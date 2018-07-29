Премьер-лига, равнение на Саранск!
Два матча первенства ФНЛ в столице Мордовии посетили 51 540 зрителей!
Саранск продолжает удивлять. Цифру 26 564 в графе «количество зрителей» на встрече 17 июля «Мордовия» – «Нижний Новгород» многие списали на то, что жители города, республики и близлежащих регионов, не попав на матчи чемпионата мира, решили просто посмотреть на новый стадион. Но 29 июля на стадион пришло немногим меньше – 24 976 болельщиков! И ведь цифры не дутые, не на глазок, как это бывает с российскими клубами – на трибунах человек 800, а в протоколе – 4 023. Систему сканирования не обманешь. Да и по телекартинке видно, что трибуны заполнены больше, чем наполовину.
Для сравнения приведу цифры матчей первого тура премьер-лиги: «Енисей» – «Зенит» – 10 724 зрителей (играли не в Красноярске, а в Тюмени), «Урал» – «Анжи» – 15 194 (на новом стадионе, реконструированном к ЧМ-2018), «Арсенал» – «Динамо» – 15 646, «Ростов» – «Ахмат» – 27 975, «Спартак» – «Оренбург» – 36 672. Как видим, только в Ростове-на-Дону (очень незначительно) и в Москве на «Открытии Арене» (здесь серьезнее) превзошли результаты Саранска. Не спасли ни новый стадион в Екатеринбурге, ни первый чуть ли не за четверть века визит «Зенита» в Тюмень.
В Саранске не скрывают, что часть билетов раздают бесплатно – в детские секции по разным видам спорта и на предприятия. Но ведь не сгоняют насильно с применением административного ресурса! Те, билеты, что продаются в кассах, стоят от 100 рублей (мест за воротами) до 300 (с этих кресел можно дотянуться до игроков). Жаль, что выступает «Мордовия» не лучшим образом – в трех матчах победа, ничья и воскресное домашнее поражение от «Краснодара-2» (1:2). Примечательно, что из трех голов два на счету игроков саранского клуба, но Ятченко отправил мяч в свои ворота.
В Тюмени воскресенье можно было объявлять днем футбола. В 16.00 по местному времени стадион «Геолог» принимал матч премьер-лиги «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) и местные болельщики увидели забитые мячи недавних участников ЧМ-2018 Артема Дзюбы и Далера Кузяева. А через 2,5 часа после финального свистка на поле вышла местная команда «Тюмень» и гости из «Армавира». Хозяева порадовали местную публику победой (1:0) с голом Максима Лаука на 42-й минуте.
В лидерах пока «Томь», выигравшая все три матча. Календарь составлен так, что томичи могут сильно оторваться от преследователей – в первых семи турах сибиряки шесть (!) раз сыграют дома. Можно очковым жирком обрасти прилично. Правда, потом, ближе к зиме придется поездить по городам и весям.
Рядом (7 очков) расположились «Чертаново», «Шинник» и «Тамбов». Молодые «черти» Игоря Осинькина не могут играть на своем стадионе в одноименном районе Москвы (хочется верить, что пока) и принимают соперников в Домодедове. Жаль, что не все поклонники этого коллектива видят домашние матчи. Игра с «Балтикой» была похожа на настоящий триллер. В калининградской команде собраны очень опытные игроки – Алан Касаев, Владимир Дядюн, заслуженный мастер спорта (за бронзу Евро-2008) Дмитрий Торбинский… Она и открыла счет усилиями Ники Дзаламидзе, но Антон Зиньковский на 73-й минуте счет с пенальти сравнял, а в заключительной 10-минутке Владислав Сарвели и Максим Майрович принесли победу «Чертанову» 3:1.
И тренер-то у «Балтики» замечательный и суперопытный – Валерий Непомнящий. Но результат… Три «баранки» и последнее 20-е место. Кому такое понравится?
ФНЛ. 3-й тур
Луч-Энергия – Зенит-2 – 1:0
Гол: Гордиенко, 10
СКА-Хабаровск – Сибирь – 1:1
Голы: Кириенко, 19 – 0:1. Казанков, 90+3 – 1:1
Шинник – Спартак-2 – 1:1
Голы: Нимели, 34 – 0:1. Низамутдинов, 54 – 1:1
Томь – Ротор – 2:0
Голы: Калинский, 31 – 1:0. Тлупов, 62 – 2:0
Мордовия – Краснодар-2 – 1:2
Голы: Уткин, 35 – 0:1. Ятченко, 48 (автогол) – 0:2. Обухов, 52 – 1:2
Тюмень – Армавир – 1:0
Гол: Лаук, 42
Тамбов – Нижний Новгород – 0:0
Чертаново – Балтика – 3:1
Голы: Дзаламидзе, 32 – 0:1. Зиньковский, 73 (с пенальти) – 1:1. Сарвели, 80 – 2:1. Майрович, 89 – 3:1
Сочи – Химки – 3:2
Голы: Барсов, 19 – 1:0. Саная, 27 – 2:0. Петрусев, 49 (с пенальти) – 2:1. Бурмистров, 51 – 3:1. Петрусев, 90+6 (с пенальти) – 2:1
Незабитый пенальти: Болов (Х), 16 – перекладина
Авангард – Факел – 1:0
Гол: Акбашев, 22
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Томь
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5-0
|
9
|
2
|
Чертаново
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-3
|
7
|
3
|
Шинник
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5-2
|
7
|
4
|
Тамбов
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-2
|
7
|
5
|
Тюмень
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-3
|
6
|
6
|
Сочи
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-4
|
6
|
7
|
СКА-Хабаровск
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5-2
|
5
|
8
|
Нижний Новгород
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4-3
|
5
|
9
|
Краснодар-2
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4-3
|
5
|
10
|
Спартак-2
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2-1
|
5
|
11
|
Мордовия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
4
|
12
|
Авангард
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
4
|
13
|
Ротор
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-3
|
4
|
14
|
Химки
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
15
|
Луч
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1-2
|
3
|
16
|
Сибирь
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-4
|
2
|
17
|
Зенит-2
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-5
|
0
|
18
|
Факел
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-5
|
0
|
19
|
Армавир
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-5
|
0
|
20
|
Балтика
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-9
|
0
4-й тур. 4 августа, суббота
СКА-Хабаровск – Мордовия, Тюмень – Краснодар-2, Армавир – Тамбов, Нижний Новгород – Чертаново, Луч-Энергия – Балтика, Томь – Зенит-2, Ротор – Сочи, Химки – Авангард, Факел – Шинник, Сибирь – Спартак-2.