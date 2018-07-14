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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и капитан команды Лука Модрич дали пресс-конференцию перед финальным матчем чемпионата мира против Франции.

- Лука, у вас не такой большой рост. В течение вашей карьеры над вами из-за этого посмеивались. Что вы скажете всем людям, которые не верили в вас сейчас, когда вы на пике?
- Лука Модрич (ЛМ): Ничего особенного не могу сказать. Я никогда не сомневался в себе. Вне зависимости от того, что обо мне говорили другие. Я всегда верил в то, что смогу всего добиться. Для меня такие слова – дополнительная мотивация. Не нужно быть высоким, чтобы играть в футбол. Так что для меня эти разговоры не были проблемой.

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- Вы уже говорили, что финал – главное для вас. Но за 11 лет вы можете стать первым игроком, который прервет гегемонию Месси и Роналду в борьбе за «Золотой мяч». Что это для вас значит?
- ЛМ: Я несколько раз говорил, что полностью сосредоточен на успехе сборной. Когда обо мне так говорят, это приятно, но на самом деле я не забочусь о наградах. Мечтаю о том, чтобы победила моя команда. Остальное я не могу контролировать, поэтому изо всех сил стремлюсь к успеху Хорватии.

- В октябре прошлого года вы сыграли вничью с Финляндией, после чего в сборной Хорватии произошла смена тренера. Как это повлияло на вас?
- ЛМ: Как вы видите, мы в финале чемпионата мира. Это стало прямым результатом смены тренера. Он пришел в команду в сложный момент, когда результаты в отборе были сомнительными. Перед самым важным матчем он поговорил с нами и дал нам веру в себя. Он сказал, что мы по-прежнему хорошие игроки, несмотря на кризис. В первом матче под его руководством против Украины мы победили, потом проскочили Грецию в стыках и вышли на ЧМ. Он очень сильно на нас повлиял. Придал нам спокойствие. Он искренний человек, нам нравится его подход к каждому игроку. Мы рады, что Златко с нами, он продемонстрировал все свои таланты как тренер и оказался прекрасным человеком.

- Мы видели кадры из Хорватии после победы в полуфинале. Если завтра вы победите, то страна взорвется от счастья. Это может привести к сейсмическим толчкам. Что вы думаете об этом?
- Златко Далич (ЗД): Это приносит нам радость. На видео вам удалось увидеть лишь незначительную часть. Большей радости мы испытать просто не можем. Хорваты смогли забыть обо всех проблемах и сейчас испытывают гордость и радость. Победа или поражение – в Хорватии завтра в любом случае будут сейсмические толчки. Это будет нашей главной мотивацией. Мы будем играть за свой народ и надеемся, что все четыре миллиона хорватов выйдут на улицы и будут праздновать нашу победу завтра.

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- Вам пришлось многое пережить, на протяжении карьеры вам было нелегко. Где вы черпаете силы, чтобы оставаться лидером?
- ЛМ: Я столкнулся со значительным количеством трудностей. Но главное – не сдаваться и верить в себя. При этом продолжать трудиться. Всегда будут взлеты и падения, но надо просто верить в себя, продолжать бороться и идти к своей мечте.

- Ваша команда сыграла 120 минут в трех матчах подряд. Франция имела больше времени на восстановление. В каком состоянии вы подойдете к финалу?
- ЗД: Завтра финал ЧМ. Мои игроки понимают, что это такое. Что меня больше всего радует, так это то, что все футболисты в команде говорят мне сами, когда они не готовы к игре на 100 процентов. Все знают, что поставлено на карту, и если они не смогут выполнить свою роль качественно, то скажут тренерам. Они готовы пойти на такие жертвы, несмотря на то, что все хотят выйти на поле в финале. Мы не настаиваем на тренировках. Нам нечего тренировать. Сейчас нам нужно восстановиться. У нас есть травмы и мелкие проблемы, но мы должны это преодолеть. В любом случае, у нас есть прекрасные игроки на скамейке.

- Лука, что вы скажете партнерам перед финалом?
- ЛМ: Посмотрим. Я не сижу и не думаю специально о том, что скажу партнерам. Я буду говорить о том, что мы будем ощущать, все зависит от вдохновения и эмоционального состояния. Я не пишу свои речи заранее. У нас сложилась добрая традиция: мы собираемся в круг, общаемся, нам надо сосредоточиться на игре и оставить все эмоции позади и выложиться на поле еще больше, чем в предыдущих матчах. Но даже если бы я знал, что скажу парням, то вам бы не рассказал.

