Мечтал возглавить сборную

Тите – один из самых титулованных тренеров Бразилии. Он дважды приводил к чемпионству «Коринтианс», выигрывал с этой командой Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира, а начале 2000-х брал Кубок Бразилии с «Гремио». Он давно заслуживал пост тренера национальной команды, именно поэтому дважды возвращался на родину из ОАЭ, где по году тренировал «Аль-Айн» и «Аль-Вахду». Там платили очень много и предоставляли прекрасные условия для работы, но Тите выбрал мечту.

Он ждал, что его назначат главным после эпичного провала на домашнем ЧМ в 2014-м, но тогда бразильская федерация футбола выбрала Дунгу. Это решение стало шоком для Тите. Он несколько месяцев приходил в себя, но в конечном счете справился и пошел по единственно верному пути – решил стать еще сильнее.

Жил у Карло Анчелотти

В 2014-м Тите поехал на стажировку в «Реал» Карло Анчелотти. Тренер мадридцев поселил его у себя, и все свободное время они проводили за разговорами о тактике. Тите помешан на ней. У себя дома он хранит блокноты с тактическим разбором всех игр чемпионатов мира, начиная с 2006-го года.

Проведя неделю с «Реалом» Анчелотти, бразилец отправился к Карлосу Бьянки, который тогда тренировал «Боку Хуниорс» и постоянно сталкивался с ним в Кубке Либертадорес. Бьянки тепло принял оппонента. После этого Тите вернулся в «Коринтинас» и с ходу выиграл чемпионат Бразилии, поставив команде зрелищный футбол.

Постоянно защищает Неймара

У Тите прекрасные отношения со всеми игроками. Он относится к ним, как к своим детям. У Ренато Аугусто был очень тяжелый период в карьере – его просто замучили травмы, когда он играл за «Коринтианс» под руководством Тите. Тренер поддержал игрока и подарил ему амулет с изображением святых. Как признавался сам Аугусто, с тех пор он практически не расстается с подарком, а травмы его больше не беспокоят.

Тите очень быстро нашел подход к Неймару и защищает своего лидера в любой ситуации. Когда Ней угодил под огонь критики из-за ситуации, которая сложилась у него в «ПСЖ» (он ругался с Унаем Эмери и партнерами по команде), тренер ответил журналистам достаточно жестко:

- Мы уже устали от слухов, что у меня с Неймаром проблемы. Я знаю, что он прекрасный человек, который не печется о своей популярности. Никто не идеален. Мы все люди. Время от времени мы выходим из себя, когда что-то идет не так, и другие люди могут это неправильно понять. Со мной это тоже случалось. Но в данной ситуации мы должны говорить об индивидуальности и характере. И я могу сказать, что у Неймара сильный характер и большое сердце.

Реакцию игрока вы можете увидеть сами.

На пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем с Бельгией Тите задали вопрос про постоянные симуляции Неймара на этом ЧМ. Кто-то подсчитал, что он провел на газоне, корчась после ударов по ногам, почти 14 минут. Тренер сборной Бразилии был невозмутим.

- Неймар играет на максимальном уровне. Я говорю не только о дриблинге и игре с мячом. Он очень много играет на команду, просто вы этого не видите. Неймар отрабатывает в обороне, организует свободное пространство для партнеров, отвлекая на себя игроков соперника и постоянно бежит в контратаку. Я даже не прошу его делать все это в таких количествах. Самое главное, что он командный игрок и чувствует себя частью коллектива. А все остальное пусть делает, как ему хочется.

Его пресс-конференции – это шоу

У Тите невероятные отношения с журналистами. Все хотят задать ему вопрос на пресс-конференциях, потому что знают - тренер ответит максимально подробно и никогда не будет хамить.

На предматчевые мероприятия Тите всегда берет с собой не только кого-то из игроков, но и одного из членов своего штаба. Чаще всего вместе с ним на пресс-конференции приходит тренер по физподготовке и отвечает на вопросы о состоянии команды и здоровье конкретных игроков.

Тите максимально открыт – без проблем называет стартовый состав за сутки до матча, объясняет, почему он принял то или иное решение по ходу игры, всегда благодарит журналистов за проявленный интерес и находит время, чтобы лично поприветствовать хорошо знакомых ему репортеров.

Вчера в зале «Казань-Арены» на его пресс-конференции не было свободных мест. Журналисты забили все проходы, сидели на ступеньках и пытались работать даже в таких условиях. Тите отвечал на вопросы больше получаса и сам подсказывал пресс-офицеру ФИФА, когда тот не видел, что кто-то тянет руку и хочет о чем-то спросить.

Надо ли говорить, что пресса его просто обожает?

На тренировках у Тите можно шутить

В то время как некоторые тренеры запрещают своим игрокам улыбаться во время тренировочного процесса (да-да такие до сих пор есть), Тите никого не угнетает. На разминке футболисты могут спокойно играть в «Оле!» (игра, в которой нужно держать мяч в воздухе) на щелбаны с представителями тренерского штаба.

При этом вчера перед открытой тренировкой очень забавно выглядели моменты, когда футболисты в кругу спасали друг друга, сохраняя тяжелый мяч в игре, и выкрикивали по-русски партнерам «спасибо!». Вроде бы мелочь, но очень здорово подчеркивает крутую атмосферу в команде.

Саму тренировку проводят ассистенты Тите. Он стоит рядом, общается с помощниками и лишь изредка дает какие-то подсказки. Но ему и не надо никого шпынять. Все игроки работают с максимальной отдачей.

Мечтает выиграть ЧМ ради отца

Несколько лет назад у Тите умер отец. Когда-то он сказал ему: «Ты будешь великим тренером». На этом пути Тите осталось сделать всего один шаг – выиграть чемпионат мира в России. Тренер Бразилии помнит о словах своего отца и сделает все, чтобы оправдать его ожидания.