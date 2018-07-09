На ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала. А всего четыре года назад не смогла выбраться из группы.

«Советский спорт» называет главные различия команд Фабио Капелло и Станислава Черчесова.

Фактор бомбардира

Основное отличие двух команд – отсутствие и наличие в составе Артема Дзюбы. В 2018 году он стал самым результативным футболистом сборной России, а в 2014 не попал на турнир.

На домашнем турнире Россия забила 11 мячей. Дзюба причастен к шести из них: на его счету три гола, две результативные передачи и воздействие на защитника Египта, срезавшего мяч в свои ворота.

Артема Станислав Черчесов вызвал на турнир в последний момент, не балую вниманием до мая. Еще весной тренер приглашал в национальную команду Антона Заболотного из «Зенита». Дзюбу наставник не дергал, так как он осваивался в «Арсенале», куда перебрался из Санкт-Петербурга на правах аренды.

Весной оба нападающих провели по десять игр в чемпионате России. Если Заболотный забил лишь один гол, то Дзюба шесть раз сам поразил ворота и трижды ассистировал партнерам. Тренер сборной здраво рассудил, что форвард Тулы на ЧМ-2018 нужнее. Не только, потому что забивал. Он еще был злой. Так как не наигрался, не был избалован вниманием Роберто Манчини и Станислава Чечресова по ходу сезона. А давно известно: злой Артем особо опасен.

Артем направил злость в нужное русло – объем работы. В игре с Уругваем он стал лучшим нашим футболистом по количеству ТТД - 80. Еще больше нападающий совершил в битве с Египтом – 93. Лучше результат тогда показал лишь Роман Зобнин – 103. Но полузащитник провел на поле весь матч, тогда как игрок острия был заменен.

В 2014 году у Фабио Капелло ситуация была еще проще, чем у Станислава Черчесова в 2018. Дзюба стал лучшим русским бомбардиром премьер-лиги, забив 17 голов за «Ростов». Его, как и «Арсенал» нынче, тренировал Миодраг Божович. Больше мячей настрелял лишь Сейду Думбия из ЦСКА – 18. Но итальянец не включил в состав национальной команды главного на тот момент забиваку страны!

Зато Капелло взял в Бразилию нападающего «Амкара» Максима Канунникова. В национальном чемпионате он тогда отличился лишь трижды! Если бы Черчесов остановил выбор на Заболотном, то повторил бы ошибку предшественника. Но наш тренер поступил мудрее.

За объяснениями к Капелло по поводу ситуации с нападающими обращались часто. Он старался выкручиваться. Но выходило неубедительно. Например, так: «Да, Дзюба один из лучших. Я просто выбрал второго лучшего. Я был бы на самом деле рад выбирать из пяти форвардов. Найдите мне пять форвардов». За Фабио страшно: выбрать одного классного из одного имеющегося легче, чем одного из пяти! Но он не смог. Или так: Каннуников больше подходил нашей игре и был в лучшей форме».

Какой игре подходил Канунников? В российских условиях принести результат может одна игра – настроенная под раскрытие талантов лучших футболистов лиги. Дзюба к ним относился уже тогда. А Каннуников нет.

На ЧМ-2014 сборная России забила лишь два гола! Несмотря на это, Фабио Капелло отказался признать свою ошибку: «Нет. Это не ошибка. Висенте дель Боске сказал в своем выступлении, что никто специально дома звезд не оставлял». Если не специально, то как? Не разглядев? Разве это не тренерская проблема?

Европейский опыт

Лучшим бомбардиром сборной России на текущем мундиале стал представитель «Вильярреала» Денис Черышев, забивший четыре мяча. Три из них получились голами-красавцами: два футболист забил дальними ударами в «девятку», одному предшествовал дриблинг.

Но стоит ли удивляться, когда подобное делает парень, выступающей в стране, где футбол – религия? Испания таковой является. Имея такого представителя в составе, всегда можно рассчитывать на забитый мяч.

В 2014 году спортсмена-европейца у России не было. Черышев им быть просто не мог, так как в чемпионате Испании-2013/14 сыграл лишь четыре матча.

Но подобный футболист в теории существовал. И даже был в расширенной заявке – Павел Погребняк из «Рединга». В Чемпионшипе-2013/14 он забил 13 мячей!

Да, лучшие годы Погребняка уже были позади. Но даже тогда он забивал больше, чем другие отечественные форварды, поехавшие на турнир. Помимо Канунникова, это Александр Кержаков (6 голов в чемпионате России-2013/14) и Александр Кокорин (9).

Помощь легионера

К натурализации игроков можно относиться по-разному. Но необходимо признать: Марио Фернандес помог сборной дойти до четвертьфинала ЧМ-2018. Защитник ЦСКА был одним из лучших игроков правой бровки на турнире!

В игре с Испанией бразилец не дал развернуться в своей зоне Иско, Иньеста и Альбе. Левым краем «Фурия Роха» атакует опаснее всего. В матче с Хорватией Иван Перишич так измотался, что был первым замененным.

Фернандес окучивал всю бровку. В матче с Египтом после скоростного захода в штрафную он выкатил мяч на пустые ворота Денису Черышеву. В противостоянии с Хорватией позволил России выйти на серию пенальти, забив головой после подачи штрафного Аланом Дзагоевым.

Массимо Каррера в интервью итальянским СМИ признавался, что хотел купить Фернандеса в «Спартак». Сейчас сообщается, что защитником интересуются «Валенсия» и «Интер». Их он привлек игрой на ЧМ-2018.

Фернандес – отличный пример правильной натурализации легионера. Он сильнее местных исполнителей. Вышел Игорь Смольников в матче с Уругваем – и был удален уже в первом тайме. Бразилец так команду не подставлял.

У Фернандеса есть все, чтобы перебраться в большой клуб: концентрация, скорость, выносливость, отличная игра на втором этаже.

Интересно, что Капелло тему привлечения иностранцев тоже прокачивал. Он интересовался и хотел видеть в сборной России Саломона Кверквелию! Итальянец был впечатлен игрой защитника девятой команды чемпионата – такое место занял «Рубин» в сезоне-2013/14. Чемпионом нашей страны легионер еще не стал, лишь выиграл Кубок России-2011/12. Кверквелия подтвердил, что было реальное предложение, но он не смог предать сборную Грузии.

Но спас ли бы Кверквелия тогда Россию? Наши центральные защитники сыграли уверенно. А вот Дзюбы в атаке не хватало. Как и индивидуально ярких исполнителей. Каким в 2018 году является Черышев. Или Александр Головин.

В отличие от Фабо Капелло, Станислав Черчесов нажать на нужные рычаги и в обороне, и в атаке. Иностранец же с управлением механизма российского производства не совладал. То, что работает в Европе, не всегда будет действенно в России. Как известно, дьявол в деталях. Повышенного внимая им итальянец не уделил.