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– Александр, эта победа напомнила исторический матч на «Стад де Франс» летом 1999 года, когда сборная России обыграла чемпионов мира французов 3:2?
– Весьма отдаленно. Побеждать всегда приятно. Особенно сильного соперника.

– Кто из французов бежит быстрее – Вильтор 10 лет назад или сейчас Мбаппе?
– Ну и вопрос! Я не знаю. К моим воротам бежал Вильтор. Очень быстро. Кстати, забил.

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Евгений Ловчев: Обе команды заслуживают финала, но победит Франция

– Вам сегодня удалось переиграть элитного в прошлом вратаря итальянского чемпионата Фрэя…
– Не мне, а нашей команде.

– Матчи сборной России на чемпионате мира смотрели?
– Победные – нет.

– Стало быть, такой шум вокруг нее одобряете?
– Ну почему? Результат хороший. А игра… С Испанией толком ведь не играли, ушли в глухую оборону.

– Как сыграл Акинфеев?
– На своем уровне.

– Кто станет чемпионом мира?
– Думаю, победитель в паре Франция – Бельгия.

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