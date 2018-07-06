Впервые в ХХI веке на стадии 1/4 финала преимущество у «Найк» – и все благодаря вылету Германии и Испании, и успешному выступлению Хорватии и Англии.

Битва производителей спортивных форм – не так хорошо видна обывателю (для многих непринципиально, кто «обшивает» его любимую команду), зато очень важна для самих производителей. Дело не только в продажах футболок по всему миру – хотя это одна из их основных статей дохода. Это важно и с репутационной точки зрения. Форму ведь оценивают не только по дизайну, но и по набору сборных, которые «на контракте» у ведущих спортивных ателье. Все последние годы соперничество Германии и Бразилии (точнее, с 1997-го, когда тогда еще не пентакампеоны ушли от «Умбро») есть так же битва «Адидаса» и «Найк». И вот американцы вышли вперед – в четвертьфинале их представляют сразу 4 сборные. Причем все играют в разных парах, и, теоретически, в полуфинале может остаться только один производитель спортивной формы. Такого в новом столетии не было еще ни разу. Вот как распределялся рынок и формулировалось соперничество в эти годы.

ЧМ-2002:

Германия, Испания, Турция – «Адидас»

Бразилия, США, Корея – «Найк»

Англия – «Умбро»

Сенегал – «Ле Кок Спортиф»

ЧМ-2006:

Германия, Аргентина, Франция – «Адидас»

Бразилия, Португалия – «Найк»

Италия – «Пума»

Англия – «Умбро»

Украина – «Лотто»

ЧМ-2010:

Германия, Испания, Аргентина, Парагвай – «Адидас»

Бразилия, Голландия – «Найк»

Уругвай, Гана – «Пума»

ЧМ-2014:

Германия, Аргентина, Колумбия – «Адидас»

Франция, Голландия, Бразилия – «Найк»

Коста-Рика – «Лотто»

Бельгия – «Буррда Спорт»

ЧМ-2018:

Бельгия, Россия, Швеция – «Адидас»

Бразилия, Франция, Хорватия, Англия – «Найк»

Уругвай – «Пума»

Кто же наиболее успешен с точки зрения итогового результата? Конечно, это «Адидас», его контракт с немецкой сборной действует с 1954-го. Есть правда, в этой истории и забавный казус – в 1974-м Германия только тренировалась в «Адидас», а на игры выходила в форме, поставленной дочерней компанией «Эрима». И это вовсе не единственный случай, когда чемпионов одевал производитель не мирового масштаба и такой же известности.

Впервые об экипировщиках заговорили после войны, в 1954-м, до этого подобного направления в футбольной отрасли не существовало, так что Уругвай свои оба, и Италия свои первые два чемпионства не делила ни с каким производителем. Наверное, он существовал (не сами же игроки шили себе экипировку), но официально отсчет победителей «чемпионата среди форм» ведется именно с 1954-го.

1954 – Германия, «Адидас»

1958 – Бразилия, «Атлета»

1962 – Бразилия, «Атлета»

1966 – Англия, «Умбро»

1970 – Бразилия, «Атлета»

1974 – Германия, «Эрима»

1978 – Аргентина, «Адидас»

1982 – Италия, «Ле Кок Спортиф»

1986 – Аргентина, «Ле Кок Спортиф»

1990 – Германия, «Адидас»

1994 – Бразилия, «Умбро»

1998 – Франция, «Адидас»

2002 – Бразилия, «Найк»

2006 – Италия, «Пума»

2010 – Испания, «Адидас»

2014 – Германия, «Адидас»

Как видите, пока на счету «Найк» только один чемпионский титул, и сейчас для компании жизненно важно оторваться от «Пумы». И догнать «Ле Кок Спортиф» и «Умбро», которые уже давно не играют на рынке ведущих мировых сборных.

Еще один аспект – дизайн формы. Разумеется, во многом это вкусовщина, но подобные рейтинги составляются всякий раз. Не будем задаваться вопросом, по какому принципу ранжируются одежды одного дизайна, но разного цвета – и все-таки уделим внимание подобному рейтингу – хотя бы с точки зрения познавательности. Вот мнение американского телеканала CBS. Его следует считать объективным, хотя бы потому, что сборная США на чемпионат мира не попала. Первое место в зачете дизайнеров – у Нигерии и «Найк», в тройке так же Бельгия с «Адидасом», и Бразилия с «Найк». Сборная России с своим вариантом «Адидаса» на 18-м месте. Хорошо, что наши футболисты уже выступили лучше, чем те, кто проектировал их форму.