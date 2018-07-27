Нижний в ожидании суперфутбола! Колонка главного редактора
Главный редактор «Советского спорта» рассказывает, чем живёт одна из столиц только что закончившегося чемпионата мира, которая готовится сегодня вечером принять суперкубок.
Нижний Новгород стал заполняться болельщиками с раннего утра. Самый ранний утренний поезд Москва – Нижний вытолкнул сотни болельщиков на привокзальную площадь уже в 6 утра, в результате чего в единственном открытом здесь заведении – Макдоналдсе – было не протолкнуться уже в столь необычное время.
В городе многое напоминает о недавнем чемпионате – флаги, указатели по всему городу. Сходишь с канатной дороги – упираешься в щит «Аккредитационный центр». А на базе в Бору (неподалеку от города) до сих пор красуется: «Добро пожаловать, Уругвай!»
Сейчас здесь, кстати, квартирует московское «Динамо», которое готовится к матчам традиционного предсезонного турнира – Кубка губернатора Нижегородской области. База соответствует всем стандартам: одних только бань и саун – несколько штук. Всего в пятистах метрах от базы – ледовая арена.
На стенах – до сих пор флаги Уругвая.
– А где комната, где жил Суарес?
– Персоналу строго-настрого запретили показывать, где чья комната. Про Кавани узнал, а вот про Суареса не говорят, – рассказывают представители динамовского клуба.
На стенах до сих пор висят фотографии с видами Монтевидео: все должно было уругвайцам напоминать о родине. Все здесь, и в самом деле, по-домашнему.
Ну, а потом – снова в город. Пугающая информация, донесшаяся из Москвы (о смерти одного из армейских болельщиков в уличной драке), обсуждается, но без особого надрыва.
Армейские тиффози заправляются пивом на здешнем Арбате – Покровской, рядом с Кремлем.
– До матча еще семь часов, у нас есть время, – по этой фразу легко определить болельщика. Точкой отсчета является как раз матч. До 21.30 время есть.