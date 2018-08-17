АНГЛИЯ

ЛОНДОНСКОЕ ДЕРБИ. НОВАЯ ГЛАВА

Уже во втором туре АПЛ нам выпала возможность посмотреть на битву столичных гигантов – «Челси» и «Арсенала». Особый ажиотаж вокруг предстоящей игры создан не только долгим ожиданием английского сезона, но и большими тренерскими перестановками: на «Стемфорд Бридж» в эту субботу встретятся Маурицио Сарри и Унаи Эмери – возможно два главных дебютанта премьер-лиги.

Однозначно в отношениях лондонских клубов – не только «Арсенала» и «Челси» - с появлением этих двух специалистов наступает новая глава. Перевернута страница с героями прошлого (Антонио Конте тяжело давались матчи против Арсена Венгера) и вот-вот начнется новая история. Пока обе лондонские команды объединяет две вещи: их уже по всем статьям раскатал «Ман Сити», тренерам-новичкам только предстоит научиться работать в английском графике, ну и ничего основательного в игре команд не видать.

Кроме того, в туре пройдет еще одно лондонское дерби: 18 августа также сыграют «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

Суббота, 18 августа. 2-й тур АПЛ

«Челси» - «Арсенал»

Стадион «Стемфорд Бридж», 19:30 (мск)

ИСПАНИЯ

ЧЕРЫШЕВ ПРОТИВ ГЛАВНОГО ПРЕТЕНДЕНТА НА ТИТУЛ

Центральный матч тура в стартующем чемпионате Испании это конечно же встреча «Валенсии» и «Атлетико». В самом начале пути встретятся четвертая и вторая команды прошлого сезона. Мадридцы уже успели победить «Реал» в Суперкубке Европы (4:2) и начали сезон чуть раньше валенсийцев, но мы теперь все вместе за команду Марселино, куда на правах аренды перешел блеснувший на ЧМ-2018 Денис Черышев. За россиянина можно только порадоваться, ведь переезд в «Валенсию» это не только повышение в классе (игра в ЛЧ), но и возвращение в клуб, где все так знакомо (выступал в сезоне-2015/16) и где теперь работает тренер, максимально тебя раскрывший: в «Вильярреале» при Марселино Черышев провел свой лучший год – 4 гола и 11 передач в 26 матчах в сезоне-2014/15.

«Атлетико» является чуть ли не главным фаворитом предстоящего сезона, команда находится на пике в отличие от перестраивающихся «Барселоны» и «Реала». И тут тебе сразу проверка боевой «Валенсией», которая между прочим в первой половине прошлого сезона была единственным реальным конкурентом «Барсы» в борьбе за чемпионство.

Понедельник, 20 августа, 1-й тур примеры

«Валенсия» - «Атлетико»

Стадион «Месталья», 21:00

ИТАЛИЯ

КРИШТИАНУ ДЕБЮТИРУЕТ ЗА В СЕРИИ А

Наверное, «Кьево» может находиться выше «Ювентуса» в турнирной таблице только перед началом сезона, далее баланс сил восстановится и каждый из клубов отправится в привычную зону: веронцы куда-то в середину, а туринцы – на первые строчки. Однако рядовой матч серии А в этот раз отличается от остальных, ведь на этих выходных в серии А дебютирует Криштиану Роналду, отправившийся в чемпионат Италии за новыми эмоциями, приключениями и конечно же титулами.

Роналду отсутствовал на Международном кубке чемпионов, и тренируется с командой лишь с начала месяца, однако уже сейчас мы сможем понять, какое место португалец займет в системе игры «Юве». Ясное дело, что одно из важнейших, но какое именно? Мы пока этого не знаем, зато уверены, что Верона на этих выходных будет стоять на ушах.