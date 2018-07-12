Заканчивался второй полуфинальный матч, я сидел на трибуне и не торопился уходить, потому что вдруг нахлынули сразу два чувства. Первое – понятное: осознание, что чемпионат мира уже подходит к концу; впереди остаются две формальности, с разной степенью интриги. Второе – то, с чем не все согласятся: не будут в финале той самой вывески, которая потом останется в строчках статистики и в справочниках.

Ясно, что чемпионат – это эмоции, это атмосфера футбольного карнавала и настоящего праздника. Но потом идут годы – эмоции забываются, и новые поколения делают выводы о силе, красоте и насыщенности интригой того или иного чемпионата, опираясь в том числе на строчки протоколов. Когда я вижу финал Германия – Бразилия, мне не так важно, что было на чемпионате-2002 до финала, но вывеска убеждает: это был футбол. Точнее так: Футбол, именно с большой буквы. А вот смотрю на статистику чилийского чемпионата-62, который я в силу возрастных данных не застал, и при всей своей любви к странам бывшего соцлагеря, но Бразилия – Челословакия меня, признаюсь, не возбуждает.

Да, многие топы вылетели, да мы не увидели ни очной дуэли Месси и Роналду, как не увидели и Германию в стадии плей-офф. И то, что Хорватия в финале - это не вина Хорватии, а результат настоящей профессиональной работы ее игроков. Но из этих четырех оставшихся команд оказаться в финале могла любая. Пройди Россия Хорватию в ¼ финала – эту Англию уж совершенно точно и Россия смогла бы одолеть. Но вывеска Франция – Англия была бы красивой, интригующей, эдакой олдскульной, она была бы афишей с прекрасным бэкграундом. Франция - Англия – это история футбола вне зависимости от того, в каком функциональном и прочем состоянии пребывают именно сегодня эти конкретные сборные.

Речь не о политике ни в коем разе. Речь не о том, что два представителя традиционных европейских ценностей должны устраивать в финале междусобойчик, не подпуская к себе выскочек. Просто есть сиюминутные вещи, а есть вечные. Если, к примеру, Германия не прошла группу, то это не катастрофа – в следующий раз она вполне может играть в чемпионском финале. Если Италия не отобралась на чемпионат, то она точно отберется в следующий раз. Для меня лично как для болельщика это не вопрос. А вот выскочки на час обычно снова не всплывают. Именно поэтому я буду болеть за Францию, чтобы в ряду чемпионатов не возник уж совсем случайный.

Извините, хорватские болельщики.