Самый ненавидимый в России человек на данный момент не Ангела Меркель, не Дональд Трамп и даже не автор пенсионной реформы с повышением пенсионного возраста. Впереди планеты всей защитник сборной Хорватии Домагой Вида, забивший в ворота сборной России гол и реализовавший пенальти в послематчевой серии в четвертьфинале чемпионата мира. После этого в сеть попало видео, на котором он кричит «Слава Украине!», а через сутки было опубликовано еще одно видео, где из уст хорвата выскакивает фраза «Белград, гори!».

Известно, что слоган «Слава Украине!» в России вызывает бурю негодования, а фраза «Белград, гори!» и вовсе может заставить народы сразу двух стран объявить настоящую охоту на человека, который ее произнес. Найдется ли такой дурак, который будет защищать человека, чьи уста произнесли все это в России?

Найдется. Попробую оправдать Домагоя Виду и его партнеров по команде, тренеров Огнена Вукоевича и Ивицу Олича.

Для начала давайте уберем красную пелену вау-патриотизма, застилающую нам глаза и попытаемся понять механизм того, как видео появилось в интернете. Я уверен, что большинство из людей, готовых линчевать Виду с приятелями, эти записи даже не смотрели. Все думают, что два хорватских ушлепка записали провокационные видео и выложили их в сеть. Но это далеко не так.

Видео записывали не они. Более того, они даже могли не знать, что видео записывается, потому что это – не селфи-видео на телефон – это общение по скайпу, или вайберу, или вотсапу, или еще по какому-то мессенджеру в режиме видеозвонка. Парни просто общались со своими друзьями из Украины, которые позвонили поздравить их с победой над Россией. У Виды там много друзей, ведь последние годы он провел в киевском «Динамо», где был одним из лидеров клуба. Вукоевич тоже играл в Киеве, а Олич и вовсе просто случайно оказался рядом.

Вас удивляет, что Виде звонили друзья из Украины, чтобы поздравить с победой над Россией? Меня – нет. Вас может удивить, что хорваты произносят лозунг «Слава Украины!». Но и это меня не удивляет. Они просто отвечают этими словами на аналогичное приветствие с другого конца провода. Во втором видео это отчетливо слышно. Да, у этого привествия сложная история, но в современной Украине она часто используется в качестве обычного приветствия между друзьями, не неся никакой дополнительной смысловой коннотации.

Могли ли хорваты не знать о том, какую реакцию в России вызовет эта фраза? Вполне могли, ведь они не жили в России (Вукоевич полгода провел в аренде в "Спартаке", но было это еще в 2013-м -– до обострения российско-украниских отношений), и не знали, как к этому относятся в нашей стране. Могли ли они не знать, что лозунг "Слава Украине!" во время второй мировой использовали националисты ОУН? Это менее вероятно, но вполне возможно. Однако на это перестаешь обращать внимание, когда с тобой партнеры по киевскому «Динамо» каждый день здороваются именно таким образом.

Конечно их не стоит прощать. Этого никто и не делал. Огнена Вукоевича, который, кстати, этого слогана даже не произносил, отчислили из команды, продолжающей борьбу за победу на чемпионате мира. Виду – оштрафовали. Оба понесли вполне адекватное наказание, соразмерное тому, которое в свое время понес Дмитрий Тарасов, продемонстрировавший портрет Путина во время матча Лиги Европы в Турции. Они все могли не знать, какую реакцию это вызовет, но незнание не освобождает от ответственности. Вот они все и были наказаны.

Теперь ко второй части балета - к фразе «Гори, Белград!» Из уст хорвата она вообще выглядит преступно, учитывая историческую вражду между сербами и хорватами. Распять гада! Так?

Не совсем. Для начала важно знать, что всю свою речь Вида произносит на сербском языке. Этому есть одна очень важная причина – он общается с сербом, который живет в Киеве и является владельцем ресторана «Белград» и его хорошим другом. А еще Вида исполняет национальную сербскую песню, посвященную ресторану, «кафане», в который так хочется вернуться. Что же касается фразы «Гори, Белград», то ее на русский язык скорее правильно будет перевести, как «Белград, жги!»

Эти слова изначально не были адресованы широкой аудитории, а лишь приятелям хорватов из Украины, который зачем-то все это растиражировали. Но это останется на совести этих самых приятелей. А совесть хорватов – чиста. Тем более, как я уже сказал, они понесли наказание.

Хотите, чтобы футбол оставался вне политики? Сами перестаньте ее туда вмешивать – садитесь у телевизора во время полуфинала и болейте за Хорватию, или за Англию, но выбирайте себе фаворита, основываясь на футбольных причинах, а не на политике.