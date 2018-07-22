Березуцкие ушли на пенсию, Головин все еще армеец

Продажа в европейский топ-клуб Александра Головина все больше напоминает мыльную оперу с отъездом из «Зенита» Андрея Аршавина после фееричного Евро-2008 и уже имеет полное право претендовать на полноценный сезон сериала. А ведь Головин все еще в Москве. Тогда как его будущие партнеры вовсю приступили к подготовке к новому сезону.

Главным кандидатом на его приобретение в последнее время считался «Челси», однако есть все основания полагать, что в сделку вмешался «Монако». Поначалу условия, предложенные французами, российскую сторону не удовлетворили, и монегаски увеличили предложение до €35 млн, что на €5 млн больше предложения англичан.

Похоже, что ЦСКА это предложение устраивает – во всяком случае, сообщалось, что лондонцы переключились на полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича. Правда, его трансфер в Турине оценивают аж в €100 млн. Кстати, сами итальянцы до сих пор не теряют надежды выиграть борьбу за Головина. Тогда и Пьянича можно было бы спокойно отпускать.

Где бы Александр в итоге ни оказался, в его отъезде нет никаких сомнений, а значит Виктор Гончаренко, продливший контракт с клубом до 2020 года, лишается еще одной боевой единицы. И в прошлом-то году скамейка запасных армейцев не ломилась от избытка футболистов, а летом клуб покинула целая группа игроков, включая объявивших о завершении карьер Сергея Игнашевича и братьев Березуцких – людей, которые наряду с Игорем Акинфеевым олицетворяли ЦСКА гинеровской эпохи.

Игроков и так не хватает, а тут еще стал просить отпустить его на бразильскую волю полузащитник Витиньо. «Фламенго» готов выложить за него €10 млн. Вице-президент клуба Рикардо Ломбарда даже рассказывал о том, что футболист сам неоднократно откровенно признавался в желании играть за красно-черных, и в этом его поддерживает вся семья. Так что удержать Витиньо будет сложно, а через год дорого продать уже не получится, поскольку контракт у него до 2020 года. Но пока армейцы держатся и от предложений бразильцев отказываются.

Напротив, красно-синие думают об усилении состава и увеличении обоймы игроков. Так, москвичи проявляют интерес к полузащитнику «Леганеса» Габриэлю Аппельту. Но им придется побороться за 24-летнего бразильца со «Спортингом», «Бенфикой» и «Сельтой», уже сделавшими конкретное предложение. Заинтересована в нем «Севилья».

«Локо» готовит трансферы из «ПСЖ» и «Барселоны»

Тем временем чемпион России, который избавился от финансовых ограничений, наложенных УЕФА, готовит два крупных приобретения. У «ПСЖ» «железнодорожники» возьмут в аренду с правом выкупа за €10 млн полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сделка находится на финальной стадии, стороны уточняют ее детали. Парижане намерены избавиться от футболиста и отбить хотя бы часть от €34 млн, заплаченных за его переход из «Севильи» два года назад. Уже на следующей неделе 28-летний поляк должен пройти медосмотр.

Другим новичком красно-зеленых может стать защитник «Барселоны» Алейш Видаль, нечасто появлявшийся на поле в прошлом сезоне (всего 15 матчей в примере). «Локомотив» предлагает за него €8 млн (€10 с бонусами), тогда как каталонцы надеются заработать €10-13 млн сразу. Очевидно, что стороны не так далеки от компромисса. Агент футболиста Давид Пирри назвал вероятность перехода 90-процентной. Однако не исключено, что в последний момент в сделку вмешаются «Интер» или «Севилья», также заинтересованные в приобретении Видаля.

Если оба трансфера состоятся, «Локомотиву» останется усилить только атакующую линию. Арендованный у «Лилля» в прошлом сезоне Эдер был выкуплен за €500 тыс, но этого мало. Известно, что москвичи рассматривают кандидатуры Владимира Ильина из «Урала» и 22-летнего Рафаэля Двамены из «Цюриха». Про последнего известно, что он выступает за сборную Ганы и обойдется покупателю в €2,5 млн.

«Быки» смотрят на Латинскую Америку

Тем временем «Краснодар» продолжает искать усиление на южноамериканском рынке. «Быки» вложили €8 млн в 26-летнего полузащитника «Сан-Паулу» и сборной Перу Кристиана Куэву. Соглашение с ним рассчитано до 2022 года. Он уже провел первую тренировку с «горожанами», но в контрольном матче против «Бешикташа» пока не попал даже в заявку.

А вот уже озвученный официально переход защитника «Депортиво» Сиднея неожиданно сорвался в последний момент. Причины такого поворота событий не называются, очевидно, в последний момент клубы не смогли договориться. Бразилец уже покинул расположение краснодарского клуба и вернулся к своим партнерам.

«Зенит» хочет Баделя и Мину

«Зенит» и «Спартак» имеют на контрактах футболистов на три состава каждый, поэтому с участием этих клубов трансферных новостей не много. Сначала главные тренеры должны определить, с кем расстаться, чтобы освободить место в команде и разгрузить зарплатную ведомость. Сергею Семаку сделать это сложнее, поскольку он приехал в Санкт-Петербург только летом, однако именно питерцы хотя бы иногда попадают в сводки новостей.

В первую очередь обращает на себя внимание желание «Зенита» заполучить блеснувшего на ЧМ-2018 центрального защитника «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мину. Его конкурентом в этом вопросе станет «Эвертон». Впрочем, сам 22-летний игрок не хочет покидать столицу Каталонии, и теперь все будет зависеть от того, насколько ему будет гарантировано место на поле. С трудом верится, что «Барселона» продаст столь талантливого защитника, так что здесь наиболее вероятна аренда.

А вот приобретение другого центрального защитника, Марио Эрмосо – дело практически решенное. Сумма сделки не называется, однако испанские СМИ утверждают, что и «Эспаньол», и сам футболист остались довольны. В прошлом сезоне 23-летний защитник провел в примере 22 матча.

А вот переход в «Зенит» Милана Баделя, которого так тянет в «Милан», по-прежнему под вопросом. Как утверждает агент футболиста, у его клиента есть много разных вариантов развития карьеры, но россонери в приоритете.

Белоруков – в «Анжи», Бодул – в «Енисее»

Не прошло и двух дней, как президент «Анжи» Осман Кадиев признался в том, что из-за финансовых проблем ожидает плохого старта сезона, поскольку «за него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны».

Однако за эти два дня махачкалинцы успели объявить о подписании контрактов с бывшим защитником утонувшего «Амкара» Дмитрием Белоруковым и полузащитником сборной Ганы Мохаммедом Рабиу, известного по выступлениям за «Кубань» (2013-2016). Любопытно, что он приехал в 2016 году как раз в «Анжи», но он получил травму и был вынужден пройти длительный курс реабилитации.

А бывший нападающий утонувшего «Амкара» Дарко Бодул перебрался в «Енисей» и стал четвертым пермяком, оказавшимся в команде Дмитрия Аленичева этим летом. Ранее по этому маршруту проследовали защитник Петар Занев и полузащитники Михаил Костюков, Фегор Огуде и Павел Комолов.