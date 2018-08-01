Шумная история с долгами махачкалинского «Анжи» – не единственный симптом неблагополучия российских футбольных клубов. С проблемами,

долгами, исками контрагентов и трудовыми конфликтами сталкиваются и другие клубы. Многие пытаются решать их, меняя форму собственности и юридическое лицо. Именно так поступил казанский «Рубин», правда, ожидания клуба оправдались не в полной мере.

Футбольный клуб «Рубин» сменил юридическое лицо, но все же не смог избежать суда. К делу с одним из бывших контрагентов, которому клуб остался должен денег, привлекли новое юрлицо клуба – ООО «Рубин». При этом разбирательство по крупнейшему иску к клубу удалось завершить мировым соглашением. Речь идет о претензиях от компании «Дойче спорт» на 45 млн рублей. По всей видимости, задолженность клуба удалось погасить за счет бюджетных средств.

Есть долги – просто перерегистрируйся

Футбольный клуб «Рубин» испытывал финансовые проблемы как минимум с 2013 года. Тогда после смены руководства республики у нового главы Татарстана Рустама Минниханова возникли вопросы к администрации клуба. Вскоре это привело к увольнению главного тренера Курбана Бердыева. Вслед за Бердыевым команду покинули гендиректор Андрей Громов и вице-президент Камиль Исхаков.

В следующие несколько лет в клубе менялись менеджеры, тренеры, философия и логотип. Пока, наконец, летом 2017 года президентом клуба стал сын первого президента Татарстана Радик Шаймиев, а Курбан Бердыев вернулся на пост главного тренера. Предполагалось, что это должно вернуть «Рубин» в золотые времена побед в чемпионатах России. Но возвращение оказалось вовсе не таким гладким.

К концу 2017 года финансовое состояние клуба стало катастрофическим. К «Рубину» стали массово подавать судебные иски, зарплаты игрокам не выплачивали четыре месяца. Только в 2018 году совокупная сумма исковых требований cоставила 56 млн рублей. Бесконечные долги заставляли «Рубин» искать выход. Руководство решило, что реанимировать фирму уже не получится – проще сменить юрлицо. Вместо «муниципального автономного учреждения» «Рубин» стал «обществом с ограниченной ответственностью.

До смены юрлица «Рубин» в основном финансово питался из бюджета. В нулевые годы, когда республику возглавлял Минтимер Шаймиев, клуб не наращивал долги и получал достаточно средств из бюджета. После ухода Шаймиева аппетиты «Рубина» перестали соответствовать бюджетных возможностям.

Заявленная мотивация «Рубина» при смене юрлица – слезть с бюджетного финансирования и привлечь частных инвесторов. В то же время, это позволило клубу также нарушать свои обязательства перед игроками и контрагентами, и при этом продолжить выступление уже в премьер-лиге. Положительное решение по смене юрлица «Рубина», а значит и допуску клуба к участию в чемпионате, РФС вынес 16 марта этого года. Футбольный союз посчитал, что клуб предоставил достаточные финансовые гарантии для участия в чемпионате. Источники финансирования клуба изменились только внешне, но не по сути –основные средства «Рубин» стал получать от холдинга ТАИФ, его совладелец Радик Шаймиев.

Претензии шлите в муниципалитет, они заплатят

С момента положительного решения по смене юрлица к «Рубину» посыпались претензии. Со скандалами расстались с футболистами Алексом Сонгом и Ильзатом Ахметовым, в офисе клуба проводили обыск сотрудники Следственного комитета России.

Интересно, что на фоне скандалов с бывшими игроками достаточно быстро удалось уладить судебные вопросы с контрагентами «Рубина». К середине 2018 года практически все претензии по арбитражам были закрыты. Причина – в плательщике: по всей видимости долги «Рубина» пришлось закрывать муниципалитету.

Еще до смены юрлица к клубу поступил иск от компании ООО «Дойче Спорт» на сумму 45 млн рублей. «Дойче спорт» – дистрибьютор одежды Jako, тех. спонсор «Рубина». В целом, совокупная сумма всех требований по искам за 2018 год составила более 56 млн рублей.

