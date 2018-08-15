В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Главная тема вчерашнего вечера, конечно, вылет московского «Спартака» из Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле сыграли вничью 0:0 с греческим ПАОКом, ни разу не пробили в створ ворот соперника и теперь продолжат борьбу в групповом этапе Лиги Европы. Вылет из Лиги чемпионов стоил красно-белым по меньшей мере 15 млн евро, которые клуб мог заработать премиальными.

Почти час экс-чемпиону России пришлось играть в меньшинстве. За удар соперника ногой, а потом и локтем в неигровой ситуации с поля был удален бразильский нападающий Луис Адриано. Игрок извинился перед болельщиками прямо по ходу игры и перед партнерами – в перерыве. Но сделанного уже не воротишь. Кто знает, как завершился бы матч, играй красно-белый клуб в полном составе.

Не лучшим образом проявил себя и лидер команды, лучший бомбардир «Спартака» голландец Квинси Промес. Все, кстати, ожидали, что он покинет клуб этим летом и переедет в Англию, где трансферное окно уже закрыто. Есть интерес и из других чемпионатов, но вот «Милану», например, цена, которую называет «Спартак», показалась завышенной, особенно на фоне футбола, который показывает полузащитник.

Слишком дорого обошелся бы «Валенсии» российский футболист «Вильярреала» Денис Черышев, вот «летучие мыши» и не стали покупать 27-летнего полузащитника – взяли в аренду. Это будет уже вторая попытка Дениса заиграть на «Месталье». Но теперь он едет в Валенсию в статусе звезды и к тренеру, которые его хорошо знает и любит.

В Европе, кстати, стоит последить не только за Черышевым и Головиным из «Монако». Мы собрали самых интересных российских легионеров, которые будут отжигать в предстоящем сезоне не футбольных полях Старого Света.

В ЦСКА в скором времени ожидается прибавление. Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич в ближайшее время может стать игроком армейского клуба. Как сообщает Dalmatinski Portal, Влашич был замечен в аэропорту перед вылетом в Москву. Полузащитник встретился в аэропорту с футболистами «Хайдука», за который выступал ранее. Ожидалось, что Влашич прибудет в Москву еще 12 августа для подписания контракта с ЦСКА, но сделка была отложена.

Кроме того, ЦСКА претендует еще на одного футболиста – молодого Марко Груича из «Ливерпуля». Но уже на завершающей стадии этого перехода начались проблемы. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Торино» заинтересован в аренде Груича.

В ЦСКА – еще одно пополнение. Весьма необычное. Скандально известный российский тренер Александр Григорян возглавил женскую команду ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Вы думали, что из ЦСКА уже ушли все, кто хотел уйти? Нет. Красно-синие объявили, что команду покидает еще один игрок. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре завершил выступление в клубе, сообщает официальный сайт армейцев. Контракт с 24-летним нигерийцем расторгнут по обоюдному согласию.

На игрока меньше может стать и в питерском «Зените». Один из лучших аргентинцев, приехавших на Неву, уже просится на выход. По информации Tuttomercatoweb.com, Дриусси попросил лично о трансфере. В скорое время нападающий может продолжить карьеру в «Сампдории». Клубы в настоящее время ведут переговоры.

Нефутбольная новость. Один из самых титулованных действующих гонщиков Формулы-1 Фернандо Алонсо объявил о завершении карьеры в королевских конках по окончании этого сезона. Двукратный чемпион мира проводит в Формуле-1 17 сезон. Победы в чемпионате испанец добывал в 2005-м и 2006-м годах, когда выступал за «Рено».

На сладкое – новость, которой завершили бы информационный выпуск на ТВ. Не беспокойтесь, никаких миленьких песиков и котят – только быки. Флаг «Краснодара» побывал на Международной космической станции. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара Георгий Антониади.