью новых технологий заметно увеличилось число назначенных пенальти: 28 против 13, зафиксированных на прошлом ЧМ. Это вообще новый рекорд. Предыдущий держался 28 лет – в 1990 году в Италии арбитры указывали на точку 18 раз. Интересно, что за 4 года ухудшилась реализация – лишь 21 удар из 28 футболисты исполнили успешно, тогда как в Бразилии были реализованы почти все попытки – 12 из 13.

Судить стали строже, но мягче

Да-да, это не опечатка. В целом, если сравнивать два розыгрыша, то выходит, что в Бразилии судьи не наказывали за фолы, которые тянули на желтую, зато охотно удаляли с поля при первой же возможности (показатели груп. этапа + 1/8 финала: 158 ЖК, 11 КК, 7 прямых). А в России, наоборот, предупреждения раздаются направо и налево, а вот красных карточек минимум (показатели груп. этапа + 1/8 финала: 189 ЖК, 3 КК, 1 прямая). Наверняка это связано с директивой ФИФА, следуя которой, арбитры до последнего не вмешиваются в ход событий и не оставляют одну из команд в меньшинстве.