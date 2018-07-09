– Умтити физически настрадался в матче против Уругвая. Встреча с Лукаку станет для него большим вызовом в этом плане?

– Не, никаких особых проблем у него не было. Да, был удар по колену, но каждый игрок испытывает такие проблемы в матчах за клуб. На таком высоком уровне игрок должен отдать все силы. Это было и на групповом этапе, и в 1/8 финала, и в четвертьфинале. От игрока потребуется отдать весь потенциал.

– Если вы выиграете чемпионат мира, то войдете в уникальный клуб людей, которые побеждали на турнире как игрок и тренер.

– Сейчас я принадлежу к широкому кругу людей, которые в игровой и тренерской карьере доходили до полуфинала. Такой вопрос задайте после финала.

– Каково будет играть против Бельгии? Ваши игроки хорошо их знают.

– Многие игроки выступают с ними за одни клубы, так что это преимущество для обеих сторон. Они хорошо друг к другу относятся. Но сколько бы ни длился матч, каждый будет играть за свою сборную.

– Мартинес переиграл Бразилию тактически. К скольким сценариям игры вы готовы?

– Это не проблема, такое регулярно происходит. Моя команда будет готова к различным схемам. Бельгийцы неслучайно сюда попали. Они великолепно сыграли с Бразилией по специальному плану. Сделают ли они то же самое по отношению к нам – наверное, да. Бельгийцы обычно играют в атаку, но Мартинес укрепил среднюю линию, чтобы заблокировать бразильцев. Им не удалось там пройти. Мы также должны знать, что бельгийцы очень хорошо и быстро атакуют. Я обеспечил подготовку своих игроков к различным вариантам и тому, что изменения будут прямо по ходу матча.

– Как вы можете описать игру Канте против Азара?

– Он играет свою роль в каждом матче. Я хотел бы, чтобы он был эффективен настолько, насколько возможен. Нголо – важная часть в своей зоне. Ты должен не просто отбирать мяч, но и сразу передавать его другим. У него будет важная роль завтра. Мы уже встречались с Месси, и у Нголо была четкая функция. Месси был не очень заметен, когда он играл против нас.

– На скамейке соперников будет Тьерри Анри.

– Мы вместе играли, когда он только начинал свою карьеру. Я следил за его карьерой, ценю то, что он делал в клубах и сборной. Нелегко, когда играешь в зарубежной команде и потом выходишь против французской. В данном случае он будет на скамейке бельгийцев. Анри знал об этом с того момента, когда вошел в штаб команды. Но я с радостью с ним встречусь.

– Перед прошлым матчем вы восхищались Табаресом. Что скажете о Мартинесе?

– Я очень уважаю его. Не думаете, что его команда приехала сюда просто так. На Евро-2016 бельгийцы были одними из лучших, но потом вылетели от Уэльса. Однако у команды был величайший потенциал. Посмотрите, где игроки выступают – это лучшие европейские клубы. Не хочу обижать Мартинеса, но он воспользовался работой Вильмотса. Он кое-что изменил, добавил свою отметку, и я поздравляю с тем, что он попал в полуфинал.

– Какая разница между этой сборной и той, что играла в финале Евро?

– Потенциал есть. Эта команда гораздо моложе. Та была опытнее, хотя международного опыта было меньше. Многие игроки и здесь выступают, но больше опыта было накоплено в клубах. Эта команда конкурентоспособна и будет такой же через 2-4 года. Тем, кому сейчас больше 30 лет, станет сложнее, но есть игроки от 20 до 25 лет, которые будут играть в сборной и потом. У них есть серьезный потенциал. В самом начале иногда было достаточно сложно, но с каждым этапом мы совершенствовали качества игроков. Этот опыт должен помочь в будущем.

– Вы можете подтвердить, что все 23 игрока готовы к матчу?

– Никто не вылетел из-за травм. Четыре игрока сегодня с нами не работали, мы им дали отдохнуть.

– Вы говорили о финале Евро. Какие выводы могли бы сделать из него? Есть ли дух реванша?

– Никакого реванша нет. Мне вообще не нравится это слово. Каждый матч своеобразен. Тогда было больно, но игроки это переварили. Если есть возможность несколько раз выиграть тот же Евро – это нормально. Когда появляется только один шанс, надо драться за него. Вот как сейчас. У нас есть шанс сыграть в финале чемпионата мира. Надо сделать все, чтобы схватить его. Та Португалия – это не нынешняя Бельгия. Нам нужно очень многое, чтобы сделать то, что хотим.