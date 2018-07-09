Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от четвертьфинала чемпионата мира, в котором сборная России по пенальти проиграла команде Хорватии – 2:2 (3:4).

– Равная игра и возможности с небольшим преимуществом хорватов. Не более. По исполнительскому мастерству мне игра не очень понравилась. По самоотдаче вопросов нет. В целом хорваты были сильнее в средней линии и впереди.

Меня потрясает отношение к пенальти Федора Смолова. Смотрел матч в прямом эфире с Володей Пономаревым и сразу сказал: «Не забьет». Состояние у Федора было неправильное. Он не был заряжен. Не хватило хладнокровия и злости. Просто ткнул мяч.

Если же брать по качеству…

– Качество игры в атаке сборной России или что-то еще?

– Сборная России вообще ничего в атаке не показала. Ничего в трех последних матчах. Разве это футбол? До 70-й минуты второго тайма мы вообще не били по воротам соперника. Когда нет мастерства, нужно компенсировать самоотдачей. За это можно сказать – молодцы ребята! Жирная пятерка. Никто не ждал такого результата. Но спрос на отборочных матчах к чемпионату Европы будет повышенный. Нужно показывать более добротный футбол.

– А стоит ли продлевать контракт со Станиславом Черчесовым, если игры в атаке нет?

– Не знаю. Сейчас многие хотят памятники ставить. И Черчесову и Игорю Акинфееву. Но если говорить правду, это самый слабый чемпионат мира. Сколько команд с треском выскочили. Ни Португалия, ни Германия, ни Аргентина, ни Бразилия ничего не показали. Последние вообще клоуны. Мне кажешься нужно умерить пыл и накал фейерверка в адрес сборной России.

– Кто вам больше всего понравился в составе сборной России по этому чемпионату? Мне – Марио Фернандес.

– Он играл надежно, но интересная штука. Марио забил, но и гол пришел с его фланга. Где он был в этом эпизоде? В советское время ему бы сказали: «Спасибо, что забил». А затем отвернули голову, потому что так в футбол не играют. Ты – защитник. Твоя зона оголилась. Есть и другие футболисты, которые недорабатывали. Например, Самедов.

– Но, а лучший то кто?

– Роман Зобнин. По всем показателям. У меня в этом нет никаких сомнений. Есть ребята, которыми я доволен – Денис Черышев и Александр Головин. Первый гол забил сумасшедший и двигался много. То же самое можно сказать про Головина. У него стиль игры такой: много энергии тратит впустую, но и пользу приносит громадную.

Наша сборная выступила удачно. Ее стоит похвалить. Но критика нужна. Без нее нет ни одного хорошего рабочего момента.

– Как вам Хорватия и Лука Модрич?

– Модрич – это заводная игрушка. Фронт работы - с ума сойти. Успевал нам нагадить везде. Мотор. Пашет постоянно. Игрок высочайшего уровня, потому и играет в лучшей команде мира – «Реал» Мадрид. Он стоит того, чтобы его похвалить.

– Вы уже определили для себя, кто главный фаворит?

– Французы. Очень прилично выглядят. Понравился Киллиан Мбаппе. Не сказал последнего слова Поль Погба. У Бельгии – сумасшедшая команда. Очень сильная средняя линия. Все игроки одного уровня. И прекрасный нападающий Эден Азар. Но ставлю на французов. Они сильнее всех, пусть и ненамного.

– А Хорватия и Англия?

– Хорватию тоже не нужно списывать со счетов. Это хорошая рабочая лошадка. Англичане же играют в свой британский футбол. И команда молодая, все бегут. Не могу сказать, что они будут чемпионами мира, но могут перебегать хорватов. Еще как могут.