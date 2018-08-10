Екатеринбургский «Урал» прервал серию из двух домашних поражений подряд, но победить «Динамо» не сумел.

«Уралу» сейчас не позавидуешь: с двух домашних поражений он еще ни разу не начинал чемпионаты страны. И ладно бы от грандов… «Анжи» и «Краснодар к таковым нельзя отнести даже вы из Махачкалы или Краснодара и при воспаленной фантазии. Поэтому в Екатеринбурге визит «Динамо» сразу нарекли «матчем жизни и смерти». А в четвертом туре уральцам ехать в гости к «Зениту». И это после минского позора и катастрофических 0:4 в матче питерской команды с местным «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

На Урале не принято искать внешних врагов, поэтому копаются в себе. Ильин и Димитров, чуть не хором вывели формулу победы: «Без ошибок в обороне и реализация своих моментов». В общем-то, в теории она является аксиомой, но требует постоянного доказательства на практике.

«Динамо» тоже не довольно стартом, хотя имеет в активе две боевые ничьи с «Арсеналом» (в гостях 0:0, играя 85 минут вдесятером) и с реорганизованным «Рубином» (дома 1:1). Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прямо заявил: «Хотелось, чтобы очков после двух туров было побольше». Бело-голубые в турнирной таблице пока десятые, но их поклонников греет то, что ниже – «Локомотив» и ЦСКА, чемпион и вице-чемпион страны.

При рассуждении о шансах соперников специалисты любят приводить историю встреч команд. Здесь подавляющее преимущество «Динамо: 10 побед при 4 поражениях и разность мячей 40-15. Бело-голубые побеждали 6:0, 6:2, дважды по 4:1 (оба раза в Екатеринбурге), дважды по 3:0 и 2:0. «Урал» выигрывал скромнее – с разницей в один мяч. Но две свои победы он одержал в пяти последних очных встречах.

Динамовцы прилетели в столицу Урала в четверг и здесь целый день лил дождь. Но к дню матча распогодилось. Вслед за любимой командой в Екатеринбург рванули почти 200 фанатов. Им предоставили знаменитую «вылетную» трибуну стадиона, который принимал четыре матча ЧМ-2018.

Поначалу инициативой владели хозяева. Воротам Шунина угрожали Ильин, Кулаков, Димитров, Евсеев. Но больше всех старался Бикфалви. Создавалось ощущение, что он – коренной уралец и именно за него персонально болеет весь стадион. Динамовцы огрызались выпадами Панченко, не стеснялся ходить сперед и защитник Шунич, который в Екатеринбурге открыл счет своим голам в премьер-лиге. Это «перетягивание каната» на протяжении 45 минут завершилось нулевой ничьей.

После перерыва новый всплеск активности «Урала» завершился голом Бикфалви. Димитров прострелил, форвард первым касанием принял мяч, освободившись от опеки Козлова, и неотразимо пробил слета – 1:0. Динамовцев, естественно, такой расклад не устраивал и они постепенно прибрали инициативу и начала чаще подбираться к воротам Годзюра. При этом гости оголяли свои тылы, куда врывались быстрые игроки группы атаки. Развязка наступила на 87-й минуте. Евгений Марков замкнул фланговую передачу исправившегося Козлова. Интересно, что Марков появился на поле лишь за шесть минут до своего голевого выпада, заменив Кирилла Панченко.

Интересно, что в последних двух встречах этих соперников «Урал» вырывал ничью и победу на последних минутах. 10 августа «Динамо» ответило адекватно. С учетом прошлого сезона бело-голубые не проигрывают семь матчей подряд.

СТАТИСТИКА

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) - 1:1 (0:0).

Голы: Бикфалви, 54 – 1:0. Марков. 87 – 1:1.