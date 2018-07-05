Место чемпиона мира-2018 еще вакантно. Но есть та сборная, которая очень стремится его занять и скорее всего это сделает.

Если бы мне кто-то до старта чемпионата мира сказал, что англичане будут одними из фаворитов турнира, я бы наверняка рассмеялся. Уж слишком серьезной была конкуренция у родоначальников футбола. Претендовать на выход из группы – да, но более? И дело тут даже не в том, что Гарет Саутгейт собрал довольно неоднозначный состав, оставив за бортом целую плеяду футболистов. Просто уж очень грозными казались и немцы, и португальцы, и аргентинцы.

Что мы видим теперь? Англичане громко празднуют не только собственные успехи, но и вылет из турнира предполагаемых лидеров. Дошло до того, что впервые с 1990 года букмекеры внесли сборную Англии в тройку главных фаворитов на победу. Скромные ожидания от команды на родине сменились громкими требованиями «вернуть футбол домой». Впервые с 1966 года.

Внезапно и сам коллектив Саутгейта оказался сбалансированным по всем линиям. Гарри Кейн уже оправдал ожидания, возглавив список бомбардиров. Да и вратарская позиция наконец-то кажется стабильной. Уверенный в себе Джордан Пикфорд из «Эвертона» тащит не только удары с игры, но и послематчевые пенальти. К слову, и проклятие послематчевых пенальти снято! А это безусловный камень с плеч всей национальной сборной. Да и правда, сколько уже можно было вылетать из турниров из-за неудач в лотерее?

Что касается турнирной сетки, то и здесь у англичан явное преимущество над теми же французами и бразильцами. Пусть не обижаются на меня болельщики других команд, но именно Англия видится главным фаворитом. Да, со Швецией не будет легко. Если верить статистике, то в рамках финальной части чемпионатов мира эти команды играли исключительно вничью. Но теперь-то Англия уверенна в своих силах в послематчевых пенальти. Тем более, пройти Швецию для англичан – дело чести и к этой игре они подойдут в полной боеготовности. И раз уж Саутгейт решил громить неудачные для Англии серии, то почему бы не продолжить в матче со Швецией?

Большую службу в прошедших матчах сослужили англичанам и стандарты. Угловые и штрафные – настоящие козыри сборной Англии. Как с этим бороться? Задача для любой команды. Когда не получается зайти с козырей, на помощь приходят пенальти. Англия располагает огромным подбором молодых и быстрых игроков, против которых частенько нарушают правила в штрафной. Каждый из потенциальных соперников англичан вполне может попасть в эту ловушку.

А вообще, как известно, история любит повторяться. Если вспомнить, что происходило в футболе в 1966 году, когда Англия выиграла чемпионат мира, то вырисовывается ряд событий, которые уже повторились в 2018-м.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов;

«Бернли» попал в еврокубки;

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии;

«Челси» финишировал на пятой строчке.

Все это случилось как раз в чемпионский год для англичан. Ну что, Англия, пора брать Кубок Мира?