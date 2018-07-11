ЭТАЛОННОЕ НАЧАЛО САУТГЕЙТА

Учитывая характер команд и то, как тренеры по ходу матчей влияли на их игру, от игры Хорватия – Англия следовало ждать жаркой тактической борьбы. Даже при том, что стили у обеих сборных давно выработаны. Тем не менее, нюансы в футболе решают многое. Будущий финалист должен был оказаться сильнее соперника именно в мелочах, потому что средний уровень Хорватии и Англии примерно равен.

Гарет Саутгейт вполне ожидаемо не стал отказываться от системы, которая привела его команду в полуфинал. Все те же компактные 5-3-2 и ставка на скорость Рахима Стерлинга в атаке. Златко Далич не забыл, что принесло его команде успех в игре против России – хорваты вышли играть 4-3-3 с трио Иван Ракитич – Марцело Брозович - Лука Модрич для лучшего контроля мяча в центре поля и более организованного прессинга.

Но Саутгейт прочитал планы оппонента заранее. Англичане не претендовали на владение и контратаковали в две-три передачи после потерь хорватов, используя плассиры, забросы и диагональные переводы. Их адресатом был Стерлинг, который со своей скоростью мог догнать любой мяч. Также он акцентированно атаковал через зону Домагоя Виды, который не отличается спринтерскими качествами.

Саутгейту удалось разрушить игровой план Далича. У хорватов не работал прессинг, но Марио Манджукич, Иван Перишич и Анте Ребич продолжали высоко располагаться при потерях мяча. За счет этого на половине поля хорватов создавалось разреженное пространство, которым пользовался Стерлинг.

Быстрый гол в такой ситуации позволил Англии сразу перейти в контратакующий режим и сосредоточиться на разрушении. Причем делать это они начинали у чужой штрафной. В моментах, когда Даниэль Субашич вводил мяч в игру от своих ворот, Деле Алли поднимался на одну линию со Стерлингом и Кейном, чтобы перекрыть направления передач на защитников. Англичане вынуждали Субашича выносить мяч в борьбу, чтобы было им на руку с учетом более мощной средней линии.

Кроме того, у Хорватии в первом тайме абсолютно не работали фланги. Ребич и Перишич были плотно перекрыты Кираном Триппьером и Эшли Янгом, которых страховали Кайл Уокер и Харри Магуайр. Иван Стринич и Шиме Врсалько расставались с мячом едва переходили центральную линию. Создавалось впечатление, что они действовали по указанию тренера. И это удивляло, ведь хорваты на этом турнире сильны именно фланговой игрой.

А РЕШИЛА ВСЕ ФИЗИКА

Во втором тайме ситуация изменилась. Вперед начал ходить один из крайних защитников. Сначала грузили фланг Врсалько, потом стали подключать Стринича. Англичане отдали территорию и защищались очень дисциплинированно и компактно.

Хорватским атакам не хватало скорости, Брозович затягивал с продвижением мяча, что давало возможность Англии садиться низко к воротам в две линии. Стерлинг опустился в полузащиту, команда Саутгейта начала слишком узко действовать в обороне, и подключения Врсалько наконец-то обрели смысл. Несколько раз его подачи пролетели «выше нашей бани», но с третьей попытки он выпилил идеальный кросс и Перишич исполнил то, что он умеет лучше всего – сыграл на опережение.

Саутгейт поменял подсевшего Стерлинга на Маркуса Рэшфорда, но наделил его теми же функциями – в любой ситуации нестись вперед и открываться за спины центральным защитникам Хорватии. Проблема в том, что команда Далича к тому моменту практически ликвидировала потери на чужой половине поля. У Англии просто не было возможностей проводить контратаки.

Хорваты стали жестче и слаженнее прессинговать и главной их жертвой стал Джордан Хендерсон, через которого англичане пытались выходить в атаку. Это привело к нескольким опасным потерям и убойным моментам у ворот Джордана Пикфорда.

Поражала физическая готовность Хорватии. Два раунда они прошли через 120 минут и серии пенальти, но против Англии держали темп, играя без замен. Команде Саутгейта без мяча было ощутимо сложнее защищаться, поэтому решение перед первым экстра-таймом освежить фланг, на котором лютовали Врсалько и Ребич, было оправданным – вместо Янга появился Дени Роуз.

В дополнительно время хорваты перестроились на 4-1-4-1, чтобы максимально усложнить сопернику прохождение центра поля. Саутгейт это понял, поэтому вместо Хендерсона выпустил Эрика Дайера. Но с игровой точки зрения Англия так ничего нового и не предложила – продолжила надеяться на стандарты и подключения Магуайра.

А хорваты все так же давили с флангов. Вместо Стринича вышел Йосип Пиварич, в правой зоне при атаках начал действовать Модрич. Но решила все физическая готовность. Англия проигрывала очень много единоборств в дополнительное время, а тройка центрбеков оказалась настолько измотанной, что не успела отследить открывание Манджукича за спину.

У Саутгейта контраргументов в данной ситуации не могло найтись. Англичане приехали на этот чемпионат, не имея большого количества тактических вариантов. В атаке они использовали либо скорость Стерлинга, либо давление на флангах и кроссы на Кейна. Ну и, конечно же, стандарты. Они и завели эту команду так далеко. Но такие ограниченные сборные в финале играть не должны.