Первое, что бросается в глаза при виде нового нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса – огромное количество татуировок. Даже Павел Мамаев с Федором Смоловым позавидовали бы такой росписи.

Мы решили присмотреться к татуировкам на теле футболиста поближе и нашли много интересного.

Одна из последних и самых масштабных татуировок игрока – лев. Вряд ли тату несет какое-то сакрально значение. Скорее всего футболист ассоциирует себя с этим величественным животным, как и другой форвард РПЛ Артем Дзюба.

Еще одна свежая татуировка – лицо девушки в стиле мексиканской «мертвой невесты», Показав эту татуировку футболист написал - Adicto a la tinta – Пристрастие к чернилам. Тоже никакой смысловой нагрузки – просто красиво.

Птичка за правым ухом Абеля Эрнандеса напоминает воробья – символ удачного путешествия. Для форварда он как раз кстати – игрок много уже поездил по свету.

STAY STRONG 💪 Публикация от Abel Hernández (@abelitoh11) 26 Апр 2018 в 12:56 PDT

Одна из любимых татуировок нападающего, которой он хвастался на представлении в качестве футболиста московского ЦСКА – буквы SELF MADE на пальцах рук. Татуировка говорит о том, что человек таким, какой он есть, сделал себя сам.

Moving forward 😉 Публикация от Abel Hernández (@abelitoh11) 23 Мар 2018 в 1:36 PDT

Еще одна надпись на теле уругвайца – Live Now – Живи сейчас.

Поперек груди игрока написано Stay True – оставайся настоящим. Фанатам это должно понравиться – наконец-то в клубе будет «живой» футболист, таким, как когда-то был Вагнер Лав.

Еще на груди игрока красуются три портрета: маленькая дочь, мама и папа футболиста – традиционная преданность латино-американца, католика, своей семье. Что символизирует крест, вряд ли стоит объяснять. «Девятка» над пупком – любимая позиция центрального нападающего на поле, его стиль игры.

Под пупком футболиста на испанском языке написана фраза: Я играю в футбол не для того, чтобы быть лучшим, а для того, чтобы быть счастливым.

Конечно, на теле такого верующего человека не обошлось и без лика Иисуса Христа. Он у Эрнандеса – на правой руке.

Дева Мария, которую в католической Латинской Америке чтят едва ли не больше сына божьего – на правой руке.

На правой части спины ангелы играют в футбол – оригинальная футбольная татуировка, говорящая о значимости самой популярной игры в жизни человека.

Самая известная татуировка Абеля Эрнандеса – портрет бразильца Роналдо на ноге. Чемпионат мира 1998 года во Франции был первым, который в осознанном возрасте смотрел уругваец. Его родная команда участия не принимала и он болел за Бразилию, в которой как раз и творил чудеса «Феномен». Вокруг этой татуировки на родине игрока разгорелся настоящий скандал, ведь Бразилия и Уругвай – непримиримые соперники.

#elfenomeno #R9 Публикация от Abel Hernández (@abelitoh11) 24 Ноя 2015 в 3:06 PST

На шее футболиста выбита дата 28 ноября 2014 года – дата рождения дочери Абеля.

Еще одна татуировка в честь малышки – на левом запястье. Футболист набил имя дочери – Эмма.

Публикация от Abel Hernández (@abelitoh11) 3 Дек 2014 в 8:49 PST

За ухом футболиста – еще одна цифра – 11. Это его любимый номер.