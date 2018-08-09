Боссы «Матч ТВ» как предчувствовали неладное, когда не стали платить завышенную, по их мнению, сумму за телетрансляцию игры «Зенита» в столице Белоруссии. Такой «Зенит» - отмечу, на фоне такого минского «Динамо» - и правда надо было спрятать подальше от глаз людских…

Если кто не захотел посмотреть трансляцию в Интернете, информирую: команда хозяев элементарно оказалась на порядок класснее, чем «топ»-клуб РПЛ. Белорусы, в чьей составе было больше звучащих по-родному для наших ушей фамилий, чем у Питера, в сравнении с «Зенитом» вообще выглядели этакой «Боруссией» рядом с тульским, к примеру, «Арсеналом».И мячи забивали европейского класса (кроме первого, запущенного Лодыгиным): из слаженного движения, с применением ловкой координации.

Могу столь же ответственно сообщить: на сем путь «Зенита» в едва начавшемся еврокубковом цикле завершен. Никакие сверхусилия уже не помогут отыграть четыре мяча у великолепно настропаленной команды Сергея Гуренко.

И это, пожалуй, даже хорошо, что такая команда нежданно встретилась на пути «Зенита» и в некотором роде его оглушила. Заставив пораскинуть мозгами.

Вывод первый. За все надо платить – и для «Зенита» наступила пора головной боли от абсолютно бездумной селекции последних лет, угодливо и методом тыка подстраиваемой под каждого нового тренера-ландскнехта. А что следует сделать в первую очередь и незамедлительно – избавиться от аргентинской колонии, собранной в Питере навстречу пожеланиям Роберто Манчини. Сложно понять, какие из этих аргентинцев мастера по гамбургскому, что называется, счету, при оптимальном их старании и усердии. Хотя тот факт, что никого из них не позвали в сборную Аргентины, испытывавшую на ЧМ нехватку умельцев, - симптоматичен. Но теперь стало абсолютно очевидным другое: на берега Невы эти ребята прибыли, в большинстве своем, валять дурака. Помните, год назад все недоумевали: почему же Дриусси дебютировал гениальными голами в ворота «Рубина», почему же Ригони горазд сверкнуть на европейской арене – а в остальном оба не приносят команде никакой пользы? Заметьте, они позволяли себя такие всплески вперемежку с халтурой - при Манчини, тренере, чье имя должно было у них вызывать если не трепет, то глубокое уважение. А кто для них Семак? Со сменой тренера самооценка аргентинской братии, легко догадаться, резко упала в ее собственных глазах. Сергей Богданович оперативно разжаловал их в резервисты – а игра в Минске показала, что у них и в мыслях нет конкурировать за места в основе. Поэтому - срочно на выход, и лучше метелочкой проводить.

Вывод второй. Очень боюсь, что «Зенит» придется вообще проектировать заново. С точки зрения клубной ментальности. Ибо леность и приземленность стремлений за годы с тренерами-ландскнехтами, приезжавшими в Питер снять гонорарную пенку, въелись в командную плоть и кровь. Команду «Зенит» нужно насыщать пассионариями! В нынешнем составе таковые могут оказаться наперечет - с учетом того, что Дзюбе с Кузяевым сверхусилия на ЧМ еще неизвестно как по ходу сезона аукнутся.

Вывод третий. Посмотрели в квалификации «Спартак», посмотрели «Зенит», и самая естественная реакция – слава Богу, что «Локомотив» с ЦСКА повременят с выходом на европейскую сцену. Потому что они в нынешнем состоянии вряд ли способны сыграть лучше и успешнее. Характер игры в Минске просто привел в замешательство! Возникало такое чувство, что игроки «Динамо» все свое время и помыслы посвящают футболу, а зенитовские вышли на поле, обремененные некими гламурно-глянцевыми заботами, да еще и в состоянии крайнего сожаления, что пришлось от них оторваться.

А вы-то, любители футбола, признайтесь, уж было губы раскатали… Дескать, сборная показала пример: делай, как я! А меня, признаться, тот пример сборной больше насторожил, чем обрадовал. Потому что уж больно резко выпал из нашего футбольного контекста. Поэтому сейчас резонно задать вопрос ребром: если главная команда страны сумела сыграть в июне-июле на пике боеготовности исключительно благодаря качественному тренировочному процессу – то на каком же уровне находится этот процесс в клубной работе?

А если в подготовке сборной были применены некие спецсредства, невозможные в постоянной футбольной практике, то нечего и огород городить. Ибо тогда эта история с выступлением на ЧМ была больше из области политики, а не футбола. И целью ее было подарить народу радость на время.

Окей. Подарили. Порадовались. А теперь забыть и обратно в свое болото.