ФИНАЛ С РАЗМАХОМ

Лондон, Мехико и Мюнхен. Буэнос-Айрес, Мадрид и Рим. Лос-Анджелес, Париж, Йокогама, Берлин, Йоханнесбург, Рио-де-Жанейро. Большие, а то и великие города. Обросшие легендами, разбросанные по миру. Все их объединял один знаменатель. Все они принимали финал чемпионата мира.

Теперь в этом славном, венценосном ряду и Москва. Еще и с преимуществом: благодаря ее атмосфере и вдохновляющему радушию итожащий матч получился самым результативным за полвека. С тех пор как на «Уэмбли» перестреливались голами – с тем же перекосом в одну сторону – немцы и англичане.

Этот финал не только стал восклицательным знаком ЧМ-2018, а наделил его необходимым свойством. Проведенному с грандиозным, вселенским размахом чемпионату мира на последних стадиях немного не хватало размаха футбольного – и в плане названий-имен, и как зрелищу. Франция и Хорватия, хоть и ошибались, столкнувшись нос к носу, чаще обычного, и напривозили сами себе все, что приберегли за турнир, подарили всем нам, и лично чемпионату, долгожданный футбол на всю катушку. В котором мяч устанавливают на центр чаще, чем к угловому флагу.

Вот теперь ЧМ-2018 можно считать полностью состоявшимся. Без остатка и недодач.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

Было у чемпионата и «вечное» свойство, практически традиция. Первые минуты – а порой и целиком первый тайм – активнее и напористее нередко проводил здесь не предматчевый фаворит, а его визави. Франция вообще ни разу не начинала натиском, а окапывалась в засаде, дожидаясь, когда ее оппонент увлечется и распахнется или набегается и устанет. Ровно так же, коротко двигая пешки, фианкеттируя слонов и прощупывая чужие редуты конскими прыжками, она разыграла дебют и в финале. Тут есть и риск, причем немалый: во всех решающих встречах, считая с Уругвая, французы поначалу бродили по тонкому льду, играли с огнем соперничьей страсти, уворачивались из-под молота чужого нажима, и в любой момент могли оказаться в минусе, не отбей хоть раз Льорис, не перехвати Умтити. Но ведь кто не рискует…

В то же время Дешам и его команда прекрасно понимали, что хорватов, даже если те забьют, хватит, в лучшем случае, на тайм. А объективно – только на полчаса: дальше силы, обильно израсходованные в трех овертаймах плей-офф, попросту кончатся. Ничего не поделаешь, физиология. Невозможно за три дня избавиться от полного изнеможения. Оттого, наверное, тренер французов и излучал спокойствие, не присущее ему в прошлых матчах, от стартового до завершающего свистка. В том числе, при голах Хорватии и при ее последнем штурме. В котором он не мог не почувствовать обессиленного отчаяния.

ПЕНАЛЬТИ ДЛЯ ПОЛНОЙ КАРТИНЫ

На том и строился весь матч. Франция не форсировала события, Хорватия же пыталась успеть добыть хоть какой-то гандикап, пока слушались ноги и думала голова, но утыкалась в ту же стену, как до нее Уругвай и Бельгия. Впрочем, в этот раз французы все же не смогли отогнать мысль о недолговечности чужих ресурсов, чем и объясняется инфантильное поведение в собственной штрафной, когда вылетел на линию огня Перишич – ни блоков, ни подстраховки. Но столь же просто «трехцветные» забивали и сами, пусть и принес им ключевой перевес, после чего игра уже не поворачивалась вспять, рефери из киноуголка. Претензии к бдительному персоналу видеосалона в данной ситуации – как, впрочем, и во всем чемпионате, – неуместны. Да и для полноты картины финалу самого «пенальтийного» ЧМ было, наверное, не обойтись без 11-метрового. Как и без автогола, которых тоже напихали рекордную кучу.

До третьего гола Франции, забитого ею едва ли не в третьей с начала матча атаке, держалась видимая зыбкость положения. Хотя сложно было не заметить, что у французов все под контролем, а Хорватия превозмогает себя. Почти не появлялся на экранах радаров изможденный, выхолощенный Модрич – а кроме него у «шашечных» нет изобретателей и комбинаторов. Он-то, кстати, и не накрыл Погба в том эпизоде, после которого матч можно было заканчивать, лишь неловко дернулся и занавесил Субашичу обзор. Потом этот маневр повторил Вида, позволив отметиться в протоколе и третьему французскому гению. Ошибка Льориса уже ничего в раскладе сил не меняла – он был зафиксирован окончательно.

ТРУД – ЗАЛОГ УСПЕХА

Теперь уже можно утвердительно говорить, что Франция правильно рассчитала маршрут к титулу – и почти идеально его прошла. Прямо по канону: тяжеловатое вхождение в турнир, постепенный разгон и бурный финиш. При этом как чемпионская команда она дозревала уже здесь в России, хотя и ехала сюда претендентом на победу. Именно здесь сложились воедино таланты и способности ее ярчайших звезд, причем едва ли не важнейшим компонентом успеха стала усердная черновая работа Гризманна, Погба и Жиру – в ущерб индивидуальным проявлениям, но на неоценимую пользу команде. Мбаппе, между прочим, смог так ярко сверкнуть исключительно потому, что выдающиеся, классные партнеры потрудились на него, а где-то и за него.

На всех последних турнирах французы проигрывали будущему чемпиону: Испании в 2012-м, немцам в 2014-м, Португалии в 2016-м. И сейчас ее смог бы сдвинуть на обочину только наисильнейший. Но таких не нашлось: лучшей в мире летом 2018-го безоговорочно была Франция. Настоящая «команда-звезда», какие только и становятся чемпионами нашей планеты.