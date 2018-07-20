Громкий скандал разгорается на Украине. В его центре – полузащитник юношеской сборной наших соседей Георгий Цитаишвили. Причина? Она до банального проста – молодой футболист забил гол в ворота сборной Франции на чемпионате Европы среди игркоов не старше 19 лет и отпраздновал его в стиле… Артема Дзюбы, положив одну руку на макушку, а другой – отдав честь.

Катализатором скандала стала публикация местного спортивного журналиста Константина Андриюка в Facebook.

«Я даже не знаю, что сказать. Я этого не ожидал. Для украинца Цитаишвили эталон футболиста – Дзюба. Не бельгиец де Брюйне. Не хорват Модрич. Не француз Мбаппе. Он всего на год старше самого Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер сборной. Нет. Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если он – идеал футболиста для Цитаишвили, то мне даже неловко представлять себе его будущее.

Еще удивительно, почему один футболист взрослой команды публично поддерживает этого игрока сборной России? Почему другой игрок сборной Украины собирается туда на рыбалку? Потому что для них нет войны. Ее не существует. Это так? А, точно, спорт вне политики!

Они так и растут, эти 19-летние взрослые люди. Им никто ничего не говорит, ни тренер, ни федерация. И только где-то на Украине есть 11-летний мальчик, который смотрит этот юношеский чемпионат Европы и искренне болеет за Цитаишвили и его партнеров. Но он также искренне не понимает, как можно отмечать гол также, как человек, чья страна воюет с нами. И как вы объясните все это маленькому мальчику?»

Пост собрал много комментариев, как в поддержку, так и с осуждением. Особенно порадовал один из комментариев, который оставил пользователь по имени Максим Сидоржеский, прикрепив к нему фотографию Гризманна, отдающего честь президенту Франции Эммануэлю Макрону после победы в финале над Хорватией:

«Вот блин, Гризманн тоже Дзюбу копирует!» – написал он.

Напомним, что еще по ходу чемпионата мира произошел другой скандал, в котором оказались замешаны Россия и Украина. После победы над сборной России защитник сборной Хорватии Домагой Вида, долго игравший за киевское «Динамо», разместил в сети видео, на котором он празднует победу с криками «Слава Украине!» - первая часть лозунга, который использовали в том числе и украинские националисты во время Второй мировой войны.

Позже футболисту пришлось извиняться за свои действия и даже выплатить штраф. В полуфинальном матче против сборной Англии 80-тысячный стадион «Лужники» освистывал Виду каждый раз, как он получал мяч.