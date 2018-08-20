Гол и две результативные передачи записал на свой счет Жоаозиньо.

РАЗНЫЕ ЗАБОТЫ

Победы ЦСКА и «Локомотива», которые они добыли в выходные, позволили этим московским клубам обойти соседей и оставить «Динамо» в турнирной таблице на 14-й строчке. Все три матча у бело-голубых получились неоднозначными: могли выиграть, могли уступить, а получились три ничьи. Но сумму фарта и антифарта все будут считать после 30-го тура, когда наступит новая весна. А пока наставник динамовцев Дмитрий Хохлов не устает сетовать на короткую скамейку запасных (там у «Динамо» всего 6 игроков при разрешенных 11) и ждет новых приобретений.

У «Уфы» на очко больше (4), но 10-е место очень сильно отличается от 14-го. Сейчас, правда, у уфимцев совсем другие заботы. Команда ввязалась (можно сказать, была вынуждена после шестого места в прошлом сезоне) в спор за путевку в групповой этап Лиги Европы и уже почти месяц играет дважды в неделю с достаточно утомительными перелетами. Тем, кто улыбается, говоря, что «Уфа» с большим трудом прошла люксембургский «Прогрес», сообщим: «Дюделанж», другой клуб из Люксембурга оставил за бортом грозную польскую «Легию». Уфимцы же хорохорятся: мол, сами того хотели и жаловаться не будем.

Но вот с четверга руководство клуба занято получением виз для визита в Шотландию в гости к легендарному «Глазго Рейнджерс». Британская виза, конечно, делается чуть полегче, чем американская, но все-равно на это требуется время. Вопросами о визе игрокам неведомого в Глазго клуба из столицы Башкортостана достали даже наставника «Рейнджерс» не менее легендарного Стива Джеррарда. Тот отмахивается – не мое дело, но верит, что игра пройдет по расписанию.

ПЯТЬ ПРИЧИН

ПО пути на «Арену Химки» на обычно многомашинном повороте с Ленинградского шоссе на Спартаковскую улицу в понедельник было непривычно много автомобилей с номерами башкирского региона 02 и 102. На гостевой трибуне собрались около 30 фанатов. Поначалу они даже пытались соревноваться с динамовскими коллегами в громкости и колкости кричалок. Потом немного поутихли.

Наставник «Уфы», помня, что 16 августа была игра в Люксембурге, а 23 августа нужно выходить на поле в Глазго, сделал сразу пять замен. Динамовцы такого позволить себе не могут, но зато они вернули в состав удаленного в первом туре и пропустившего два матча после дисквалификации Абдул-Азиза Теттеха.

«Динамо» решило, что это тот матч, который нужно непременно выиграть. Причин несколько: 1) команды примерно одного класса и уровня; 2) «Уфа» несколько приустала за свою еврокомпанию; 3) свои болельщики; 4) уфимцы еще ни разу не побеждали «Динамо»; 5) динамовцы выиграли два из трех домашних противостояния…

Поэтому Кирилл Панченко чаще обычного выдвигался ближе к атаке и помогал Жоаозиньо иЕвгению Луценко.

Даже подходов к воротам в первом тайме было крайне мало. Взбодрили болельщиков несколько ударов, самый опасный из которых принадлежал Жоаозиньо (мимо).

У гостей могли отличиться Вячеслав Кротов и Александр Пуцко. Однажды «Уфа» побежала в резкую контратаку «3 в 2», но Ловро Бизяка настиг Федор Черных и жестко без нарушения правил отобрал мяч.

ВОЛШЕБНИК ЖОАОЗИНЬО

После перерыва динамовцы задвигались быстрее. Активнее стали разгонять атаки Теттех и Самба Соу. Жоаозиньо перемещался с фланга на фланг, пару раз сунулся в оборонительную линию, проверяя ее на слабость. И натурализованный бразилец нащупал-таки уязвимое место – с его короткого паса Панченко вогнал мяч в ближний угол – 1:0!

На 78-й минуте «Уфа» бросила в бой свой последний козырь – на поле появился Сильвестр Игбун. И тут же гости едва не пропустили. После провала в обороне против одного защитника на ворота выскочили Жоаозиньо, Панченко и еще два динамовца. Однако первый пожадничал и пробил сам, чем заслужил порицания партнеров.

По движению было видно, что гости очень устали и не успевали возвращаться назад. Этим воспользовался Евгений Луценко, уложивший мяч в дальний угол – 2:0. В этот момент поклонники бело-голубых поверили в победу. А завершил чудесный динамовский вечер мастерский гол Жоаозиньо и праздничный салют.

Динамо (Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (0:0).

Голы: Панченко, 63 - 1:0. Луценко, 84 - 2:0. Жоаозиньо, 90+4 - 3:0.