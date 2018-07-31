Известный тренер, работавший в бакинском «Нефтчи», японском «Санфречче Хиросима», махачкалинском «Анжи», самарских «Крыльях Советов», раменском «Сатурне», нижегородской «Волге», «Амкаре», а также в олимпийской сборной России, которая взяла золото в Сеуле-1988, рассуждает о ситуации в «Анжи» и перекладывает ее на весь российский футбол.

С дагестанским футболом Гаджиев знаком прекрасно В махачкалинском «Динамо» Гаджи Муслимович стал исполняющим обязанности главного тренера в далеком 1972-м году. Было Гаджиеву тогда 27 лет! Потом пути клуба (уже «Анжи») и наставника пересекались еще дважды – в 1999-м и 2010-м годах..

- Гаджи Муслимович, что происходит с «Анжи»? Вы же наверняка в курсе.

- Буквально сегодня появилось интервью генерального директора клуба Олега Флегонтова, в котором он говорит про долги в 250 миллионов рублей. Даже транспорт заправить не на что. Ситуация критическая. Поддержки от руководства республики нет.

- Но ведь в Дагестане футбол очень любят!

- Мне сложно что-то комментировать. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в свое время входил в комитет по этике Российского футбольного союза, который возглавлял Павел Бородин. У него точно есть понимание значимости футбола. Но недавно последовало обращение Министерство финансов Дагестана об отклонении просьбы «Анжи» о финансовой поддержке.

- Неужели в республике разлюбили спорт №1? Да еще и после такого успешного чемпионата мира.

- Там все гораздо сложнее (улыбается), вы даже не представляете, насколько. Перемены возникли не вдруг – любили-любили и сразу перестали. Можно привести в пример «Амкар» (клуб прекратил существование летом 2018 года). Конечно, нужно переходить на другие механизмы финансирования футбольных клубов. Но как это сделать? Пока нет рецептов. Поэтому сейчас без поддержки властных структур многие клубы будут иметь большие проблемы. Вот говорят, что у нас особая экономика, не отлажены, как на западе, финансовые механизмы для помощи футбольному хозяйству. Считаю, это не так. Но вспомните: в 90-е годы, когда только начиналась российская история, частных клубов было больше, чем сейчас. Тот же «Ротор» регулярно становился призером чемпионата страны. Но тогда мы не понимали, куда двигаться, как развиваться. Или просто не хотели готовить специалистов. А их очень не хватало! Также не было, почему-то, желания перенимать положительный опыт. Зато приглашали дорогих тренеров и игроков. А те приезжали и уезжали, мы же оставались ни с чем.

Вот Андрей Канчельскис недавно правильно напомнил, что прекратили существование сразу 11 профессиональных футбольных клубов. И такие сложности ждут еще несколько коллективов.

- Может быть, «Анжи» не стоило заявляться в премьер-лигу? Тем более, они оттуда вылетели после стыковых матчей с «Енисеем».

- Конечно, в премьер-лиге хотят играть все. Но финансирование в ФНЛ сопоставимо с деньгами нашего высшего дивизиона. Там гораздо больше игр и перелетов. Перед сезоном «Анжи» пошел на жесткое сокращение зарплат, ввел свой денежный лимит, постарался избиваться от игроков с большими контрактами, оставляя лишь тех, кто по меркам премьер-лиги имеет минимальные зарплаты. Это делалось, в том числе, и для уменьшения конфликтов из-за задержки выплат игрокам.

- Но бесплатно же игроки не могут выполнять свою работу.

- Недавно слушал передачу про историю советского футбола. Там наш легендарный вратарь Лев Яшин в разговоре о премиальных сказал, что он и его партнеры, в первую очередь, играют за свою страну. Вот и футболисты «Анжи» выходят на поле и за себя, и за клуб. Это не первый, не второй и не третий случай. И точно не последний, к сожалению. В свое время подобное случилось в «Крыльях Советов». Если бы тогда болельщики не вышли на улицы, команду, скорее всего, просто закрыли бы.

- Вас в последние год-два в «Анжи» звали?

- Разговоры такие регулярно возникали, поскольку все знают, что мы с нынешним президентом ФК «Анжи» Османом Кадиевым в доверительных отношениях. Но у меня тогда был контракт с «Амкаром». И пермскую команду в той ситуации я не мог оставить. У нас сложился отличный коллектив и с руководством клуба и края были хорошие отношения. Мы сейчас часто встречаемся и с Османом, и с бывшим гендиректором Саидом Абдуллаевым, и с Олегом Флегонтовым, обсуждаем разные вопросы. Они обращаются, я готов пообщаться.

- Сулейман Керимов может помочь?

- Нет. Он объяснил это сложностью сегодняшней ситуации и сказал, что позже, возможно, сможет помочь.

- Но в Дагестане, наверняка, есть и другой серьезный бизнес.

- Осман Кадиев постоянно занят поисками финансирования. Но пока ситуация не улучшается.