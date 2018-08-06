В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

В воскресенье практически завершился второй тур РПЛ. Центральный матч дня – первая домашняя встреча ЦСКА в сезоне, в которой армейцы принимали «Ростов». Болельщики на протяжении целого тайма могли наблюдать за действиями двух новичков клуба, Адиля Ахметова и Абеля Эрнандеса. Но их выход спустя неделю после трансфера – скорее жест отчаяния, нежели прихоть тренера, которому – хоть Акинфеева в поле выпускай. ЦСКА вновь не забил, во второй игре подряд, и проиграл, пропустив гол в самом начале матча.

Первым сухим матчем в чемпионате для ЦСКА была встреча с самарскими «Крыльями Советов». Особенно удивительно отсутствие голов в том матче выглядит на фоне игры второго тура – в Самару приехал другой новичок РПЛ «Оренбург», камня на камне не оставивший от обороны крылышек – 3:0.

В последнем матче дня встречались грозненский «Ахмат» и самый яркий по активности в интернете, но один из самых блеклых по игре новичок РПЛ – «Енисей». Команде из Красноярска все еще предстоит забить свой первый гол в премьер-лиге. Итог второго матча «Енисея» – такой же, как и первого – минимальное поражение. Гол – на счету Олега Иванова.

Теперь – к трансферам. Денис Черышев стал на полшага ближе к переходу в… Куда звезда сборной России на ЧМ-2018 моет перейти, пока неизвестно. Важно, что «Вильярреалу» срочно надо разгружать зарплатную ведомость, а Денис – один из самых высокооплачиваемых игроков, на котором клуб еще и заработать может. «Желтая подводная лодка» не собирается продавать Дениса менее чем за 20 млн евро, а претендуют на него пока лишь «Эвертон» с «Реалом Сосьедад».

Громкий трансфер может произойти в «Спартаке». В качестве свободного агента красно-белый клуб может пополнить финский полузащитник Роман Еременко, до сих пор отбывающий дисквалификацию за употребление кокаина. Приступить к тренировкам он может уже с понедельника, а начать выходить на поле – с 6 октября. Правда, с этим трансфером не все так просто – большая группа фанатов «Спартака» выступила против подписания контракта с 31-летним легионером, который два года не играл в футбол из-за употребления наркотиков, а до этого долго и успешно защищал цвета ЦСКА.

Зато «Спартаку» можно немного расслабиться в Лиге чемпионов. Уже в среду красно-белым – встречаться с греческим ПАОКом. До последнего момента сохранялась вероятность, что на поле мог выйти потенциальный новичок греков Понтус Вернблум. Но состоянию на данный момент трансфер экс-армейца так и не произошел и вообще вряд ли состоится.

Продолжает нагнетать атмосферу вокруг покупки нападающего московский «Локомотив». После того, как генеральный директор клуба Илья Геркус объявил о скором переходе форварда, в клуб сосватали добрый десяток игроков. Настойчивее всего в стан красно-зеленых отправляли швейцарца Эмболо из «Шальке». Но, сначала агент признался, что не давал того интервью, которое разлетелось по сети, а затем и спортивный директор клуба из Гильзенкирхена заявил, что футболист не хочет ехать в Россию. Теперь ждем новостей по Смолову и Карлосу Бакке…

ЦСКА в матче с «Ростовом» представил еще одного новичка в своей семье – нового известного болельщика – бразильца Томера Савойю, ставшего знаменитым во время чемпионата мира. Он, облачившись в красно-синюю форму, нанес первый удар по мячу на «ВЭБ-Арене» в новом сезоне», а в перерыве – участвовал в конкурсе пенальти, забивал паненкой и заводил толпу.

Бразилец Томер нанес первый удар по мячу на ВЭБ-Арене в сезоне 2018/19 pic.twitter.com/BKVYxpVIYw — Степан Карпович (@s_karpovich) August 5, 2018

Продолжает отжигать Артем Дзюба – на этот раз в студии. Нападающий «Зенита» с отличным чувством юмора задумал совместный проект с «Яндексом». В скором будущем его голосом заговорит… мобильный навигатор.

Круто! Артем Дзюба станет голосом «Яндекс.Навигатор» 🚘 pic.twitter.com/McNuyWHR73 — Руслан Абушкин (@abushkin) August 5, 2018

Из нефутбольных событий воскресенья стоит выделить, пожалуй, победу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира по водным видам спорта, который сейчас проходит в шотландском Глазго. Россиянка оказалась самой быстрой на дистанции 100 метров брасом. Это – четвертое ее золото в карьере на чемпионатах Европы.