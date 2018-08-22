Московское «Торпедо» последние годы не жило, а выживало. Отсутствие финансовых вливаний, постоянная смена акционеров, война фанатов с руководством и романтика низших лиг – все это привычная картина вокруг автозаводского клуба. Уже сегодня москвичи примут на своем поле ярославский «Шиннник» в рамках 1/32 Кубка России. И, похоже, некогда самая кубковая команда Союза настроена очень серьезно. На руку играет и смена владельцев, и успехи в ПФЛ. Неужели наконец-то автозаводцы переживают очередное возрождение? А пока вспомним основные вехи в современной истории многострадального клуба и разберемся, чем «Торпедо» живет сейчас.

Слишком много «Торпедо» на один квадратный метр

В истории «Торпедо» было немало славных дней: и три чемпионства СССР, и шесть Кубков СССР, и даже первый в истории Кубок России, который покорился автозаводцам еще в далеком 1993 году. За два года до этого знаменательного события торпедовцы бились в 1/4 финала Кубка УЕФА, где проиграли датскому «Брондбю» лишь в серии послематчевых пенальти.

Тучи над автозаводцами начали сгущаться в 1996 году. Именно тогда завод ЗИЛ больше не имел возможности поддерживать команду. Да, у «Торпедо» никогда не было сильных ведомственных покровителей, как у ЦСКА или «Динамо». Но даже утрата скромной заводской поддержки сильно ударила по команде. Клуб был продан ОАО «Лужники» и переехал с родного стадиона на одноименную Большую спортивную арену. Владеть командой стал глава «Лужников» Владимир Алешин и незамедлительно переименовал ее в «Торпедо-Лужники». Но потом уже в 1998 году таки вернул прежнее название.

Как трудно жилось «Торпедо» без ЗИЛа, так и ЗИЛу без «Торпедо». Завод не мог тянуть команду высшей лиги, но создал клуб для второго дивизиона с названием «Торпедо-ЗИЛ». Зиловцы разошлись не на шутку и уже в 2001 году дебютировали в высшей лиге. Так получилось, что затем целых два сезона в премьер-лиге участвовали сразу два «Торпедо»: от «Лужников» и от ЗИЛа. В очередной раз завод не потянул элитный клуб и продал его «Норникелю». «Торпедо-ЗИЛ» стало «Торпедо-Металлургом», а затем и вовсе громко именовалось ФК «Москва». Именно с таким именем команда и почила в истории еще в 2010 году. Параллельно с этими событиями в 2005 году было основано еще одно «Торпедо», которое носило имя «Торпедо-РГ» по названию главного спонсора – «Российской Газеты».

А что же лужниковское «Торпедо? После несостоявшейся сделки с бизнесменом Александром Мамутом о покупке команды, автозаводцы начали свое стремительное падение вниз. Дошло до того, что Алешин просто передал акции «Торпедо» обратно заводу ЗИЛ за один доллар! А ведь несколькими годами ранее говорили о 30 миллионах долларов Мамута. Налетай, подешевело? А ведь к тому моменту, «Торпедо» уже успело впервые в истории вылететь в первый дивизион. При первом вылете автозаводцы застряли там на два сезона (2007-2008), а по окончании уже второго сезона клуб оказался в зоне вылета. Команда полностью перешла к Александру Тукманову, а тот в свою очередь не успел ее заявить в ПФЛ. В итоге, клуб целый сезон провел в качестве любительского клуба.

Неподготовленному человеку непросто найти корни нынешнего «Торпедо». И у кого же, если не у болельщиков клуба, спрашивать: «Какое же «Торпедо» в итоге настоящее?» Ответить на вопросы «Советского спорта» согласился многолетний болельщик московского «Торпедо» и основатель сайта о «футбольном туризме» groundhopping.ru Артем Пискун. «По документам это Торпедо настоящее, юридическая организация в том или ином виде сохранилась сквозь эти 20 с лишним лет с момента продажи клуба ЗИЛом Лужникам», – рассказал болельщик.



Фото ФК «Торпедо»

Страх и ненависть в «Торпедо»

Александр Тукманов начал активно спасать автозаводцев, искать новых спонсоров и принимать целый ряд непопулярных решений. Чем заслужил первое увольнение. Подвела излишняя уверенность в оперировании бюджетом. Эта выучка сохранилась за функционером еще с советских времен. Разумеется, Алешину не понравились методы Тукманова. Но тот не сдался и продолжил свою работу уже через пару лет. К тому моменту «Торпедо», не только успело поиграть в любительском дивизионе, но и продолжало переходить из рук в руки: команду сватали олигархам – Прохорову и Абрамовичу, а в сделках даже фигурировал криминальный авторитет Татевос Суринов. Кстати, давний партнер Тукманова. После всех пертурбаций «Торпедо» фактически досталось Александру Тукманову. Команда играла на мягко говоря скромном стадионе в «Раменском», футболисты не получали зарплату, не хотели выходить на поле. Автозаводцы потеряли свою тренировочную базу, а затем лишились и стадиона на Восточной улице. Арену продали другим владельцам и среди болельщиков ходили слухи, что ее готовят к сносу. Между тем фанаты все сильнее и сильнее ненавидели президента клуба и его единомышленников. Что и говорить, если на матчах можно было всегда услышать «Тукманов – позор «Торпедо», а баннер с портретом президента и неприятными словами в его адрес путешествовал по миру на матчах национальной сборной России.

