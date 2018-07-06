Оскар Табарес после финального свистка благодарил своих футболистов, а Антуан Гризманн объяснил, почему не стал праздновать забитый мяч.

Табарес: Давно мы не пропускали таких голов

Первым после финального свитка к журналистам вышел главный тренер уругвайцев Оскар Табарес.

- Чего Уругваю не хватило?

- Понятно, что мы очень грустим. Вижу, что и вы не рады. Мы не играли настолько хорошо, как это делали противники. Поэтому и проиграли. Мы – это вся команда, включая меня. Мы все отвечаем за поражение. В последние 20 минут мы напрягли оборону французов, но получили второй гол в свои ворота. В начале второго тайма нам не удалось показать то, что требовалось, поэтому я сделал замены. Мы продемонстрировали нечеловеческие усилия, но соперники были лучше. Я честно об этом говорю.

- Это третий ЧМ, который могут выиграть европейцы. Что с латиноамериканским футболом?

- Мы пока не знаем, кто выиграет чемпионат мира. Понятно, что Боливия слабее Германии и понятно, почему. Не думаю, что стоит делать выводы по этому матчу. Если вы скажете, что мы проиграли и ничего не добились, то я вас не понимаю.

- Поражение учит. Чему научились вы сегодня?

- Ничему. Не вижу, как поражение может научить.

- Что было самым положительным в этом выступлении?

- Мы добивались этого много лет и смогли этого достичь. Если ЧМ для нас закончен, это не значит, что мы не будем готовиться выиграть Кубок Америки. У Уругвая прекрасная история, но надо думать о будущем. Было много стран из футбольной элиты, и они покинули турнир раньше нас. Это больно, но это надо преодолеть. Когда играешь навылет, даже мелочи могут повлиять на игру. Первый гол серьезно повлиял на результат. Мы давно не пропускали таких голов.

- Останетесь тренером Уругвая после ЧМ?

- Не знаю ни одного тренера, который сам бы решал этот вопрос. У меня контракт с федерацией, и ей решать. Не хочу говорить что угодно, лишь бы вам было, что написать. Никогда об этом не говорю и сегодня не стану менять традицию.

- Уругвай ни разу не забил головой.

- Ну что? Раньше забивали. После игры я сказал игрокам, что они могут собой гордиться. Не знаю про свое будущее, но точно знаю, что сборная Уругвая будет и дальше вписывать себя в новые страницы истории мирового футбола.

- Гол, который сегодня пропустил Муслера, очень похож на гол, пропущенный Акинфеевым на прошлом ЧМ. Можете ли сравнить их и что сказали Муслере после игры?

- Не хочу умывать руки и говорить, что виноват не я, но и говорить о том, о чем говорю с игроками в раздевалках, также не буду. Это останется между нами. Муслера очень важный для команды футболист.

Мы приехали с мечтой и хотели добиться максимума, но неправильно смотреть только на результаты. Грусть не развеять двумя словами, но мы прошли большой путь и нам есть чем гордиться. Франция ставила такие же цели и смогли их добиться. Это футбол. Для меня большая честь быть тренером национальной команды. Я пережил очень много приятных моментов в клубах разных стран, но некоторые вещи можно пережить только на национальном уровне.

Гризманн: Не стал праздновать гол, потому что уважаю Уругвай

Перед появлением Дидье Дешама в зал для пресс-конференций зашел Антуан Гризманн, признанный лучшим футболистом матча по версии болельщиков.

- Почему не праздновали гол?

- Потому что я профессиональный игрок. Когда начинал играть в футбол, один уругваец учил меня всему самому важному в этой игре. Очень уважаю Уругвай, поэтому не стал праздновать гол.

- Что для вас значит победа над Уругваем?

- Уругвай мне напоминает игру «Атлетико», за которой очень приятно смотреть. Я очень уважаю эту сборную.

- Это последний матч чемпионата мира в Нижнем Новгороде. Как вам стадион и атмосфера?

- Стадион красивый. Вокруг него – тоже. Это отличный стадион для четвертьфинала, да и атмосфера была отличной.

- Что можно сказать о стиле французской сборной?

- Не думаю, что у нас есть стиль, который высечен раз и навсегда. У нас много игроков, которые могут сменить скорости и стиль игры. Когда получаем мяч, идем вперед. Стараемся не катать мяч просто так.

Дешам: Стадион прекрасен, но на «Велодром» не похож

Заключительным участником пресс-конференции стал наставник французов Дидье Дешам. Он был в куда более хорошем настроении, чем его коллега.

- Согласны с тем, что сборная Франции действует единым коллективом?

- Очень доволен результатом. Уругвай был хорош, но мы были лучше – проявили больше мастерства, особенно во втором тайме. Кроме того, у нас молодая команда. Поэтому могли бы сыграть и лучше, но молодость это не только недостаток, но и преимущество.

- С кем хотели бы сыграть в полуфинале?

- У меня нет пожеланий. Поживем-увидим, кто нам достанется.

- Франция станет чемпионом мира?

- Может быть, мы не играли лучше всех на групповом этапе. Могли сыграть лучше и с Аргентиной, но при этом элитные сборные вылетали и раньше нас.

- Какие эмоции сейчас испытываете?

- Пока всех целей, которые перед собой поставил, не добился. Считаю, что эта победа – результат труда всей команды, в том числе моих помощников и президента федерации. Делаю это не для себя, а для команды. Люблю свою семью и рад поделиться с ней своими эмоциями. Все очень рады победе и выходу в полуфинал.

- Первые две атаки Франция провела после перехватов в центре поля. Это стиль, к которому вы стремитесь?

- Да, у нас хорошо получается контратаковать и мы продолжим это делать.

- Жиру не забил ни одного мяча на ЧМ. Как оцените его игру?

- Он не забил только пока. Он очень полезен в нападении, очень хорошо действует в воздухе и придает команде необходимого баланса.

- После Аргентины вы говорили, что вам удалось не все. А сегодня?

- Сегодня мы играли лучше. Не хочу слишком много требовать от игроков, Уругвай – очень сильная команда. В одном из эпизодов нас выручил Льорис. Тем не менее, особого давления по ходу игры мы не чувствовали и с удовольствием ловили соперника на контратаке.

- Вы и футболистом отдавались игре на все сто процентов. Ваши футболисты также обладают таким качеством. Как вам удается?

- Чтобы соревноваться на таком высоком уровне, надо отдавать себя всего. И об этом говорю игрокам, но на поле выходят они, а не я. Если они будут выкладываться как сегодня, наверняка им покорятся все вершины.

- Стадион «Нижний Новгород» не напоминает вам великий «Велодром»?

- Стадион прекрасный, но он ничем не похож на «Велодром». Разве что только голубым цветом сидений.

- В чем вы видите зоны роста?

- Всегда можно расти. Например, в начале матча мы оборонялись не всем составом. С другой стороны, это позволило нам отрядить в атаку несколько человек. Думаю, мы лучше сыграли сегодня, чем в предыдущих матчах. У меня молодые игроки, и многое зависит от того, как они играют в пас и как перемещаются по полю.