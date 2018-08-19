«Спартак» вывез из Краснодара три очка исключительно по двум причинам. Первая: футбольный бог в этот вечер широко ему улыбнулся. Вторая: оборона «Краснодара» в центральной зоне не выдерживает сравнения с тем, что имеется сейчас в этой ключевой зоне у «Спартака». Я вообще думаю, что пара Жиго – Джикия в настоящий момент с запасом лидирует в премьер-лиге – по физическим, функциональным и прочим качествам.

А теперь попробуем обобщить. Вы вспомните навскидку пору, когда трансферная политика «Спартака» была настолько агрессивной, как ныне? Ну да, возможно, в пору раннего Романцева. Но не потом. А сейчас – Жиго перехвачен у того же «Краснодара»; переоденьте его мысленно в форму «быков» и спросите себя, чем бы закончилась эта игра. Ташаев финансово-силовым усилием выхвачен из «Динамо». Роман Еременко предпочел «Спартак», наплевав на девятый вал ненависти со стороны армейских фанатов. Очень своевременное, как и все прочие, приобретение – в средней линии до сей поры не хватало кого-то мастеровитого и конструктивного. С той, правда, оговоркой, что Массимо Каррера отправил в глубокий запас Ханни, приобретение которого весной оценивали с приставкой «топ».

В линии атаки «Спартак» и без трансферных добавок уверенно впереди всей премьер-лиги. Если опираться на лучшие возможности Промеса, Луиса Адриано и Зе Луиша, до сравнения не дотягивается никто. Даже при условии возвращения Кокорина на его пиковом уровне в игру «Зенита».

А на спартаковскую молодежь посмотрите! После матча с «Краснодаром» у меня зародилось ощущение, что Максименко, если продолжит пользоваться доверием, вполне может вырасти в аналог Акинфеева. Необычайно одарен Ломовицкий, но здесь тот же вопрос: дадут ли ему ход?

Итого: по кадровому наполнению и потенциалу «Спартак» сейчас ощутимо опережает всех премьер-лиговых конкурентов. А в Европе приемлемая для него позиция – по меньшей мере в плей-офф Лиги чемпионов.

Но – что имеет, то имеет…

Заметьте: по структуре игры «Спартак» образца этого августа не совсем похож на себя прежнего. Гораздо больше игры в контроль, гораздо меньше залихватских атак с шашками наголо. Вы думаете, это Каррера наконец остепенился? Мне представляется, что здесь скорее рука нового его помощника Рианчи, поучаствовавшего в былых успехах «Рубина» и киевского «Динамо».

А вот в зоне непосредственной ответственности главного тренера – по-прежнему прописаны «увы» и «ах». Дичайшая безалаберность при великолепном гостевом перевесе 2:0 против ПАОКа никак не была Каррерой своевременно пресечена. Для давно напрашивавшейся акции с заменой Комбарова на Мельгарехо (ведь левый фланг с оборонительным акцентом – изначальное амплуа последнего) Каррера созрел только когда число результативных просчетов и недоглядов первого далеко превзошло критическую массу. Да и перевести Глушакова из основных в запасные – что тоже напрашивается – Каррера догадается, наверное, только когда Евгений Кафельников еще пять раз ткнет пальцем в эту тему…

Можно, в общем, понять спартаковские верхи, прикрывающие своего главного тренера в лучших традициях воинского братства. За долгожданное и вожделенное чемпионство они награждают Карреру щедрым и безразмерным бонусом. Но это не отменяет бросающего в глаза наблюдения: возможности игроков, собранных нынче в «Спартаке», намного превосходят возможности главного тренера.

Долго ли в клубе будут закрывать на это глаза - снисходительно понижая планку задач?