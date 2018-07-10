ЧМ-2018. За кого россияне будут болеть в «Лужниках»? Онлайн дня
Главные события чемпионата мира — в онлайне «Советского спорта».
14:49
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал инцидент с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута команды Огнена Вукоевича, которые после победы над Россией (1:1, по пенальти – 4:3) записали видео со словами «Слава Украине».
14:20
Глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что готов рассмотреть варианты сотрудничества федерации с Огненом Вукоевичем.
Вот именно этого Вукоевич и добивался. Пнуть Россию ради халявных денег с Украины. Сработало.
13:53
ФФУ опубликовала заявление в поддержку защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который с Огненом Вукоевичем заснял видео со словами «Слава Украине» после победы над Россией.
13:30
13:11
После того, как вандалы испортили первое граффити, сделанное после победы России над Египтом, авторы сделали новый рисунок.
12:50
Сегодня же выяяснилось, что у Виды не только имя плохое, но и с соображалкой совсем плохо. Он еще и на Белград наехал.
12:40
Еще совсем недавно казалось, что сборной Хорватии обеспечена огромная поддержка россиян в матче с англичанами, но футболист сборной Хорватии Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич просто вылезли из кожи, чтобы симпании россиян перешли на сторону Англии.
12:30
Сегодня пройдет первый полуфинал чемпионата мира.
Франция - Бельгия. Начало матча в 21:00