МИЛУТИНОВИЧ: МАТЧ ЗА БРОНЗУ НУЖЕН БЕЛЬГИИ

Прикольно смотреть на то, как ведут себя звезды футбола после матча. Вот британец Дэнни Мерфи (помните такого в «Ливерпуле»?) так расстроился поражению англичан, что резко отказался от интервью и убежал куда-то, сверкая лысым черепом. Он теперь телевизионный эксперт, мистер «Меня Лучше Не Тревожить». А куда теперь бежать? Сборной Англии уже спешить некуда.

Бора Милутинович прославился тем, что выводил пять разных сборных в финальную стадию чемпионата мира. При этом он работал с национальными командами Мексики, Коста-Рики, США, Нигерии, Китая, Гондураса, Ямайки и Ирака. 73-летний тренер по прозвищу Чудотворец согласился поговорить на бегу, и отвечал на вопросы на испанском, хотя я спрашивал его по-английски. Отличный ход, чтобы запутать журналиста. Но я все равно его понял.

«Что я думаю об английской сборной? Очень хорошая команда, - говорил Милутинович. – Но молодая. Своего потолка она достигла. При удаче могла выступить лучше, но хорваты в полуфинале победили по делу. Я же из Югославии. У нас теперь нереальный бум. Нужен ли матч за третье место? Нужен тому, кто берет медали. А вот англичане вам скажут, что нет – это лишнее. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю Россию. Я работал на многих чемпионатах мира, тут как телевизионный эксперт. У вас великолепная организация турнира. Я такого никогда не видел, и прав президент ФИФА Джанни Инфантино, когда называет этот мундиаль лучшим в истории».

ШИРЕР: ЭТО НЕРЕАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ!

Матч за бронзу оставлял странное впечатление. Игра, на которую трудно найти мотивацию. «Никто не хочет выходить на поле в следующем матче, - говорил главный тренер англичан Гарет Саутгейт после фиаско в полуфинале. – Мы только лишь одна из трех наших сборных, которая добралась до этой стадии на чемпионате мира. Мы ничего еще не выиграли».

Легендарный Алан Ширер в свой твиттер с 684 тысячами подписчиков (в два раза меньше, чем в инстаграме Артема Дзюбы) сделал запись: «Игра за третье-четвертое место – нереальная тупость. Последняя вещь, которую хочет футболист».

При этом на стадионе в Санкт-Петербурге собралось 64 406 зрителей. Почти аншлаг. Великолепная погода и классный антураж для того, чтобы Питеру проститься с чемпионатом мира. Вокруг арены бродили мимы, которых тут забыли после полуфинала с Францией. Я сделал грустное лицо, и они мне подыграли. Чемпионат мира заканчивается.

Следующий матч тут состоится 4 августа, когда «Зенит» сыграет с «Арсеналом». Может, не так весело, но на поле наверняка выйдет Дзюба. Конечно, опять 64 тысячи не соберется. Однако ностальгия по чемпионату мира всех накроет, и это будет сильное чувство. Но со временем это пройдет. А все хорошее однажды должно закончиться. Вот представьте, если бы завтра в Россию опять прилетела 31 сборная, и мундиаль начался бы по новой. Мы бы сказали: «Свят-свят-свят, не надо!»

Много хорошего футбола – это как есть черную икру из Кубка Стэнли. Эффектно и вкусно, но быстро надоест.

ОТПУСТИТЕ АНГЛИЧАН

Бельгийцев горячо поздравляю – впервые в истории они взяли медаль на чемпионате мира. Бронза – по делу. Уже на четвертой минуте Томас Менье завершил комбинацию, когда с фланга ему навесил Насер Шадли, а его в прорыв роскошным пасом отправил Ромелу Лукаку.

Англичане поначалу запоминались только гетрами Дэнни Роуза – они были дырявыми, будто их поела моль на бабушкиной антресоли. Говорят, это нужно для вентиляции или декомпрессии, чтобы мышцы икр не сводило.

Вообще играла сборная Англии не провально. Чаще била по воротам, больше владела мячом. Но их лучший бомбардир Гарри Кейн куда-то исчез и в полуфинале, и в матче за бронзу. Реализация была плохой. Да, англичане натренировали стандарты. Но что кроме этого?

И было трудно избавиться от мысли, что если бы Федор Смолов точнее пробил свой пенальти, а Марио Фернандес не промахнулся бы мимо ворот, то в финале вместо хорватов в воскресенье играла бы Россия. Потому что таких англичан в «Лужниках» мы бы наверняка прошли. Ничего такого они не показали на российском чемпионате мира.

Чужие на празднике жизни. Ко всем сборным приехали официальные лица, президент Хорватии, эта шустрая знойная блондинка, вообще обнималась со своими футболистами после матча. А у англичан – никого. Только королеву вспоминали в своем гимне, да и только.

Матч за бронзу – это нормальные деньги. Победитель получает 24 миллиона долларов, проигравший – 22 млн. Но дело не в разнице, а в вопросе престижа. Всегда хорошо завершать турнир на победной ноте. Как любит говорить президент ФХР Владислав Третьяк после матчей за третье место, «бронза – это маленькое золото».

И вот его англичане опять не взяли, проиграв, как и в 1990 году, в бронзовом матче. Тогда им тоже концентрации не хватило, а голкипер Петер Шилтон сделал грубую ошибку. И тогда тоже англичанам подфартило с дорогой в полуфинал. Они натужно победили Бельгию (1:0), когда Дэвид Платт забил на 119-й минуте, а потом по пенальти в Неаполе обыграли Камерун. Теперь – серия пенальти с Колумбией и победа над шведами на классе.

Да, класс у этой сборной Англии был, и она могла сравнять счет. Но сначала тот же Менье с правого фланга бил с лета, и с пушечным ударом справился Джордан Ли Пикфорд, совершивший кошачий прыжок. Не назову это «сэйвом турнира», потому что мы помним «ногу Бога» у Игоря Акинфеева. Но момент был классный.

А на 82-й минуте Эден Азар завершил еще одну роскошную контратаку сборной Бельгии. И вскоре эти «черти» пошли на подиум за своими бронзовыми медалями. Я еще удивлялся: почему англичан держат на поле? Им ничего не вручают, гимн в честь соперника не играет. Не будет скандала, как с хоккеистами после ЧМ-2015 в Праге.

Отпустите Англию. Она опять ничего не выиграла на чемпионате мира. Осталось снова вспоминать 1966-й…