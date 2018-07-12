Тренер хорватской сборной, вышедшей в финал чемпионата мира, прокомментировал, за счет чего была достигнута эта победа и поделился эмоциями перед финалом с Францией.

– Мы играли неплохо, контролировали мяч. Выиграли потому, что были лучшей командой во всех компонентах игры. А многих англичан наши игроки просто успешно исключили из игры. Ракитич, Модрич постоянно давили на оборону противника.

– Какая игра в плей-офф у вашей сборной была лучшая – с Данией, Россией или Англией?

– Полуфинал – это, несомненно, была наша лучшая игра на турнире. Однозначно лучше, чем с Аргентиной. Мои игроки дошли до полуфинала, я не давил на них, и они играли в футбол с удовольствием.

– Вы вписали себя в историю уже сейчас. Никогда Хорватия не играла в финале чемпионата мира.

– Я больше скажу: никогда такая маленькая страна не выходила в финал. Мы в сентябре будем играть в Лиге наций, а у нас нет подходящего стадиона. И при этом мы – в финале чемпионата мира!

– В 1998 году Вы были во Франции и смотрели тогда игры хорватской сборной.

– Да, я видел первые три игры. Я был болельщиком. Не мог смотреть все игры, потому что мне надо было вернуться назад готовиться к сезону. Но игры помню хорошо, в том числе и то, как мы проиграли. О той игре в Хорватии часто вспоминают.

– Что сейчас уже можете сказать об игре Франция – Хорватия образца 2018 года?

– Это будет фантастический матч.

– Вы сегодня имели потрясающую поддержку болельщиков. Рассчитываете на такую же атмосферу в воскресенье?

– Мы не против выиграть при помощи болельщиков, в том числе и в финале.

– Физическая подготовка Хорватии поражает. Вы играете уже три раза не по 90, а по 120 минут. Как на этом фоне готовиться к финалу? И при этом у французов еще и лишний день отдыха!

– А кого нам винить? Надо забивать раньше и решать все в первые 90 минут. Надо просто готовиться к игре и выходить, не плача и не жалуясь. У нас очень волевые игроки. Никто не хотел сегодня уходить на замены. Несмотря на травмы, повреждения. Вот это – фантастика! Я горжусь, что у нас такие волевые игроки.

– Сегодня стадион активно освистывал Домагоя Виду. Вы проводили какую-то воспитательную работу с игроками, чтобы больше политических заявлений не было?

– Свиста не слышал – я слышал только, как стадион кричал «Хорватия! Хорватия!» А про политические вопросы говорить не хочу.