Абель Эрнандес – гид по телу. Энциклопедия татуировок новой звезды ЦСКА
«Советский спорт» изучает «наскальную» живопись на теле новичка московских армейцев: тут дочь, мама, отец и… Роналдо.
Первое, что бросается в глаза при виде нового нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса – огромное количество татуировок. Даже Павел Мамаев с Федором Смоловым позавидовали бы такой росписи.
Мы решили присмотреться к татуировкам на теле футболиста поближе и нашли много интересного.
Одна из последних и самых масштабных татуировок игрока – лев. Вряд ли тату несет какое-то сакрально значение. Скорее всего футболист ассоциирует себя с этим величественным животным, как и другой форвард РПЛ Артем Дзюба.
Еще одна свежая татуировка – лицо девушки в стиле мексиканской «мертвой невесты», Показав эту татуировку футболист написал - Adicto a la tinta – Пристрастие к чернилам. Тоже никакой смысловой нагрузки – просто красиво.
Птичка за правым ухом Абеля Эрнандеса напоминает воробья – символ удачного путешествия. Для форварда он как раз кстати – игрок много уже поездил по свету.
Одна из любимых татуировок нападающего, которой он хвастался на представлении в качестве футболиста московского ЦСКА – буквы SELF MADE на пальцах рук. Татуировка говорит о том, что человек таким, какой он есть, сделал себя сам.
Еще одна надпись на теле уругвайца – Live Now – Живи сейчас.
Поперек груди игрока написано Stay True – оставайся настоящим. Фанатам это должно понравиться – наконец-то в клубе будет «живой» футболист, таким, как когда-то был Вагнер Лав.
Еще на груди игрока красуются три портрета: маленькая дочь, мама и папа футболиста – традиционная преданность латино-американца, католика, своей семье. Что символизирует крест, вряд ли стоит объяснять. «Девятка» над пупком – любимая позиция центрального нападающего на поле, его стиль игры.
Под пупком футболиста на испанском языке написана фраза: Я играю в футбол не для того, чтобы быть лучшим, а для того, чтобы быть счастливым.
Конечно, на теле такого верующего человека не обошлось и без лика Иисуса Христа. Он у Эрнандеса – на правой руке.
Дева Мария, которую в католической Латинской Америке чтят едва ли не больше сына божьего – на правой руке.
На правой части спины ангелы играют в футбол – оригинальная футбольная татуировка, говорящая о значимости самой популярной игры в жизни человека.
Самая известная татуировка Абеля Эрнандеса – портрет бразильца Роналдо на ноге. Чемпионат мира 1998 года во Франции был первым, который в осознанном возрасте смотрел уругваец. Его родная команда участия не принимала и он болел за Бразилию, в которой как раз и творил чудеса «Феномен». Вокруг этой татуировки на родине игрока разгорелся настоящий скандал, ведь Бразилия и Уругвай – непримиримые соперники.
На шее футболиста выбита дата 28 ноября 2014 года – дата рождения дочери Абеля.
Еще одна татуировка в честь малышки – на левом запястье. Футболист набил имя дочери – Эмма.
За ухом футболиста – еще одна цифра – 11. Это его любимый номер.