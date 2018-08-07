РОССИЯ

НУЛИ КАК ЗНАКИ КАЧЕСТВА

Пропустив в прошлом сезоне по 8 мячей от «Ливерпуля» и «Атлетико», две сильнейшие российские команды последних лет поняли, в чем им прежде всего нужно прибавить, чтобы не получать от европейских грандов в одну калитку.

«ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ МОЙ ЮБИЛЕЙ. НАДЕЮСЬ, И НЕ ПОСЛЕДНИЙ»

Валерий Непомнящий не имеет звания «Заслуженный тренер России». Но по степени уважения к нему со стороны футбольного сообщества Валерий Кузьмич – не то, что заслуженный, а поистине Народный тренер. 7 августа он справил очередной юбилей – 75 лет.

«VAR В РОССИИ ВНЕДРЯТ НЕ СКОРО»

«Плоская картинка на мониторе имеет свою специфику, не каждый может правильно ее трактовать. В жизни-то «картинка» трехмерная. И когда арбитру во время матча показывают эпизод, он видит его иначе, чем на поле». Андрей Бутенко – о судьях и судействе чемпионата России.

ЭТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР

Еще недавно бронзовый призер чемпионата, финалист Кубка и участник евротутниров из Махачкалы близок к банкротству. 250 миллионов долгов, игроки несколько месяцев не получают зарплату… Кто виноват и что делать?

ЕВРОПА

САЛОНИКСКИЙ ФРОНТ

Полновластный владелец соперника «Спартака» – известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди.

Атмосфера на салоникском стадионе «Тумба» адская даже по греческо-балканским меркам.

Оборонительная тактика не настолько «автобусная», как мы привыкли видеть в исполнении греков.

Кадровая политика клуба позволяет назвать его резервуаром российской премьер-лиги.

«ХОТИМ ПРОБИТЬСЯ В ГРУППОВОЙ ЭТАП»

«Пюник», возглавляемый Андреем Талалаевым, последовательно обыграл македонский «Вардар» и казахстанский «Тобол» и стал первой командой из Армении, добравшейся до третьего отборочного раунда Лиги Европы.

РОСТОВЧАН ЖДУТ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

УЕФА разыгрывает континентальные трофеи не только среди победителей и призеров национальных чемпионатов. Вот уже двадцать лет европейский футбольный союз проводит Кубок регионов, в котором участвуют сильнейшие любительские команды – по одной от каждой страны.

ФРАНЦИЯ

«МОГ ПОПАСТЬ В «МОНАКО» РАНЬШЕ ГОЛОВИНА»

10 августа стартует чемпионат Франции, к которому после перехода в «Монако» Александра Головина у нас повышенный интерес. Нападающий Андрей Панюков – «последний русский» до Головина, кто играл в команде французской лиги, знает, чем она сложна для наших футболистов.

«ПСЖ» НАМ ТОЖЕ НЕ ЧУЖОЙ

Головин – не единственный наш представитель во французских клубах. Главный тренер сборной России для игроков не старше 15 лет Станислав Каратаев рассказал о юном полузащитнике Максиме Самойлове, который более трех лет находится в системе «ПСЖ».

«МБАППЕ – ОЧЕНЬ УМНЫЙ ФУТБОЛИСТ»

Главный тренер чемпионов мира Дидье Дешам – о том, как изменился Поль Погба, насколько скромен Килиан Мбаппе и почему пришлось заменить в финале Н'Голо Канте.

АНГЛИЯ

РАВНЕНИЕ НА «МАН СИТИ»!

Дебют на посту наставника «Челси» итальянцу Маурицио Сарри не удался. «Нам будет труднее, так как Гвардиола в «Сити» работает два года, а я в Лондоне – две с половиной недели», – сказал он перед игрой за Суперкубок. Фактор времени стал ключевым.