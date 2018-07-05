Инна Жиркова: Мне говорили: «Какой четвертьфинал?» А я верила!
Жена футболиста сборной России Юрия Жиркова и мама трех очаровательных детишек рассказала «Советскому спорту» о здоровье мужа, свидании на автобусной остановке и почему она заранее купила билеты в Сочи на четвертьфинальный матч 7 июля.
«ВЕРИЛА В СБОРНУЮ НА 100 ПРОЦЕНТОВ»
– Инна, расскажите, как здоровье Юрия? Из расположения сборной поступают противоречивые сведения.
– Юра сделал МРТ и УЗИ, у него усилилась боль в ноге. Сейчас он проходит лечение.
– В расположении сборной?
– Да. У нас отличные врачи, и теперь они знают, что лечить. Думаю, все будет хорошо.
– С Хорватией есть шансы сыграть?
– Скорее всего, нет. Но я все равно буду надеяться.
– А если сборная России пройдет Хорватию, Юрий будет готовиться к полуфиналу?
– Верю в это.
– Что вы чувствуете, когда муж получает по ногам?
– Переживаю, конечно. Особенно волновалась во время матча с Испанией, поскольку знала, что Юра играет с недолеченной травмой, через боль. Переживала, что может усугубить травму.
– Читаете ли вы спортивную прессу?
– Редко.
– Но наверняка видели и чувствовали нездоровую истерию вокруг сборной перед чемпионатом мира. Тогда команду ругали все, кому не лень.
– Да, а сейчас они сменили тон и хвалят игроков и тренерский штаб. Для этого не нужно читать газет, все все видят и слышат.
– А вы что думали и чувствовали в начале июня?
– Наша сборная не очень хорошо сыграла в товарищеских матчах. А чемпионат мира – совсем другой уровень, другой настрой и мотивация. Поэтому я верила в ребят на сто процентов.
– Юра успокаивал: «Не переживай, Инна, все будет хорошо»?
– Примерно так и было. У них отличная атмосфера внутри команды, все улыбаются, шутят. Настрой позитивный.
Это видео было снято после счёта 1:1 ,больше телефон в руках я не держала . Вы представляете ,что было со мной дальше ? Я, конечно, понимала ,что буду сильно нервничать,даже успокоительное перед игрой выпила ,о том, что я буду плакать при любом раскладе ,я тоже говорила . Но не ожидала ,что испытаю такие эмоции ,даже сейчас пишу и слезы на глазах 🙈 Мало кто верил ,но мы это сделали ! Спасибо вам за поздравления и добрые слова ! Я не могу отойти от вчерашней нереальной игры.Расскажите ,как и где болели вы ? А если вам интересно послушать меня,то в 19.20 включайте @avtoradioru 😉❤️
«ПЕРЕД МАТЧЕМ С ИСПАНИЕЙ ЗАПАСЛАСЬ УСПОКОИТЕЛЬНЫМИ»
– Вы все матчи нашей команды смотрели с трибуны?
– Да, была и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Самаре, и снова в Москве (смеется). Теперь вот жду четвертьфинала в Сочи.
– Смотрите из ВИП-ложи?
– Так получилось только на матче с Испанией, поскольку пригласила Виктория Лопырева. Остальные смотрю с обычной трибуны по билетам, которые выдают игрокам сборной.
– Болеете эмоционально?
– Очень. И слезы бывают, и радость неописуемая, прыгаем, переживаем. Когда ехала на матч с Испанией, запаслась успокоительными средствами. Переживала так, будто самой нужно на поле выходить. Это – самый незабываемый матч сборной России. Надеюсь, пока. Раньше такой была встреча с Англией в «Лужниках» в 2007 году.
– Успокоительные таблетки принимали до игры?
– И до, и после, и во время.
– Что надеваете? Майку сборной? Или полную экипировку – майку, шорты и гетры?
– Только футболку (улыбается). Когда было прохладно, надевала еще жилетку национальной сборной.
– Детей удается взять на матчи?
– В Санкт-Петербурге мы смотрели все вместе с сыновьями Дмитрием и Даниилом, а также дочкой Миланой. А на матч открытия чемпионата мира брала только старшего сына Дмитрия. Там все-таки был большой ажиотаж и я переживала. В Питере тоже огромный стадион, много болельщиков.
– Паспорт болельщика легко оформили?
– Да, сделали всей семье, кроме Юрия, естественно. Он – участник. Мы все оформили заранее и простояли в очереди всего минут 10.
СВИДАНИЕ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ
– После игры вы звоните Юрию или он вам?
– Обычно стою у автобуса и жду звонка от мужа.
– Когда случилась историческая победа над Испанией также было?
– Игроков ненадолго отпустили, дали побыть с семьями, и мы немного пообщались.
– В вашем инстаграме была веселая фотография, где вы с Юрой сидите на знаменитой автобусной остановке около входа на базу «Новогорск».
– Такое тоже бывает. Тогда у нас было 15 минут, чтобы увидеться и поговорить. Я забыла пропуск на территорию, поэтому Юра просто вышел ко мне и мы присели на автобусной остановке. Действительно, забавно получилось. Но так было только один раз. Обычно мы заезжаем на территорию с детьми. Там такая уютная обстановка – все папочки гуляют с детишками. «Новогорск» превращается в детский парк.
– Такое случалось каждый день или был какой-то график?
– Не каждый день, но строго по расписанию – с 20.00 до 21.40. Всем хватало. Юра утром смотрел расписание, звонил и мы, конечно приезжали.
Как часто и где я вижу своего мужа @yuryzhirkov .? Вот так сидим на остановочке, и на том спасибо ) Не видеть мужа месяцами дома ,конечно будешь пользоваться любой возможностью,пусть даже и так ,на 15 минут .))) Но в этом есть и свои прелести 😄Свидание на автобусной остановке.! У вас такое бывает ? Куда приглашают вас ? 🙈😄
ДАВНО ЗАКАЗАЛА БИЛЕТЫ НА 7 ИЮЛЯ
– Летите в Сочи на четвертьфинал Россия – Хорватия 7 июля?
– Да. Я давно заказала билеты и мне многие говорили: ты что? Какой четвертьфинал? Я отвечала – сборная дойдет до этой стадии и сыграет в Сочи! В общем, появилось легкое недопонимание со стороны знакомых (улыбается). Ну, не верили они! Зато сейчас все радуются и обнимаются.
– Но у вас была уверенность?
– Точно.
– Какие предчувствия, прогнозы на матч с хорватами?
– Мне сейчас почему-то кажется, что буду переживать не так сильно, как во время матча с Испанией. Вот 1 июля очень хотелось, чтобы наша команда преодолела барьер 1/8 финала и попала в число восьми сильнейших команд чемпионата мира. Чтобы вся страна порадовалась вместе с футболистами. Сейчас, надеюсь, все будут чуточку более спокойные – все-таки ребята и так очень много сделали, выйдя в четвертьфинал.