Помимо «Дойче спорт» 4,3 млн рублей требовала взыскать с клуба компания ПАО «Таттелеком». Речь идет об услугах по установке оборудования на стадионе для развертывания сети wi-fi. Среди прочего «Рубин» не оплачивал аренду помещения «Детско-юношеской спортивной школы «Ак Буре», сумма требований по иску составила 4,5 млн рублей.

Рубин перешел с организационно-правовой формы МАУ на ООО в марте 2018-го. Уже к июлю этого года крупнейшие требования по искам удалось погасить. МАУ «Рубин» смог заключить мировое соглашение с «Дойче Спорт» 4 июля этого года, с «АК Буре» 27 июня этого года. Кроме того, также удалось заключить мировое соглашение по иску на 7,6 млн от компании ООО «Инфотех».

По долгам, которые висели на старом юрлице, расплачиваться придется либо самому юрлицу, либо организации, которая основала юрлицо (в случае МАУ «Рубин» – Комитет земельных и имущественных отношений города Казани), если предусмотрена субсидиарная ответственность. Такое мнение высказал в интервью «Советскому спорту» кандидат юридических наук доцент Кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Юрий Гульбин.

– Если нет никакой связи между новым создавшимся ООО и МАУ, то все обязательства лежат на предыдущем юрлице и оно само отвечает по своим долгам. Долги выплачиваются со средств, которые находятся на балансе организации. Если средств на балансе недостаточно для погащения долгов, то, вполне возможно, субсидиарная ответственность лежит на лице, которое создало предприятие. Другими словами, в таком случае, по долгам будет отвечать учредитель МАУ, – отметил Юрий Гульбин.

Тем не менее, несмотря на смену юрлица «Рубин» снова не смог избежать участия в судебном разбирательстве. Новая фирма клуба стала участником судебного дела по старым долгам с компанией АО «Департамент продовольствия». Сумма требований по иску составляет 463 тыс. рублей, ответчик по делу – МАУ «Рубин», само ООО «Рубин» в деле участвует как третье лицо.

Новое юрлицо ООО «Рубин» – не правопреемник МАУ «Рубин», то есть сторонняя организация. Это подтверждает тот факт, что в марте 2018-го ООО «Рубин» заключил сделку с МАУ «Рубин» – выкупил права на использование товарного знака. Сумма составила 9,2 млн рублей.

Для «Рубина» права на интеллектуальную собственность – особая тема. В кризисные 2013-2017 годы клуб проводил рейды по рынкам и возле железнодорожного вокзала. Штрафы выписывались тем, кто продавал продукцию с логотипом клуба. При этом сам «Рубин» за интеллектуальные права платил не регулярно – к клубу в прошлом подавало иск Российское авторское общество за незаконное использование музыки на стадионе.

Мои права – мое богатство

«Рубин» менял свой логотип три раза за четыре года. В первый раз в 2012 году заменил эмблему образца 1996 года. Новое изображение среди болельщиков приживалось плохо – логотип снова заменили в 2013 году. Затем еще раз поменяли в 2016-м.

Из-за проблем с признанием болельщиками нового лого, «Рубин» пошел на крайние меры. Сотрудники клуба находили на рынках, возле вокзалов и в небольших ТЦ людей, которые продавали шапки, кепки и другую продукцию с логотипом клуба. После выставляли претензии за незаконное использование знака клуба.

В общей сложности клуб подал пять исков к индивидуальным предпринимателям за незаконную продажу продукции с лого «Рубина». Например, в 2012 году, когда клуб сменил эмблему, был подан иск в суд на ИП Юрия Лушонкова с требованием компенсации 136 тыс. рублей за нарушение прав на товарный знак. Затем уже в 2016 году клуб подал иск к ИП Светланы Горской с требованием взыскать 50 тыс. рублей по тем же причинам. В решение суда по делу сообщается, что ответчик продавал магниты и вымпелы с лого клуба напротив железнодорожного вокзала. Причем сам «Рубин» провел тайную видеозапись закупки – об этом сообщается также в решении суда.

Также в 2016 году клуб подал иск к ИП Фарита Ибрагимова, который незаконно продавал шапки с эмблемой клуба напротив «Макдональдса». Еще клуб привлек за незаконную продажу шапок два ИП – их продавали в небольшом ТЦ и на рынке.