И все же лучик надежды зажегся, когда команда вышла в РФПЛ в сезоне-2014/15. Казалось, что вот-вот придет и новый владелец. Говорили об «Объединенной энергетической компании». Но ничего не менялось. У «Торпедо» снова закончились деньги и команда рухнула в ПФЛ, где выступает и по сей день.



Фото ФК «Торпедо»

Новая жизнь никогда не дается даром

Сейчас «Торпедо» принадлежит бизнесмену Роману Авдееву, который владеет концерном «Россиум». Тукманова сменила Елена Еленцева, о которой на футбольном поприще известно пока еще мало. Руководители клуба начали гасить долги и, похоже, имеют вполне четкие планы по возвращению «Торпедо» в элиту. В этом уверен и собеседник «Советского спорта» Артем Пискун: «Новое руководство очень открыто для болельщиков клуба. В июле в ДК ЗИЛ состоялась большая встреча с болельщиками, где очень подробно рассказывали о текущем состоянии дел в клубе, о стадионе, наследии Тукманова и т.д. Про стадион было сказано, что тукмановский проект никуда не годится и сейчас проходит новый международный конкурс. Раньше 2019 реконструкция не начнется. Добавлю, что президента клуба и директора стадиона Елена Еленцева часто лично приходит на фанатский сектор на Восточной улице, она также стоит вместе со всеми и на гостевых играх. В Брянске она была с нами на гостевом секторе и вместе со всеми ждала час после игры, когда разрешат покинуть стадион. К ней можно подойти и что-то узнать, она делится какими-то новостями. Роман Авдеев, новый владелец клуба, тоже приходил пару раз на Запад-5 и, скажем так, участвовал в «шизе». Напоминает отношения руководства клуба и фанатов в Европе, не правда ли?

А ведь именно болельщики «Торпедо» прошли с командой огонь, воду, медные трубы и даже тукмановские времена. Кому, если не им оценивать работу нового руководства клуба уже сейчас.

«Ситуация позитивная с точки зрения перспектив. Смена руководства однозначно вдохнула новую жизнь во все сферы (по сути умирающего на тот момент) автозаводского клуба, от непосредственно команды и стадиона, футбольной школы до поддержки ДСО, работы с болельщиками и т.д. Думаю, что фанаты в большинстве придерживаются того же мнения», – рассказывает Пискун.

Руководство «Торпедо», похоже, готово к диалогу. В какой-то мере стал показательным и неприятный случай с Эрвингом Ботаки (чернокожим футболистом «Казанки», который должен был перейти в «Торпедо» – прим. «Советского спорта»). Казалось, что после недвусмысленных просьб болельщиков новые владельцы отказались подписывать футболиста. Собеседник «Советского спорта», правда, не уверен, что руководство настолько руководствовалось мнением фанатов в этом вопросе: «Я не знаю, что там случилось за дверьми клуба, прогнулись ли они или нет. Официальная позиция такова, что футболист просто не подготовил необходимых документов».

Фанатов «Торпедо» тогда сразу же опрометчиво обвинили в расизме, что не могло в очередной раз не напомнить привыкшим к новостям РПЛ болельщикам о существовании автозаводского клуба. Но, по мнению Пискуна, никакого расизма не было и в помине. «В «Торпедо» были и экс-железнодорожники и темнокожие игроки. Но не все экс-железнодорожники разрывают контракты с воспитавшим их клубом, а потом возвращаются обратно, когда оказываются в новом клубе не нужны. И не все игроки за две недели, как перейти в «Торпедо» показывают средние пальцы болельщикам после забитого в ворота их клуба гола. Это я про Мирзова, пришедшего в наш клуб из «Рязани» и нарвавшегося на протесты. Тогда клуб тоже активно в расизме обвиняли. Ну а вообще, сложно относиться серьезно к новостям многих серьезных СМИ, в том числе и иностранных, написанных на основе эмоциональных комментариев пользователей социальных сетей», – поделился мнением болельщик. «Хотя замечу, что в «ультрас-теме», как и в «баттл-рэпе», вряд ли есть какие-то рамки «троллинга». Если есть возможность «достать» игрока, демотивировать «его ухая» ему. И если это будет работать, то фанаты будут это делать. Также, как и оскорблять игроков если они, например, лысые или толстые, или жены у них не красивые или, предположительно, распутные. Но, если известные СМИ хотят громких заголовков, то конечно сюда можно притянуть расизм. Но по факту, расизм тут не причем», – закончил Пискун.

Кажется у «Торпедо» начинается новая жизнь и автозаводскую команду еще очень рано списывать со счетом. Одна из целей на сезон – подъем в классе. «Собран хороший состав и после 5 туров команда без поражений и с игрой в запасе идет на первом месте. На стадион стало комфортно ходить, появились какие-то активности, на вход не две рамки (как при Тукманове), а 15. Никто после матчей не держит, полиции в чаше стадиона нет. А еще в кое-то веке выпустили абонемент, такого не было уже несколько лет», – говорит Пискун. Что ж, остается только доказывать свои амбиции на футбольном поле. Например, сегодня в Кубке России против ярославского «Шинника».