В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Бомба дня – проход «Зенита» в следующую стадию квалификации Лиги Европы. Казалось бы, все изначально было против сине-бело-голубых: пустые трибуны стадиона «Петровский», поражение со счетом 0:4 в первом матче с минским «Динамо»… Однако команда Сергея Семака показала характер, даже несмотря на удаление: 4:0 в основное время и 8:1 по итогам двух дополнительных таймов! «Зенит» сотворил маленькое чудо, даже подобие которого не вышло у «Спартака» двумя днями ранее. Дзюба – автор трех мячей в ворота соперника!

Прошла в следующий раунд и скромная «Уфа». Бывший клуб Сергея Семака едва спасся от поражения в ответном матче с люксембургским «Прогресом». Да, клубу из карликового государства российские команды еще не проигрывали. Уфимцы дважды уступали в счете по ходу встречи, но все же сумели сыграть вничью 2:2 и, благодаря минимальной победе в первом матчей, прошли в следующий круг.

Определились соперники российских команд по четвертому отборочному раунду Лиги Европы. «Зенит» сыграет с неуступчивым норвежским «Мольде», хорошо знакомым российским болельщикам, а «Уфе» предстоит выдержать испытание легендарным шотландским «Рейнджерс» с не менее легендарным Стивеном Джеррардом во главе.

Можете угадать, почему ни на поле в игре с «Динамо» из Минска, ни на скамейке запасных у «Зенита» не было аргентинца Эмилиано Ригони? Все просто – он в этот момент проходил медицинский осмотр в Италии. Не беспокойтесь, с игроком все в порядке, просто он готовится к трансферу – в «Аталанту».

Если Ригони уходит, несмотря на отсутствие желания, то в «Спартаке» наблюдается обратная ситуация. Отданный в прошлом сезоне в аренду в «Рубин» Ивелин Попов сам признается, что с радостью ушел бы из клуба, причем не куда-нибудь, а в греческий ПАОК, который выбил красно-белых из розыгрыша Лиги чемпионов.

ЦСКА продолжает подыскивать себе усиление состава. Бьярки Гунльойсон, агент полузащитника шведского «Норчепинга» Арнора Сигурдссона, рассказал об интересе красно-синих. В составе шведской команды футболист провел 25 матчей, забил 3 гола и 4 голевых передачи.

Чуть ранее ЦСКА объявил об аренде игрока «Эвертона» Николы Влашича. Мы решили поподробнее рассказать об этом футболисте, который просто обожает забивать голы в своих дебютных матчах.

Под конец у нас есть две новости: хорошая и не очень. Хорошая новость – в обновленном впервые за два месяца рейтинге ФИФА сборная России совершила самый высокий скачок вперед, перепрыгнув сразу 21 позицию. Так на наш рейтинг повлиял относительный успех на домашнем чемпионате мира. Не очень хорошая новость: скачка на 21 позицию хватило лишь на то, чтобы занять 49-е место. Это значит, что мы скорее всего не попадаем ни в первую, ни во вторую корзины при жеребьевке Евро-2020.