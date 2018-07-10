После победы над французами (9:4) на Суперкубке Легенд на вопросы ответил вратарь сборной России Александр Филимонов.

– Александр, эта победа напомнила исторический матч на «Стад де Франс» летом 1999 года, когда сборная России обыграла чемпионов мира французов 3:2?

– Весьма отдаленно. Побеждать всегда приятно. Особенно сильного соперника.

– Кто из французов бежит быстрее – Вильтор 10 лет назад или сейчас Мбаппе?

– Ну и вопрос! Я не знаю. К моим воротам бежал Вильтор. Очень быстро. Кстати, забил.

– Вам сегодня удалось переиграть элитного в прошлом вратаря итальянского чемпионата Фрэя…

– Не мне, а нашей команде.

– Матчи сборной России на чемпионате мира смотрели?

– Победные – нет.

– Стало быть, такой шум вокруг нее одобряете?

– Ну почему? Результат хороший. А игра… С Испанией толком ведь не играли, ушли в глухую оборону.

– Как сыграл Акинфеев?

– На своем уровне.

– Кто станет чемпионом мира?

– Думаю, победитель в паре Франция – Бельгия.