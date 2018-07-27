Главный редактор «Советского спорта» рассказывает, чем живёт одна из столиц только что закончившегося чемпионата мира, которая готовится сегодня вечером принять суперкубок.

Нижний Новгород стал заполняться болельщиками с раннего утра. Самый ранний утренний поезд Москва – Нижний вытолкнул сотни болельщиков на привокзальную площадь уже в 6 утра, в результате чего в единственном открытом здесь заведении – Макдоналдсе – было не протолкнуться уже в столь необычное время.

В городе многое напоминает о недавнем чемпионате – флаги, указатели по всему городу. Сходишь с канатной дороги – упираешься в щит «Аккредитационный центр». А на базе в Бору (неподалеку от города) до сих пор красуется: «Добро пожаловать, Уругвай!»

Сейчас здесь, кстати, квартирует московское «Динамо», которое готовится к матчам традиционного предсезонного турнира – Кубка губернатора Нижегородской области. База соответствует всем стандартам: одних только бань и саун – несколько штук. Всего в пятистах метрах от базы – ледовая арена.

На стенах – до сих пор флаги Уругвая.

– А где комната, где жил Суарес?

– Персоналу строго-настрого запретили показывать, где чья комната. Про Кавани узнал, а вот про Суареса не говорят, – рассказывают представители динамовского клуба.

На стенах до сих пор висят фотографии с видами Монтевидео: все должно было уругвайцам напоминать о родине. Все здесь, и в самом деле, по-домашнему.

Ну, а потом – снова в город. Пугающая информация, донесшаяся из Москвы (о смерти одного из армейских болельщиков в уличной драке), обсуждается, но без особого надрыва.

Армейские тиффози заправляются пивом на здешнем Арбате – Покровской, рядом с Кремлем.

– До матча еще семь часов, у нас есть время, – по этой фразу легко определить болельщика. Точкой отсчета является как раз матч. До 21.30 время есть.