В среду на Красной площади прошел матч с участием звезд мирового футбола. В нем участвовали чемпионы мира Лотар Маттеус и Кафу, известные по выступлениям за свои сборные Диего Форлан, Хорхе Кампос, Андрей Тихонов, Алексей Смертин, а также две девушки – англичанка Алекс Скотт и россиянка Марина Федорова.

НИКАКИХ ДОГОВОРНЯКОВ!

На Красной площади всегда много народу. А здесь еще и такой матч в организованном прямо в сердце страны Парке футбола. Поэтому небольшие трибуны заполнились мгновенно, а репортеры сидели друг у друга на плечах, чтобы получились хорошие кадры. Многие организовали даже подобие прямого репортажа на свои страны.

Звезд в команды №1 (Голубые) и №2 (Красные) поделили примерно поровну: по одному россиянину, по одной девушке… Вот только оба чемпиона мира Маттеус (выиграл ЧМ-1990) и Кафу (ЧМ-1994) оказались в красных майках.

Играли по-взрослому – никаких дружеских ничьих для зрителей! Андрей Тихонов прямо заявил: «Все хотели выиграть. Для меня это – второй подобный матч. В Калининграде мы уступили и очень хотели взять реванш. Здесь же все серьезные футболисты!»

Андрей Валерьевич находился на австрийском сборе со своими «Крыльями Советов», но, получив предложение сыграть, сорвался в Москву на несколько часов. В четыре утра прилетел – и сразу на Красную площадь. А в 19.00 улетел назад, к команде.

Зрители были в восторге от отличной физической формы Диего Форлана, наших Андрея Тихонова и Алексея Смертина, от того, как девушки порой обводят мастеров, от игры вратарей. В одном эпизоде Кафу и Сорин в движении перекидывали мяч друг другу головами! Получилось не меньше десяти раз – чудеса техники бразильца и аргентинца прервал уругваец Форлан.

Красные во втором тайме повели 9:6, но тут травму руки получил вратарь Хорхе Кампос. Его заменил Лотар Маттеус, но не очень удачно. Диего Форлан довел число своих голов до шести и установил итоговый результат – 9:9.

Никто не расстроился. Серию пенальти отменили из-за травмы Кампоса, а лучшим игроком признали, естественно, Диего Форлана.

После матча звезды были нарасхват. Форлана хотели видеть и слышать представители всех СМИ из Южной Америки. Как и Кампоса, Сальгадо, Сорина и Кафу. Маттеус сначала на родном немецком очень подробно отвечал на вопросы немецких телекомпаний и газет, а потом перешел на английский язык и пообщался с репортерами из других стран.

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– Эмоции, конечно, зашкаливают. Приятно, что такие матчи проходят в самом центре Москвы. Мы слышали скандирование фамилий и имен всех участников матча. Многие молодые ребята еще не родились, когда Маттеус или Кафу становились чемпионами мира, но они их знают!

– Что еще чувствуете после матча на Красной площади?

– Был даже небольшой мандраж, несмотря на богатый футбольный опыт. В детстве я мечтал попасть на Красную площадь, а сегодня здесь я играл в футбол. Да еще и с такими мастерами. Это незабываемо. Хотелось, чтобы этот матч не заканчивался.

– Играли всерьез?

– Конечно! Мы уступали с разницей в четыре мяча и я видел злые глаза Сальгадо и Форлана – нужно было отыгрываться. И мы сделали это! Желание побеждать ни у кого не пропало.

– Ждали, что придет так много народа?

– Предполагал. Будь трибуны повместительнее, зрителей было бы гораздо больше.

– Не испытывали комплексов, когда выходили против чемпионов мира?

– Нет. Мы уже с ними играли, а также все участвуем в Кубке легенд.

– Что звезды говорят об организации ЧМ-2018?

– Мы, естественно, обсуждаем чемпионат мира. И все видят, что он организован просто блестяще. Все здесь, в России получают истинное удовольствие.

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– Вы впервые играли на Красной площади?

– Да.

– Довольны своей игрой?

– Вполне. Когда мне предложили, я уехал со сборов. Может быть, сыграть с такими футболистами на Красной площади, это – единственный шанс в жизни. Да, где-то мы не действовали жестко, немного уступали, но победить хотели все.

– Каково играть в одной команде с чемпионами мира Кафу и Маттеусом?

– Так мы такие же, практически, в 90-е годы были. И с ними на равных играли! И мадридский «Реал» побеждали, и против Лотара Маттеуса в гостях вничью сыграли 2:2. Они, конечно, звезды. Мне приятно было и пообщаться и поиграть в одной команде.

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Марина сразу забрала себе игровой мяч и отвечала на вопросы, обнимая и поглаживая его.

– Зачем вам этот мяч?

– Так мы же им играли с Кафу, Маттеусом, другими звездами.

– Может быть, кто-то еще хотел забрать его на память?

– Не знаю даже (смеется). Я его оперативно взяла и спрятала. Теперь точно никому не отдам. Положу под подушку и спасть с ним буду ( смеется).

СТАТИСТИКА

Красные – Голубые – 9:9

Красные: Хорхе Кампос (Мексика, вратарь), Андрей Тихонов (Россия), Лотар Маттеус (Германия), Марина Федорова (Россия, девушка), Кафу (Бразилия), Хуан Пабло Сорин (Аргентина), Нуну Гомеш (Португалия)

Голубые: Паскаль Цубербюлер (Швейцария, вратарь), Алексей Смертин (Россия), Алекс Скотт (Англия, девушка), Диего Форлан (Уругвай), Мичел Сальгадо (Испания), Хуан Пабло Анхел (Колумбия)