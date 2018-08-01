В первом туре «Зенит» сыграл на ноль с «Енисей». Но питерцы ходили по краю пропасти. Игра при прессинге – то, что нуждается в доработке в ближайшие сроки.

В чем проблема?

Игроки «Енисея» свободно получали мяч в зоне между защитниками «Зенита» и опорными полузащитниками Кристианом Нобоа и Леандро Паредесом. Неоднократно. Идя в прессинг, южноамериканцы оставляли за спиной пространство, на котором можно было припарковать пару большегрузов. Ок, один. В эти зоны ныряли хавбеки команды Дмитрия Аленичева.

Как «Енисей» доводил мяч в свободные зоны?

Взлом был очень простым: игроки Красноярска перепасовывались в середине поля или на своей половине, пока один из футболистов задней линии не продвигал мяч вперед, награждая пасом открывшегося исполнителя.

Показательный момент произошел на 27-й минуте. Комолов открылся в свободной зоне между опорниками и защитниками. Но мяч был у его партнера на фланге, а там футболисты «Зенита» перекрыли все линии передач. Тогда правый защитник «Енисея» отыграл мяч центральному защитнику, который и отправил мяч вперед. Продвижение мяча красноярцы готовили, а не пуляли бездумно. Респект Дмитрию Аленичеву и его тренерскому штабу.

Что «Зениту» нужно устранить в первую очередь?

Разобраться с расстоянием между защитниками и опорниками. Обычно, когда команда идет в прессинг, защитники поджимают зону, чтобы соперник в нее не нырнул. Игроки «Зенита» этого не делали.

В свое время много времени расстоянию между игроками при обороне уделял наставник «Наполи» Маурицио Сарри. Ему не нравилось, как действовали футболисты. Чтобы все объяснить подопечным, он снимал тренировки с дронов. А потом показывал на теоретических занятиях.

У «Наполи» Сарри при прессинге главным ориентиром был мяч. Перемещения зависели от того, в какой точке он находится. В «Зените» в первом туре такой определенности не прослеживалось. Атакующие игроки ориентировали на мяч, а защитники держали в поле зрения нападающих. Две группы игроков действовали в разных системах координат. Кстати, форварды «Енисея» - Дарко Бодул и Артур Саркисов – сыграли очень грамотно: вжимали защитников к своим воротам, позволяя возникать разрывам.

Что было бы, поднимай линию обороны Иванович и Ко, неизвестно. Потому что Саркисова отличает высокая скорость. В юности он обгонял троллейбусы, о чем сам рассказывал, когда выступал за нижегородскую «Волгу». Возможно, прессинг с этим «Енисеем» вообще не лучшая затея: Комолов может найти расстояние между линиями, Саркисов за спинами защитников, хорошим продольным пасом обладают опорник Огуде и защитник Кичин. Как действовать (какую зону ломать), они могут решить по сопернику. В этом плане интересны ближайшие матчи. Проводить подготовительные комбинации ребята Аленичева и Титова умеют.

Нужны ли «Зениту» кадровые изменения?

Впрочем, дело не только в командной организации «Зенита». Вопросы вызывают перспективы связки Нобоа – Паредес. Оба игроки с атакующей направленностью. Обоим свойственны неверные решения при игре без мяча в обороне. Проще говоря, иногда они теряются в пространстве.

В «Ростове» за спиной у Нобоа был Александр Гацкан, его страховавший. Когда Паредес играл в «Эмполи» у Сарри, у него за спиной тоже был партнер. Обоим игрокам удобнее, когда у них за спиной есть товарищ, всегда подстрахующий. В первой игре в «Зените» его не было. «Енисей» простил. Более сильная команда может наказать.

Как наказал «Зенит» «Краснодар» в апреле. Когда забивал Шатов, Паредес просто стоял и смотрел футбол. Будучи нижним полузащитником!

Кем «Зенит» может усилиться?

Полузащитник с отличным отбором, способный усилить «Зенит», есть. И он даже готов в любой момент вернуться в любимый город. Это Игорь Денисов.

Но не важно, случится сделка между «Зенитом» и «Локомотивом» или нет, на первом месте для Сергея Семака должна быть организация игры. Окажись против «Енисея» на поле у «Зенита» Денисов, и серьезным образом ничего бы не изменилось. Потому что в подобной ситуации Игорь был. В противостоянии «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге Европы. Наша команда пыталась прессинговать, но безуспешно. Соперники ныряли за спину Денисову.

Тренировочное поле – место, где «Зенит» должен решать проблему с прессингом.

Кадры: «Матч Премьер», «Матч Наш Футбол», «Матч ТВ».