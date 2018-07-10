14:49

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал инцидент с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута команды Огнена Вукоевича, которые после победы над Россией (1:1, по пенальти – 4:3) записали видео со словами «Слава Украине».

14:20

Глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что готов рассмотреть варианты сотрудничества федерации с Огненом Вукоевичем.

Вот именно этого Вукоевич и добивался. Пнуть Россию ради халявных денег с Украины. Сработало.

13:53

ФФУ опубликовала заявление в поддержку защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который с Огненом Вукоевичем заснял видео со словами «Слава Украине» после победы над Россией.

13:30

За кого вы будете болеть в матче Хорватия – Англия? Планировал за Хорватию. Но после слов Виды и Вукоевича – за Англию

А разве Вида сказал что-то плохое? За Хорватию

Всегда любил Англию, поэтому за них

После вылета России мне ЧМ-2018 уже не интересен

13:11

После того, как вандалы испортили первое граффити, сделанное после победы России над Египтом, авторы сделали новый рисунок.

12:50

Сегодня же выяяснилось, что у Виды не только имя плохое, но и с соображалкой совсем плохо. Он еще и на Белград наехал.

12:40

Еще совсем недавно казалось, что сборной Хорватии обеспечена огромная поддержка россиян в матче с англичанами, но футболист сборной Хорватии Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич просто вылезли из кожи, чтобы симпании россиян перешли на сторону Англии.

12:30

Сегодня пройдет первый полуфинал чемпионата мира.

Франция - Бельгия. Начало матча в 21:00