Жена футболиста сборной России Юрия Жиркова и мама трех очаровательных детишек рассказала «Советскому спорту» о здоровье мужа, свидании на автобусной остановке и почему она заранее купила билеты в Сочи на четвертьфинальный матч 7 июля.

«ВЕРИЛА В СБОРНУЮ НА 100 ПРОЦЕНТОВ»

– Инна, расскажите, как здоровье Юрия? Из расположения сборной поступают противоречивые сведения.

– Юра сделал МРТ и УЗИ, у него усилилась боль в ноге. Сейчас он проходит лечение.

– В расположении сборной?

– Да. У нас отличные врачи, и теперь они знают, что лечить. Думаю, все будет хорошо.

– С Хорватией есть шансы сыграть?

– Скорее всего, нет. Но я все равно буду надеяться.

– А если сборная России пройдет Хорватию, Юрий будет готовиться к полуфиналу?

– Верю в это.

– Что вы чувствуете, когда муж получает по ногам?

– Переживаю, конечно. Особенно волновалась во время матча с Испанией, поскольку знала, что Юра играет с недолеченной травмой, через боль. Переживала, что может усугубить травму.

– Читаете ли вы спортивную прессу?

– Редко.

– Но наверняка видели и чувствовали нездоровую истерию вокруг сборной перед чемпионатом мира. Тогда команду ругали все, кому не лень.

– Да, а сейчас они сменили тон и хвалят игроков и тренерский штаб. Для этого не нужно читать газет, все все видят и слышат.

– А вы что думали и чувствовали в начале июня?

– Наша сборная не очень хорошо сыграла в товарищеских матчах. А чемпионат мира – совсем другой уровень, другой настрой и мотивация. Поэтому я верила в ребят на сто процентов.

– Юра успокаивал: «Не переживай, Инна, все будет хорошо»?

– Примерно так и было. У них отличная атмосфера внутри команды, все улыбаются, шутят. Настрой позитивный.

«ПЕРЕД МАТЧЕМ С ИСПАНИЕЙ ЗАПАСЛАСЬ УСПОКОИТЕЛЬНЫМИ»

– Вы все матчи нашей команды смотрели с трибуны?

– Да, была и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Самаре, и снова в Москве (смеется). Теперь вот жду четвертьфинала в Сочи.

– Смотрите из ВИП-ложи?

– Так получилось только на матче с Испанией, поскольку пригласила Виктория Лопырева. Остальные смотрю с обычной трибуны по билетам, которые выдают игрокам сборной.

– Болеете эмоционально?

– Очень. И слезы бывают, и радость неописуемая, прыгаем, переживаем. Когда ехала на матч с Испанией, запаслась успокоительными средствами. Переживала так, будто самой нужно на поле выходить. Это – самый незабываемый матч сборной России. Надеюсь, пока. Раньше такой была встреча с Англией в «Лужниках» в 2007 году.

– Успокоительные таблетки принимали до игры?

– И до, и после, и во время.

– Что надеваете? Майку сборной? Или полную экипировку – майку, шорты и гетры?

– Только футболку (улыбается). Когда было прохладно, надевала еще жилетку национальной сборной.

– Детей удается взять на матчи?

– В Санкт-Петербурге мы смотрели все вместе с сыновьями Дмитрием и Даниилом, а также дочкой Миланой. А на матч открытия чемпионата мира брала только старшего сына Дмитрия. Там все-таки был большой ажиотаж и я переживала. В Питере тоже огромный стадион, много болельщиков.

– Паспорт болельщика легко оформили?

– Да, сделали всей семье, кроме Юрия, естественно. Он – участник. Мы все оформили заранее и простояли в очереди всего минут 10.

СВИДАНИЕ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

– После игры вы звоните Юрию или он вам?

– Обычно стою у автобуса и жду звонка от мужа.

– Когда случилась историческая победа над Испанией также было?

– Игроков ненадолго отпустили, дали побыть с семьями, и мы немного пообщались.

– В вашем инстаграме была веселая фотография, где вы с Юрой сидите на знаменитой автобусной остановке около входа на базу «Новогорск».

– Такое тоже бывает. Тогда у нас было 15 минут, чтобы увидеться и поговорить. Я забыла пропуск на территорию, поэтому Юра просто вышел ко мне и мы присели на автобусной остановке. Действительно, забавно получилось. Но так было только один раз. Обычно мы заезжаем на территорию с детьми. Там такая уютная обстановка – все папочки гуляют с детишками. «Новогорск» превращается в детский парк.

– Такое случалось каждый день или был какой-то график?

– Не каждый день, но строго по расписанию – с 20.00 до 21.40. Всем хватало. Юра утром смотрел расписание, звонил и мы, конечно приезжали.

ДАВНО ЗАКАЗАЛА БИЛЕТЫ НА 7 ИЮЛЯ

– Летите в Сочи на четвертьфинал Россия – Хорватия 7 июля?

– Да. Я давно заказала билеты и мне многие говорили: ты что? Какой четвертьфинал? Я отвечала – сборная дойдет до этой стадии и сыграет в Сочи! В общем, появилось легкое недопонимание со стороны знакомых (улыбается). Ну, не верили они! Зато сейчас все радуются и обнимаются.

– Но у вас была уверенность?

– Точно.

– Какие предчувствия, прогнозы на матч с хорватами?

– Мне сейчас почему-то кажется, что буду переживать не так сильно, как во время матча с Испанией. Вот 1 июля очень хотелось, чтобы наша команда преодолела барьер 1/8 финала и попала в число восьми сильнейших команд чемпионата мира. Чтобы вся страна порадовалась вместе с футболистами. Сейчас, надеюсь, все будут чуточку более спокойные – все-таки ребята и так очень много сделали, выйдя в четвертьфинал.