Саранск продолжает удивлять. Цифру 26 564 в графе «количество зрителей» на встрече 17 июля «Мордовия» – «Нижний Новгород» многие списали на то, что жители города, республики и близлежащих регионов, не попав на матчи чемпионата мира, решили просто посмотреть на новый стадион. Но 29 июля на стадион пришло немногим меньше – 24 976 болельщиков! И ведь цифры не дутые, не на глазок, как это бывает с российскими клубами – на трибунах человек 800, а в протоколе – 4 023. Систему сканирования не обманешь. Да и по телекартинке видно, что трибуны заполнены больше, чем наполовину.

Для сравнения приведу цифры матчей первого тура премьер-лиги: «Енисей» – «Зенит» – 10 724 зрителей (играли не в Красноярске, а в Тюмени), «Урал» – «Анжи» – 15 194 (на новом стадионе, реконструированном к ЧМ-2018), «Арсенал» – «Динамо» – 15 646, «Ростов» – «Ахмат» – 27 975, «Спартак» – «Оренбург» – 36 672. Как видим, только в Ростове-на-Дону (очень незначительно) и в Москве на «Открытии Арене» (здесь серьезнее) превзошли результаты Саранска. Не спасли ни новый стадион в Екатеринбурге, ни первый чуть ли не за четверть века визит «Зенита» в Тюмень.

В Саранске не скрывают, что часть билетов раздают бесплатно – в детские секции по разным видам спорта и на предприятия. Но ведь не сгоняют насильно с применением административного ресурса! Те, билеты, что продаются в кассах, стоят от 100 рублей (мест за воротами) до 300 (с этих кресел можно дотянуться до игроков). Жаль, что выступает «Мордовия» не лучшим образом – в трех матчах победа, ничья и воскресное домашнее поражение от «Краснодара-2» (1:2). Примечательно, что из трех голов два на счету игроков саранского клуба, но Ятченко отправил мяч в свои ворота.

В Тюмени воскресенье можно было объявлять днем футбола. В 16.00 по местному времени стадион «Геолог» принимал матч премьер-лиги «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) и местные болельщики увидели забитые мячи недавних участников ЧМ-2018 Артема Дзюбы и Далера Кузяева. А через 2,5 часа после финального свистка на поле вышла местная команда «Тюмень» и гости из «Армавира». Хозяева порадовали местную публику победой (1:0) с голом Максима Лаука на 42-й минуте.

В лидерах пока «Томь», выигравшая все три матча. Календарь составлен так, что томичи могут сильно оторваться от преследователей – в первых семи турах сибиряки шесть (!) раз сыграют дома. Можно очковым жирком обрасти прилично. Правда, потом, ближе к зиме придется поездить по городам и весям.

Рядом (7 очков) расположились «Чертаново», «Шинник» и «Тамбов». Молодые «черти» Игоря Осинькина не могут играть на своем стадионе в одноименном районе Москвы (хочется верить, что пока) и принимают соперников в Домодедове. Жаль, что не все поклонники этого коллектива видят домашние матчи. Игра с «Балтикой» была похожа на настоящий триллер. В калининградской команде собраны очень опытные игроки – Алан Касаев, Владимир Дядюн, заслуженный мастер спорта (за бронзу Евро-2008) Дмитрий Торбинский… Она и открыла счет усилиями Ники Дзаламидзе, но Антон Зиньковский на 73-й минуте счет с пенальти сравнял, а в заключительной 10-минутке Владислав Сарвели и Максим Майрович принесли победу «Чертанову» 3:1.

И тренер-то у «Балтики» замечательный и суперопытный – Валерий Непомнящий. Но результат… Три «баранки» и последнее 20-е место. Кому такое понравится?

ФНЛ. 3-й тур

Луч-Энергия – Зенит-2 – 1:0

Гол: Гордиенко, 10

СКА-Хабаровск – Сибирь – 1:1

Голы: Кириенко, 19 – 0:1. Казанков, 90+3 – 1:1

Шинник – Спартак-2 – 1:1

Голы: Нимели, 34 – 0:1. Низамутдинов, 54 – 1:1

Томь – Ротор – 2:0

Голы: Калинский, 31 – 1:0. Тлупов, 62 – 2:0

Мордовия – Краснодар-2 – 1:2

Голы: Уткин, 35 – 0:1. Ятченко, 48 (автогол) – 0:2. Обухов, 52 – 1:2

Тюмень – Армавир – 1:0

Гол: Лаук, 42

Тамбов – Нижний Новгород – 0:0

Чертаново – Балтика – 3:1

Голы: Дзаламидзе, 32 – 0:1. Зиньковский, 73 (с пенальти) – 1:1. Сарвели, 80 – 2:1. Майрович, 89 – 3:1

Сочи – Химки – 3:2

Голы: Барсов, 19 – 1:0. Саная, 27 – 2:0. Петрусев, 49 (с пенальти) – 2:1. Бурмистров, 51 – 3:1. Петрусев, 90+6 (с пенальти) – 2:1

Незабитый пенальти: Болов (Х), 16 – перекладина

Авангард – Факел – 1:0

Гол: Акбашев, 22

И В Н П М О 1 Томь 3 3 0 0 5-0 9 2 Чертаново 3 2 1 0 6-3 7 3 Шинник 3 2 1 0 5-2 7 4 Тамбов 3 2 1 0 4-2 7 5 Тюмень 3 2 0 1 6-3 6 6 Сочи 3 2 0 1 5-4 6 7 СКА-Хабаровск 3 1 2 0 5-2 5 8 Нижний Новгород 3 1 2 0 4-3 5 9 Краснодар-2 3 1 2 0 4-3 5 10 Спартак-2 3 1 2 0 2-1 5 11 Мордовия 3 1 1 1 4-4 4 12 Авангард 3 1 1 1 2-2 4 13 Ротор 3 1 1 1 2-3 4 14 Химки 3 1 0 2 3-4 3 15 Луч 3 1 0 2 1-2 3 16 Сибирь 3 0 2 1 2-4 2 17 Зенит-2 3 0 0 3 2-5 0 18 Факел 3 0 0 3 1-5 0 19 Армавир 3 0 0 3 0-5 0 20 Балтика 3 0 0 3 3-9 0

4-й тур. 4 августа, суббота

СКА-Хабаровск – Мордовия, Тюмень – Краснодар-2, Армавир – Тамбов, Нижний Новгород – Чертаново, Луч-Энергия – Балтика, Томь – Зенит-2, Ротор – Сочи, Химки – Авангард, Факел – Шинник, Сибирь – Спартак-2.