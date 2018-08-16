ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РОНАЛДУ?

Новый европейский футбольный сезон открывался историческим противостоянием мадридских клубов – триумфатора Лиги чемпионов «Реала» и победителя Лиги Европы «Атлетико». Впервые в истории турнира за трофей сразились два клуба из одного города.

Подобные матчи носят официальный статус, но интересуют зрителей по всему миру в первую очередь тем, что еще до больших стартов можно посмотреть, что из себя представляют будущие фавориты сезона. В этом отношении к «Реалу» было приковано пристальное внимание. И это неудивительно – после третьей победы кряду в Лиге чемпионов «сливочных» покинули главный тренер Зинедин Зидан и главная звезда Криштиану Роналду.

Новый наставник испанец Хулен Лопетеги, лишившийся из-за договоренности с «Реалом» работы в сборной Испании на ЧМ-2018, не стал делать резких изменений – с первых минут появились все «старички» клуба. Позицию португальца на левом фланге занял Марко Асенсио. Место в воротах занял не вырванный из лап «Челси» Тибо Куртуа, а Кейлор Навас. Бельгийца не оказалось даже в заявке, на скамейке запасных появились Андрей Лунин и Кико Касилья.

Наверняка Куртуа вратарь с грустью взирал, как его конкурент уже на первой минуте пропустил в ближний угол после сильного удара Диего Косты с острого угла. Наставник «матрасников» Диего Симеоне, продолжающий отбывать дисквалификацию за удаление в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала» (1:1), праздновал этот гол в одиночестве в 15-м секторе стадиона «Ле Кок Арена» в Таллине. Этот мяч стал самым быстрым в истории турнира – Коста поразил ворота соперника уже на 49-й минуте.

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В отсутствие Симеоне на тренерском мостике рулил его ассистент легендарный в прошлом вратарь Херман Бургос. Отметим его решение выпустить в пару Диего Годину в центре обороны черногорца Стефана Савича при том, что в запасе остались Филипе Луис и Хосе Мария Хименес. Забегая вперед, отметим, что решение оказалось не оптимальным.

Каким бы ни был план «сливочных», пропущенный на первой минуте мяч его сломал. Одно дело пытаться взламывать оборону «Атлетико» при ничейном результате и совсем другое в ситуации, когда красно-белых полностью устраивает текущее положение вещей. Футболисты «Реала» завладели мячом, создали несколько опасных моментов и довольно быстро отыгрались – Карим Бензема замкнул подачу Гарета Бэйла с правого фланга.

Таким образом, этот матч стал уже 31-м под эгидой УЕФА, в котором «галактикос» отметились забитым мячом.

Асенсио, примеряющий на себя роль Роналду, был лидером большинства доведенных до ума атак – открывался в свободные зоны, комбинировал с партнерами, показал отличное взаимодействие с Марсело и несколько раз здорово пробил. В одном из эпизодов он, находясь спиной к воротам, пяткой замыкал прострел слева – лишь реакция Яна Облака спасла «Атлетико» от беды.

С отъездом Роналду из его тени вышли и Бэйл с Иско. Очевидно, на этой троице (с Асенсио) и будет держаться атака «сливочных» в новом сезоне. Первый был очень активен на правом фланге и заработал очко результативности, а Иско расположился на позиции центрального атакующего полузащитника и много креативил в этой зоне.

Есть у «Реала» еще молодой вундеркинд Винисиус Жуниор, отжигавший в товарищеских матчах на летних сборах, но он остался на скамейке запасных.

ЗАВИСИМОСТЬ «РЕАЛА» ОТ КАЗЕМИРО

Слабый матч провел новоиспеченный чемпион мира Антуан Гризманн. В первом тайме он был практически незаметен, а через 10 минут после начала второго уступил место на поле Анхелю Корреа. Во вторые 45 минут «Атлетико» чаще встречался с мячом и больше атаковал, отодвинув таким образом игру от своих ворот.

Тем обиднее красно-белым было пропускать второй мяч. Опытнейший Хуанфран потерялся в пространстве в своей штрафной при подаче углового и не успел убрать руку от летящего мяча. Стопроцентный пенальти уверенно реализовал капитан «бланкос» Серхио Рамос, разведя мяч и Облака по разным углам.

В оставшееся время не было впечатления, что «Атлетико» требуется отыграться во что бы то ни стало. К тому же игра разбилась на эпизоды из-за постоянных фолов. Не были прочь отдохнуть за зеленом газоне и футболисты «галактикос», после каждого столкновения тормозившие игру. Но за это они и были наказаны. К тому же в немалой степени способствовала этому травма Карлоса Каземиро, вместо которого вышел молодой Даниель Себальос. Не прошло и пяти минут, как опорная зона «Реала» провалилась, и Диего Коста без труда расстрелял Кейлора Наваса из центра штрафной после передачи Корреа от лицевой линии.

А в дополнительное время Варан потерял мяч на ровном месте перед собственной штрафной и откровенно «привез» – Сауль не имел права разбазарить такой шанс и красивейшим ударом слета уложил мяч под перекладину. «Сливочные» бросились отыгрываться и пропустили контратаку, которую безупречным ударом завершил Коке. При счете 2:4 стало понятно, что вернуться в игру, да еще в отсутствие Каземиро, «бланкос» не удастся.

Отметим прозорливость Симеоне (и Бургоса). Все три вышедших на замену игрока отметились результативной передачей и тем внесли ключевой вклад в общую победу.

Последним, кто в последний раз обыгрывал «Реал» в финале какого бы то ни было турнира, был все тот же мадридский «Атлетико». В 2013 году также в дополнительное время «сливочные» уступили в финале Кубка Испании (1:2), а один из мячей забил Коста.

«Реал» – «Атлетико» – 2:4 (1:1)

Голы: 0:1 – 1 Диего Коста, 1:1 – 27 Бензема, 2:1 – 63, пенальти Рамос, 2:2 – 79 Диего Коста, 2:3 – 98 Сауль, 2:4 – 104 Коке.

«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос (Майораль, 102), Иско (Васкес, 83), Асенсио (Модрич, 57), Каземиро (Себальос, 76), Бэйл, Бензема.

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Люка Эрнандес, Коке, Лемар (Парти, 90), Родри Эрнандес (Витоло, 71), Сауль, Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Предупреждения: Асенсио (35), Марсело (54), Корреа (60), Диего Коста (62), Себальос (90), Модрич (101), Витоло (105), Рамос (113).