Мы знаем, что вы соскучились по клубному футболу и вам небезразлична судьба кутаисского «Торпедо» и юрмальского «Спартака».

Пока поклонники футбола элитного уровня наслаждаются матчами чемпионата мира, любители арт-хауса замерли в ожидании лигочемпионских баталий. Это для глоров она (Лига чемпионов) начинается с групповой стадии, а для истинных ценителей игры №1 она стартует уже сегодня.

Оставив позади предварительную стадию квалификации, где между собой бились гиганты из Сан-Марино, Косово, Андорры и Гибралтара, мы перейдем к разговору о первом отборочном раунде и попытаемся понять, какие шансы пройти дальше есть у клубов с бывших советских республик.

«Алашкерт» – «Селтик»

Самый сложный соперник достался армянскому «Алашкерту». Шотландский «Селтик» сейчас не так грозен, как 15 лет назад, когда доходил до финала кубка УЕФА, и тем не менее пройти его будет архисложно. Тренирует трехкратных чемпионов Армении Варужан Сукиасян, в течение 10 месяцев возглавлявший сборную своей страны (с декабря 2015 года по октябрь 2016-го). Перед важнейшим матчем сезона «Алашкерт» провел три товарищеские встречи против российских клубов – «Шинника», «СКА-Хабаровска» и «Олимпийца» – и все они завершились вничью. Если вдруг и сегодня удастся не проиграть дома «Селтику» – это будет, безусловно, успех.

«Торпедо» Кутаиси – «Шериф»

В дуэли между кутаисским «Торпедо» и тираспольским «Шерифом» фаворит начинает в гостях. Но у молдавского чемпиона могут возникнуть проблемы – в разгар сезона по семейным обстоятельствам клуб покинул Рикардо Бордин, под управлением которого «Шериф» успешно выступал последние пару лет. Ему на смену пришел Горан Саблич, известный в прошлом хорватский защитник, долгое время игравший за киевское «Динамо». Наиболее значимым достижением в его тренерской карьере является победа в кубке Боснии и Герцеговины.

«Астана» – «Сутьеска»

«Астана» попытается вернуться в ЛЧ спустя 3 года после своего дебюта на групповой стадии. Только в этот раз без Станимира Стойлова, которого назначили тренером сборной Казахстана. Зато с Романом Григорчуком, дважды выводившим азербайджанскую «Габалу» в группу Лиги Европы. Астанинцы обладают неплохим ресурсом для достижения цели, особенно это чувствуется на фоне скромного состава «Сутьески». В летнее трансферное окно лучший клуб Казахстана пополнили защитник Антонио Рукавина и полузащитник Ричард Алмейда.

«Флора» – «Хапоэль Беэр-Шева»

Шансы таллинской «Флоры» пройти лидера израильского футбола последних лет минимальны. В команде Юргена Энна – 31-летнего тренера – погоду делает молодежь: 22 футболиста из 29 заявленных на сезон не старше 23 лет. Тогда как у соперника игру определяют опытные легионеры – Томаш Пекхарт, Энтони Нвакаеме, Мигель Витор и Джон Огу. А управляет всем процессом Барак Бахар – лучший израильский тренер на данный момент.

«Спартак» Юрмала – «Црвена Звезда»

Интересно будет поналблюдать за тренерским дебютом Александра Гришина в еврокубках. Если вы забыли, то экс-наставник дубля ЦСКА и юношеской сборной России с апреля работает в Латвии, где тренирует «русского Месси» Дениса Давыдова, поменявшего московский «Спартак» на юрмальский (правда, всего на один сезон, до конца срока аренды). Матчи с «Црвеной Звездой» – отличная возможность заявить о себе.

«Судува» – АПОЭЛ

В прошлом году «Судува» впервые в истории завоевала чемпионство, разгромив в заключительном туре своего прямого конкурента «Жальгирис» 3:0. Успех клуба из Мариямполе никакая не случайность – в текущем сезоне он снова лидирует, причем с солидным отрывом от преследователей. Что касается еврокубков, то в последние годы «Судува» регулярно в них участвует, но за все время ей ни разу не удавалось преодолеть барьер квалификацации.

«Олимпия» – «Карабах»

С недавних пор главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов совмещает работу в клубе и в сборной Азербайджана. Можно лишь представить, под каким давлением он сейчас находится. Перед началом нового сезона агдамцы потеряли своего основного вратаря Ибрагима Шехича, однако это послужило тому, что был приобретен новый, куда более известный голкипер, участник ЧМ-2018 – Ханнес Халльдоурссон. Исландец должен помочь «Карабаху» повторить прошлогоднее достижение – вернуться в основную стадию ЛЧ.