- Златко, вас хвалят все игроки. В чем заключается стиль вашего руководства? Лука, не могли бы вы рассказать о ваших отношениях с Иваном Туриной? Если вы завтра выиграете, готовы ли вы посвятить эту победу ему?
- ЗД: Наши отношения строятся на взаимном уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда. Только так можно добиться успеха. Я думаю, что такие отношения очень важны в национальной сборной. Мы собрались здесь ненадолго. У нас нет времени на споры, ссоры и разборки. Мы здесь, чтобы добиться результата и должны уважать друг друга. Если я буду уважать игроков, они будут делать то же самое. У нас нет никаких секретов. Я не принимаю ни одно решение, не пообщавшись с игроками. На основании этих бесед я принимаю все решения. Они знают, что в моем лице найдут друга. Мы здесь – одна большая семья.
- ЛМ: Да я много чего прошел с Иваном Туриной. Если мы победим завтра, то посвятим победу не только ему, но и всему хорватскому народу. Всем, кто когда-либо надевал футболку нашей сборной.

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- Вы добились невероятного результата. Вы лучший игрок мира в данный момент. Есть ли какие-то правила, которым вы следуете перед матчами? Вы будете сегодня болеть за Новака Джоковича на Уимблдоне?
- ЛМ: Никаких ритуалов у нас нет. Все готовятся к играм по-своему. Конечно же, финал - это большой матч, но менять ничего не нужно. Мы должны оставаться расслабленным и готовиться, как к обычной игре. Мы продолжим играть так же, как и раньше. Что касается Новака, то мы смотрели, как он играл вчера во время массажа. Я не знаю, когда его матч возобновится. Если будет возможность, то посмотрим сегодня. Благодарю его за поддержку. Он говорил, что наш болельщик. Мы тоже за него болеем.

- Златко Далич использует тот же подход, что и Йохан Кройф, который говорил, что на поле все игроки должны получать удовольствие. Это так?
- ЛМ: Я слышал, что Кройф говорил об этом. Меня вдохновляют его слова. Он часто говорил это до матчей. Наш тренер говорит то же самое. Он хочет, чтобы мы наслаждались на поле.

- В Германии считают, что если бы Манджукич продолжал выступать за «Баварию», то она была бы более успешна, ведь он сильнее Роберта Левандовского. В чем заключается его особенность?
- ЗД: Марио – игрок высочайшего уровня. В течение всей карьеры он завоевывает трофеи и полностью отдает себя на поле. Когда мы завершили наше турне в США, я сказал ему, что он будет у нас центрфорвардом, хотя в «Ювентусе» он играет на другой позиции. Куда бы вы его не поставили, он всегда выкладывается полностью. Он важнейшее звено – первым бежит в оборону, идет в прессинг, забил важнейший гол в полуфинале. Я рад, что он играет за нас и самое главное – он получает удовольствие и делает все для Хорватии. Это важный игрок в любой команде.
- ЛМ: Марио - прекрасный игрок для нас. У него есть талант, характер, и он полностью отдает себя на поле. Когда видишь, как он отдается, это еще больше мотивирует тебя и твоих партнеров. Я очень раз его успехам.

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- Как война при распаде Югославии повлияла на вас? По статистике вы плохо играете против Франции. Это что-нибудь значит для вас?
- ЗД: Я не уделяю внимание статистике и традициям. Традиции существуют, чтобы их нарушать. Нам не важно - кто играет против нас. Для нас главное - насладиться этим финалом и дать максимальный результат. Ради этого момента мы много боролись, долго к нему шли. Поэтому хотим, чтобы весь мир болел за нас. Мы будем наслаждаться футболом. Не может быть лучшего момента для футболиста, чем игра в финале ЧМ. Мы в любом случае будем гордиться завтрашним моментом. У нас было немало проблем, во многих игроков не верили, их критиковали, они играли на пустых стадионах, некоторых отстраняли. Без их упорства нам не удалось бы выйти в финал. Завтра мы сыграем в свой лучший футбол.
- ЛМ: Я не люблю возвращаться к таким вопросам. Это прошлое. Все это повлияло на нас, сделало нас более упорными.

- Насколько проще вам будет играть завтра в финале против Франции, чем в 1/8 против Дании?
- ЗД: 1/8 финала - это был наш самый сложный матч. До той игры я сказал, что все девять очков, которые мы набрали в группе, не будут значить ничего, если мы проиграем. Это был сложный момент. А сейчас давления никакого нет. Весь мир прикован к этой игре, мы будем играть в лучший футбол. Не нужно зажиматься и зацикливаться на чем-то. Это самый важный момент в нашей жизни. Наши игроки выступали в финалах ЛЧ и завоевывали другие важные трофеи, но этот – самый важный. Если потерпим поражение, то хотим сделать это достойно. Мы хотим достойно представлять свою страну. Если завоюем этот Кубок, то никто не сможет быть более радостным, чем мы.

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