Накануне очередного раунда Кубка России «Советский спорт» порассуждал о возможных реформах турнира.

Уже завтра стартует 1/32 Кубка России – турнира, который многие воспринимают в качестве второсортного. И речь тут не идет о маленьких провинциальных клубах. Мы уже привыкли к тому, что из года в год топ-клубы предпочитают выставить на показ резервистов в условных Лисках, нежели пойти по стопам своих, к примеру, английских коллег. Они-то знают толк в битве за красивую чашку. У нас пока по-другому. Помнится, даже нынешний наставник «Витесса» Леонид Слуцкий шутил со своим ЦСКА: «Если не выиграете, поедете на Кубок в Иркутск». В каждой шутке, как говорится, бывает и доля правды…

И все же хоть как-то, но о реформах в Кубке России задумались. Это радует. Вроде как даже подняли премиальные. А это в условиях современного футбола все же неплохая мотивация наряду с возможностью пробиться в Лигу Европы. На мой взгляд, неплохой идеей стало и внедрение ответных матчей со стадии 1/4 вплоть до финала. Чем это хорошо? С одной стороны, конечно, резервисты и «ходячие мертвецы» на поле никуда не денутся. На стадионы, окутанные туманом советских времен, все также будут приезжать молодые люди с откровенной расслабленностью в мышцах нижних конечностей. Но в ответной встрече клубам РПЛ все же придется попотеть, ведь два унылых поражения подряд в Кубке им просто не простят собственные болельщики. Да и не престижно это. Не статусно.

Конечно, чтобы «поднять с колен» весь Кубок России, таких мер недостаточно. Как-то перед одним из матчей турнира я уже упоминал об уникальном шведском опыте. Там национальный кубок вообще разыгрывают по такой системе, которая не только не конфликтует с Лигой, но и становится своеобразной предсезонкой. Мечта, да и только. Конечно, для таких грандиозных реформ нужно и желание размером со всю Швецию. Если же в наполеоновских планах заметен дефицит, то можно задуматься о чем-то попроще. Например, о стадии, с которой стартуют команды РПЛ. И это далеко не праздный вопрос.

В нашем любимом отечественном турнире большие команды стартуют лишь на стадии 1/16 финала. Теперь задумайтесь, когда же в очной встрече сойдутся два гранда? И сойдутся ли вообще? В отличие от нас, хитрые европейцы гораздо больше «пекутся» о зрелищности своих национальных кубков. Тут и история внесла свои коррективы: во многих странах чемпионаты моложе кубков. И все же примечательно, что в Германии, Англии и Франции команды высшего дивизиона начинают играть уже на стадии 1/32 финала. Многие слышали, что в Италии кубок страны тоже отчасти второсортный турнир. Смотрим на старт команд серии А – 1/16 финала. Совпадение? Не думаю.

В конечном счете получается, что по опыту хотя бы прошлого розыгрыша в Германии уже на стадии 1/16 финала сошлись «Герта» и «Кельн», «Вердер» и «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и «Бавария». У нас же в это время «Томь» била «Краснодар», а «Авангард» - ЦСКА. Если не вспомнить что-нибудь покрепче.

Естественно, на таких матчах особо-то и не заработаешь. Разумеется, приезд грандов в глубинку – событие огромного масштаба. Так ведь, если не ошибаюсь, фанаты «Авангарда» тот самый матч против ЦСКА назвали чуть ли не событием года. Но вот с телетрансляциями в это случае будет беда. Еще свеж в памяти тот прекрасный стройный столб с громкоговорителем во время трансляции со стадиона «Трудовые резервы» в Курске. Вот и вышло, что часть игр основной вещатель решил не транслировать, а ограничился вот такими перлами.

Так сможет ли участие команд РПЛ со стадии 1/32 помочь? Отчасти да. По крайней мере это точно добавит зрелищности турниру. А там, глядишь, постепенно дойдем и до других реформ, которые оживят Кубок России и сделают его не менее престижным, чем РПЛ. А ведь именно так и живут национальные турниры в развитых футбольных странах Европы.

Да, начнутся разговоры о том, что кубок конфликтует с календарем РПЛ, нет места для переноса матчей и так далее. Но, позвольте, разве мы не должны искать компромиссные решения? И если уж те же шведы сумели, то и нам стоит попробовать.