На фоне претензий по правам на интеллектуальную собственность, сам «Рубин» не мог четко их соблюдать. В 2016 году к клубу подало иск «Российское авторское общество» за то, что «Рубин» не платил за права использовании музыки, которую включал на стадионе.

Авторское право знаем, про трудовое – не слышали

Значительно грубее нарушений «Рубина» по авторскому праву, выглядят нарушения по трудовому праву. В конце прошлого года стало известно, что «Рубин» четыре месяца не выплачивал зарплаты собственным игрокам.

После смены юрлица, перезаключать трудовой договор с новой фирмой отказался футболист Ильзат Ахметов. Причина: у него были опасения, что клуб откажется от долгов, при этом уставный капитал МАУ «Рубин» – всего 10 тыс. рублей, что несопоставимо с долгами. Ахметову объяснили, что МАУ «Рубин» – больше никакого отношения к клубу не имеет. «2 апреля вы направили в МАУ «ФК «Рубин» письмо в котором вы уведомили Клуб о вашей готовности продолжать выполнение трудового договора с МАУ «ФК «Рубин» после выплаты вам задолженности по заработной плате…. Настоящим сообщаем вам, что с 16 марта 2018 года МАУ «ФК «Рубин» более не является футбольным клубом», – сообщается в письме «Рубина» к Ахметову, текст которого представители игрока передали в СМИ. Ахметов, тем не менее, продолжал настаивать на своей позиции. В ответ клуб (уже с новым юрлицом) сперва довольно туманно публично угрожал игроку («службой безопасности клуба ведется проверка в отношении влияния на футболиста нелицензированных посредников»), затем Ахметова отстранили от тренировок и перевели на работу в отдел кадров, но в конце концов, «Рубину» все же пришлось уступить, и игрок получил возможность покинуть клуб в качестве свободного агента. Теперь он в ЦСКА, а перергистрированный «Рубин» не получил никакой компенсации за своего воспитанника, которого в тот момент сервис transfermarkt оценивал в сумму около полумиллиона евро.

Громкую огласку получило и стало разбирательство «Рубина» с бывшим игроком Алексом Сонгом. В апреле этого года он подал жалобу на казанский клуб в ФИФА. Сонг отметил, что «Рубин» сменил юрлицо, чтобы скрыть долги клуба. По его словам, это заинтересовало ФИФА. В СМИ после этого даже появилась информация, что у «Рубина» могут отозвать лицензию на выступления в еврокубках. Сам клуб, правда, назвал это абсурдом.

Одним из итогов череды скандалов стала внезапная проверка клуба Следственным комитетом России. В конце марта этого года в офисе «Рубина» прошли обыски, был изъят компьютер гендиректора «Рубина» Рустама Саяхова. Несмотря на все попытки «Советского спорта» получить более подробную информацию по этому делу, представители Следственного комитета оказались недоступны для комментариев.

Помимо обычной юстиции последствиями регистрационной «рокировочки» казанского клуба пришлось заниматься и представителям РФС. 6 июля Палата по разрешению споров РФС обязала казанский клуб выплатить премиальные, а также проценты за задержку выплаты, еще одному футболисту Денису Ткачуку. Речь идет о долгах за сезон 2016/2017. Остается неясным – какие финансовые гарантии мог дать «Рубин», если после смены юрлица долги перед игроками сохраняются. Теперь выбивать их приходится РФС.

Несмотря на все конфликты, «Рубин» получил право на участие в стартовавшем чемпионате Российской премьер-лиги. Однако, РПЛ уже заявила о намерении самостоятельно заниматься лицензированием клубов-участников, для чего будет создан специальный орган, который будет оценивать стабильность финансового положения футбольных клубов по нескольким критериям. «Это будут очень жесткие критерии», – пообещалпрезидент РПЛ Сергей Прядкин. Весьма вероятно, что «Рубин» будет в числе тех клубов, которым предстоит испытать на себе обещанную жесткость.

Представители футбольного клуба «Рубин» не дали ответов на запросы «Советского спорта».