В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Начнем все же не с трансферов, а с футбола. В понедельник завершился четвертый тур чемпионата России. В последнем матче тура московское «Динамо» наконец-то одержало победу – с разгромным счетом 3:0 была повержена «Уфа», один из участников Лиги чемпионов от России.

Тур закончился, а разборки продолжаются. «Краснодар» никак не успокоится после поражения от «Спартака». Клуб с берегов Кубани уверен, что победу у него отнял главный арбитр матча с красно-белыми Сергей Лапочкин, который обслуживал три последние игры «Краснодара» со «Спартаком. Все их быки проиграли с общей разницей мячей 1:7. Мы проверили… Оказывается по статистике Лапочкин – самый удачный для «Спартака» арбитр, а «Спартак» – самый выигрывающий при его судействе клуб. Совпадение?

Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд!



Вы все сами можете оценить без слов! 👇https://t.co/Aw6mGgq1am — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 19, 2018

«Краснодар» пошел войной не только на судей, но и на собственных болельщиков. Клуб уже передал все записи, на которых видны лица всех, швырявших бутылки во вратаря «Спартака». Виновникам будет запрещен проход на стадион до конца года.

Неприятности в «Зените» – в четвертом туре получил серьезную травму основной полузащитник команды Кристиан Нобоа. У эквадорского опорника была повреждена передняя крестообразная связка колена – бич современного футбола, особенно в России. Если кто-то еще не знает – срок восстановления от такой травмы – минимум полгода.

«Зенит» тем временем продолжает шерстить трансферный рынок в поисках путей усиления команды. мы попытались понять, на какой позиции сине-бело-голубые испытывают дефицит игроков. Получился целый шопинг-гид для российского клуба.

Ильи Кутепова в нашем шопинг-листе не было. Но от этого интерес к игроку «Спартака» у «Зенита» не пропал. Правда, за защитника сборной России придется побороться с «Краснодаром», который так же заинтересован в относительно молодом футболисте.

Нападающие «Зениту» вроде не нужны. Но это не мешает итальянскому «Торино» пытаться счастья. «Быки» сами вышли на руководство «Зенита» и предложили им купить своего игрока. Футболистом оказался М’Байе Ньянг из сборной Сенегала. Если он все же каким-то чудом окажется в «Зените», то станет первым африканцем, перешедшим в клуб с берегов Невы. Прошлым летом, кстати, к игроку проявлял живой интерес московский «Спартак».

Новость из разряда «невероятно, но факт»: лондонский «Арсенал» проявляет интерес к молодому российскому защитнику. В поле зрения «канониров» попал воспитанник «Уфы» Игорь Дивеев. 18-летний защитник уфимской команды впечатлил скаутов «канониров» во время выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Можно было подумать, что новость – заказ агента футболиста, если бы ее опубликовало не английское издание…

Не отказался от своих надежд вновь поиграть в Европе Федор Смолов. Да, он только недавно перебрался в «Локомотив», хотя у форварда были предложения от других клубов, но все еще лелеет мысль рано или поздно попытать счастья в сильном клубе из лиги европейского топ-5 – сам признается в этом – на мероприятии «Локомотива».

О том же наверняка мечтает и лучший бомбардир московского «Спартака» Квинси Промес. Но голландцу, судя по всему, придется подождать счастливого случая еще как минимум полгода, а скорее всего и целый сезон. В Англии, где он хотел бы оказаться, трансферное окно уже закрылось, как и в Италии. А Испания, Германия и Франция – не самые желанные на данный момент направления.