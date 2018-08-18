Псы на поле, второй гол Эрнандеса, акция против Романа Еременко – все самое интересное в репортаже с матча ЦСКА – «Арсенал».

ПЕС С НИМИ

Первый сюрприз матча четвертого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и тульским «Арсеналом» - состав москвичей. Вряд ли кто-то всерьез ожидал увидеть Николу Влашича – не успел приехать из Ливерпуля, а тут – с корабля на бал – в самое пекло.

Вторая неожиданность – псы на поле! Команды устроили красивую акцию, приуроченную к дню бездомных животных – первый удар матча наносил четвероногий питомец одного из московских приютов. Оставалось только надеяться, что лапа рыжего песика окажется более удачливой, чем нога обрусевшего героя ЧМ-2018 бразильца Томера, который исполнил первый удар по мячу в первом матче ЦСКА на своем стадионе в этом сезоне – тогда армейцы проиграли «Ростову» со счетом 0:1.

После удара фанаты красно-синих завели свою любимую кричалку про одного из тренеров куба Сергея Овчинникова.

КОНЕЦ РОМАНА

Если скандирование в адрес Овчинникова – вещь вполне ожидаемая от фанатов ЦСКА, то акция, которую армейские болельщики провели на 25-й минуте первого тайма – что-то из ряда вон выходящее, не только по идее, но и по содержанию, причем, выходящее не всегда за нужные рамки.

Суть акции: ровно на 25-й минуте матча фанаты ЦСКА вывесили ровно 25 баннеров, посвященных бывшему футболисту столичного клуба Роману Еременко, который играл под 25-м номером, был дисквалифицирован за употребление кокаина. После отбытия наказания он вместо того, чтобы вернуться в свой бывший клуб, переметнулся в стан врага – московского «Спартака».

«Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак», - гласил один из самых безобидных баннеров, парадирующий известный интернет-мем. Другие баннеры были куда жестче. Фанаты вспомнили и двух девушек за непредумышленное убийство которых был наказан условным сроком Массимо Каррера, и Егора Титова с его допинг-скандалом, и даже Деми Де Зеува с его фотосессией в журнале для мужчин с нетрадиционной ориентацией. В общем, фаны намекнули, что Еременко займет достойное место в этом ряду. Были там слова и про раба, и про иуду, но к футболу это не имело никакого отношения. Тем более к футболу, который фанаты пришли смотреть в этот день.

ДУЭЛЬ БЕЛОРУСОВ

Футбол… Мы про него не забыли. Но, чтобы понимать, что происходило в матче, надо от 25-й минуты встречи отмотать время чуть назад – минуте к 10-й. К тому моменту ЦСКА уже успел провести пару острых атак с ударами. Сначала Жамалетдинов заставил попотеть голкипера гостей, который перевел мяч на угловой, а после стандарта борьбу за верх выиграл Бекао, пробивший чуть выше перекладины.

Как оказалось, все это было лишь пристрелкой. На 10-й минуте Абель Эрнандес выдал отличный пас в штрафную на Тимура Жамалетдинова. Молодой форвард пробил, но Михаил Левашов вытащил сложный мяч. Отскок пришелся как раз на набегавшего по центру Эрнандеса, забивавшего уже в пустые ворота – 1:0!

Не самое приятное событие для ЦСКА произошло на 28-й минуте. Георгий Щенников столкнулся со своим тезкой Костадиновым. Покинуть поле защитник смог только с помощью медиков. Двумя минутами позже вместо него на поле появился Федор Чалов. Нападающий вместо защитника. А кого еще выпускать команде, которая даже полную заявку на матч подать не может?

Несмотря на все проблемы с составом на протяжении всего поединка ЦСКА владел ощутимым преимуществом, продолжая создавать моменты у ворот пушкарей. Виктор Гончаренко полностью выиграл тактическую дуэль у своего земляка из Белоруссии Олега Кононова, чья команда в первых трех матчах показывала качественный атакующий футбол, а тут ничего не смогла противопоставить встающим с колен армейским футболистам.

ТРИ ГОЛА, ДВЕ ПОТЕРИ

Окончательно подкосило «Арсенал» удаление Гии Григалавы на 67-й минуте. ЦСКА провел быструю контратаку и Влашич своим пасом уже наверняка выводил Эрнандеса один на один с вратарем – на третий гол уругвайца в сезоне. Григалава прервал пас рукой – умышленная игра непредусмотренной для этого частью тела – логичная красная карточка.

Красно-синим понадобилось всего 10 минут, чтобы воспользоваться предоставленным преимуществом – навесом с правого фланга Эрнандес в штрафной нашел Кристияна Бистровича, который тонко в касание пробил в дальний угол – 2:0!

Не прошло и 10-ти минут, как армейский снайпер Федор Чалов совершил третий, контрольный выстрел. Молодой нападающий, получив пас на правом фланге, отлично отклеился пот соперника и с линии штрафной обводящим ударом пробил в дальний угол – 3:0! Подпортило радость от разгромной победы лишь повреждение, которое получил проводивший первый матч в составе армейцев Никола Влашич. Сербский полузащитник не смог продолжить игру.

Итог встречи: три гола, три очка, две возможные потери футболистов из-за травм. Думается, что сейчас руководство ЦСКА не столько радуется количеству забитых мячей, сколько рвет на себе волосы из-за и так переполненного клубного лазарета, который сегодня пополнился еще двумя страждущими – неизвестно на какой срок.